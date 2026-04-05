Τραμπ: «Τον βρήκαμε» - Επιβεβαίωσε τη διάσωση του Αμερικανού πιλότου που αγνοούνταν στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε τη διάσωση του αξιωματικού του οπλισμού που είχε χαθεί μετά την κατάρριψη του μαχητικού F-15E του πάνω από το Ιράν.

«ΤΟΝ ΒΡΗΚΑΜΕ! Αγαπητοί συμπατριώτες μου, τις τελευταίες ώρες, ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε μία από τις πιο τολμηρές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ιστορία των ΗΠΑ, για έναν από τους εκπληκτικούς αξιωματικούς του πληρώματός μας, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ένας πολύ σεβαστός συνταγματάρχης, και για τον οποίο είμαι ενθουσιασμένος που σας ανακοινώνω ότι είναι πλέον ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΗΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

