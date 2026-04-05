Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ κατέστρεψαν δικά τους αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της διάσωσης

Snapshot Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν δύο μεταγωγικά αεροσκάφη MC130J και δύο ελικόπτερα MH6M εντός του Ιράν για να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών.

Η καταστροφή των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων έγινε στο έδαφος λόγω σοβαρών ζημιών από επιθέσεις MANPADS και πυρά μικρών και βαρέων όπλων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.

Η επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του καταρριφθέντος F15E ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς απώλειες ζωών, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Τα MC130J χρησιμοποιούνται για μυστικές αποστολές ειδικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, αποβίβασης και περισυλλογής δυνάμεων σε εχθρικά εδάφη.

Εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι καταρρίφθηκαν δύο C130 και δύο ελικόπτερα νότια του Ισφαχάν, αν και δεν είναι σαφές αν αναφέρεται στις ίδιες απώλειες με τις αμερικανικές πηγές.

Αίσιο τέλος είχε για τις ΗΠΑ το θρίλερ με την κατάρριψη του F-15 και τη διάσωση του πληρώματος.

Ο δεύτερος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, του οποίου το μαχητικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε στο Ιράν, διασώθηκε με επιτυχία στο πλαίσιο μιας τολμηρής νυχτερινής αποστολής.

Ενώ ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καυχήθηκε ότι δεν υπήρξαν απώλειες ζωών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, ωστόσο, χωρίς θυσίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να ανατινάξουν δικά τους αεροσκάφη κατά την υποχώρησή τους.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της New York Times και του CBS News, οι αμερικανικές δυνάμεις αναγκάστηκαν να καταστρέψουν δύο από τα «μεταγωγικά αεροσκάφη» τους για να αποτρέψουν την κατάληξή τους στα χέρια των Ιρανών. Παράλληλα, από το Ιράν προέκυψαν αντικρουόμενες δηλώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωπος της ενιαίας διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν δήλωσε: «Η επιτόπια αξιολόγηση δείχνει ότι δύο αεροσκάφη C-130 και δύο ελικόπτερα Black Hawk καταρρίφθηκαν νότια του Ισφαχάν».

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν και οι δύο πλευρές αναφέρονταν στις ίδιες απώλειες αεροσκαφών.

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Wall Street Journal, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο μεταγωγικά αεροσκάφη MC-130J, τα οποία χρησιμοποιούνται για μυστική διείσδυση και απομάκρυνση πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Τα αεροσκάφη φαίνεται να κόλλησαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, χωρίς να διευκρινιστεί πώς συνέβη αυτό. Κατέστη αναγκαίο να καταστραφούν τα δύο αεροσκάφη για να μην πέσουν στα χέρια των Ιρανών, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Επιπλέον πηγές της CENTCOM επιβεβαιώνουν ότι όχι ένα, αλλά δύο αεροσκάφη καταστράφηκαν εντός του Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις, μαζί με δύο ελικόπτερα της 160ης SOAR του Στρατού των ΗΠΑ. Αυτές οι πηγές υποστήριζουν ότι τα δύο αεροσκάφη ήταν ένα HC-130J και ένα MC-130J. Τα πληρώματα αυτών των αεροσκαφών και των δύο ελικοπτέρων MH-6M, μαζί με τις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού των ΗΠΑ (Delta Force), εκκενώθηκαν από τρία άλλα MC-130J που επιχειρούσαν στο Ιράν.

Όλα αυτά τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα καταστράφηκαν στη συνέχεια στο έδαφος, καθώς δεν ήταν πλέον αξιόπλοα μετά τις σοβαρές ζημιές που υπέστησαν από επιθέσεις MANPADS και εντατικά πυρά από μικρά όπλα, βαριά όπλα και όλμους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

BREAKING: CENTCOM sources confirm that not just one, but two aircraft were destroyed inside Iran by U.S. forces, along with two helicopters of the U.S. Army’s 160th SOAR.



The two aircraft were one HC-130J and one MC-130J. The crews of these aircraft and two MH-6M helicopters,… pic.twitter.com/r4mN7Y8Acw — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 5, 2026

BIG: After evacuating the second crew member of the downed F-15E, the U.S. had to destroy two HC-130J Combat King II rescue aircraft and two helicopters that, for unknown reasons, were unable to leave Iran.



The aircraft were blown up on the ground to prevent them from falling… pic.twitter.com/McytCnmnq5 — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026

Το MC-130J Commando II είναι ένα εξειδικευμένο αεροσκάφος πολλαπλών αποστολών της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF), το οποίο λειτουργεί υπό τη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων (AFSOC). Αποτελεί την έκδοση ειδικών επιχειρήσεων του C-130J Super Hercules και έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει παλαιότερα μοντέλα όπως τα MC-130E και MC-130P.



Κύριες Αποστολές

-Ειδικές Επιχειρήσεις: Διεξάγει κρυφές (clandestine) αποστολές χαμηλού ύψους για τη μεταφορά, την αποβίβαση (infiltration) και την περισυλλογή (exfiltration) δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων.

-Εναέριος Ανεφοδιασμός: Λειτουργεί ως εναέριο τάνκερ για ελικόπτερα ειδικών επιχειρήσεων και αεροσκάφη μεταβλητής κλίσης στροφείων (όπως το CV-22 Osprey).

-Επανεφοδιασμός: Μεταφέρει εφόδια σε εχθρικές ή πολιτικά ευαίσθητες περιοχές, συνήθως κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφύγει τον εντοπισμό

