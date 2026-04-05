Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

Snapshot Ο πιλότος αμερικανικού F

15 που καταρρίφθηκε από το Ιράν διασώθηκε μετά από επιχείρηση ειδικών δυνάμεων με περίπου 200 στρατιώτες, παραμένοντας τραυματισμένος στα βουνά για πάνω από 24 ώρες.

Αρχικά υπήρξαν αμφιβολίες για την αυθεντικότητα ενός ραδιοφωνικού μηνύματος του αξιωματικού, καθώς θεωρήθηκε πιθανή παγίδα από τις ιρανικές δυνάμεις.

Το σύντομο μήνυμα «God is good» που έστειλε ο αξιωματικός ενίσχυσε τις υποψίες λόγω της φράσης, αλλά επιβεβαιώθηκε ότι είναι βαθιά θρησκευόμενος.

Η πρώτη διάσωση του πιλότου έγινε γρήγορα εν μέσω πυρών, ενώ η δεύτερη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νύχτα με δημιουργία προσωρινής βάσης στο ιρανικό έδαφος.

Το Ισραήλ υποστήριξε την επιχείρηση με πληροφορίες για την κατάσταση στο πεδίο και αεροπορικό πλήγμα για να εμποδίσει τις ιρανικές δυνάμεις να φτάσουν στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Axios ότι αρχικά οι αμερικανικές αρχές φοβήθηκαν πως μήνυμα από μέλος του πληρώματος ενός F-15 που είχε καταρριφθεί από το Ιράν, ίσως αποτελούσε τέχνασμα των Ιρανών για να παρασύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις σε ενέδρα.

Το μέλος του πληρώματος κατάφερε να επιβιώσει για περισσότερες από 24 ώρες τραυματισμένο στα βουνά, πριν διασωθεί το Σάββατο σε επιχείρηση ειδικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, περίπου 200 στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το μαχητικό F-15 καταρρίφθηκε από τον ιρανικό στρατό με πύραυλο ώμου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στάθηκαν τυχεροί».

Μιλώντας στο Axios περίπου μία ώρα μετά την επιβεβαίωση της διάσωσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι «χιλιάδες από αυτούς τους άγριους τον κυνηγούσαν», αναφερόμενος σε μέλη του ιρανικού στρατού. Πρόσθεσε ότι ακόμη και πολίτες αναζητούσαν τον Αμερικανό αεροπόρο καθώς, όπως είπε, προσφερόταν χρηματική αμοιβή για τη σύλληψή του.

Πώς εντοπίστηκε

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο αξιωματικός είχε κρυφτεί σε σχισμή βράχου στο βουνό και εντοπίστηκε χάρη στην τεχνολογία των ΗΠΑ.

Αρχικά, ο αμερικανικός στρατός είχε «σήματα εντοπισμού» για τη θέση του. Ωστόσο, έπειτα από ραδιοφωνικό μήνυμα, υπήρξαν υποψίες ότι ίσως είχε αιχμαλωτιστεί και ότι οι Ιρανοί έστελναν ψεύτικα σήματα για να παρασύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις σε παγίδα.

Το μήνυμα που προκάλεσε υποψίες

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο αξιωματικός των οπλικών συστημάτων έστειλε ένα σύντομο και ασυνήθιστο μήνυμα μέσω ασυρμάτου μετά την εκτίναξή του από το αεροσκάφος:

«Power be to God».

Αμερικανός αξιωματούχος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε την αφήγηση, διευκρινίζοντας ότι η ακριβής φράση ήταν «God is good» («Ο Θεός είναι καλός»). Τη φράση χρησιμοποίησε και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Τραμπ σχολίασε ότι η φράση ακουγόταν σαν κάτι που θα έλεγε μουσουλμάνος, γεγονός που ενίσχυσε αρχικά τις υποψίες. Ωστόσο, άνθρωποι που γνώριζαν τον αξιωματικό εξήγησαν ότι είναι βαθιά θρησκευόμενος, κάτι που επιβεβαίωσε και αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Οι δύο επιχειρήσεις διάσωσης

Ο πρόεδρος σημείωσε ότι ο πιλότος του αεροσκάφους διασώθηκε πολύ πιο γρήγορα, κατά τη διάρκεια της ημέρας και ενώ δεχόταν πυρά από ιρανικές δυνάμεις.

Αξιωματούχος του Πενταγώνου χαρακτήρισε την πρώτη επιχείρηση την Παρασκευή «τολμηρή και αστραπιαία επιχείρηση αρπαγής», ενώ η δεύτερη πραγματοποιήθηκε τη νύχτα, αφού οι ΗΠΑ δημιούργησαν προσωρινή βάση μέσα στο ιρανικό έδαφος.

Τα δύο μέλη του πληρώματος βρίσκονταν σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων μεταξύ τους ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, εκατοντάδες στρατιώτες των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) βρίσκονταν στην περιοχή.

Ρόλος του Ισραήλ

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις βοήθησαν «λίγο» την αμερικανική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Αμερικανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ δεν παρείχε πληροφορίες για την ακριβή θέση του αξιωματικού, αλλά μοιράστηκε πληροφορίες για τη γενικότερη κατάσταση στο έδαφος.

Παράλληλα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε ένα πλήγμα για να εμποδίσει ιρανικές δυνάμεις να φτάσουν στην περιοχή, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Έχουν υπάρξει καλοί εταίροι. Είναι γενναίοι άνθρωποι. Είμαστε σαν μεγάλος και μικρός αδελφός», δήλωσε ο Τραμπ.

