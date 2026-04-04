Ιράν: Επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ αναζητούν τον πιλότο που αγνοείται - Τον επικήρυξε το Ιράν

«Χτενίζουν» τη δύσβατη περιοχή οι ΗΠΑ για να προλάβουν να εντοπίσουν τον πιλότο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ιράν: Επίλεκτες δυνάμεις των ΗΠΑ αναζητούν τον πιλότο που αγνοείται - Τον επικήρυξε το Ιράν

U.S. Air Force F-15E

AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι ΗΠΑ έχουν στείλει επίλεκτες δυνάμεις για την αναζήτηση του πιλότου που αγνοείται μετά την κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού F
  • 15E στο εσωτερικό του Ιράν.
  • Το Ιράν προσφέρει αμοιβή 60.000 δολαρίων σε όποιον εντοπίσει και παραδώσει ζωντανό τον πιλότο στις ιρανικές αρχές.
  • Η κατάρριψη του F
  • 15E αποτελεί την πρώτη σημαντική απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες του F
  • 15E διασώθηκε ήδη, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση για τον δεύτερο πιλότο.
Snapshot powered by AI

Επίλεκτες δυνάμεις έστειλαν οι ΗΠΑ για την αναζήτηση του πιλότου που αγνοείται από χθες, όταν το Ιράν κατέρριψε το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε.

Οι αμερικανικές δυνάμεις «χτενίζουν» την επαρχία Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, η οποία πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή στο εσωτερικό του Ιράν, προκειμένου να προλάβουν να εντοπίσουν τον πιλότο πριν τον βρει το ιρανικό καθεστώς.

Το Ιράν, μάλιστα, τον έχει επικηρύξει, σύμφωνα με ιρανικό τηλεοπτικό κανάλι, προσφέροντας αμοιβή 60.000 δολαρίων σε όποιον καταφέρει να τον βρει και τον παραδώσει ζωντανό στις αρχές της χώρας του Κόλπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει επιχείρηση αναζήτησης του Αμερικανού πιλότου που χτυπήθηκε νωρίτερα σήμερα. Αγαπητοί και αξιότιμοι πολίτες της επαρχίας Kohgiluyeh και Boyer-Ahmad, αν συλλάβετε τον εχθρικό πιλότο ή τους πιλότους ζωντανούς και τους παραδώσετε στις αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις, θα λάβετε πολύτιμη αμοιβή και μπόνους».

Η πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους

Σημειώνεται, μάλιστα, πως το χτύπημα στο αμερικανικό μαχητικό F‑15E, αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη απώλεια αμερικανικού αεροσκάφους εντός της χώρας από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Το αεροσκάφος είχε δύο άτομα πλήρωμα: έναν πιλότο και έναν αξιωματικό όπλων στο πίσω κάθισμα. Ένας από τους δύο διασώθηκε ήδη από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, ενώ η αναζήτηση για τον δεύτερο συνεχίζεται, σύμφωνα με πληροφορίες των Axios και CBS News.

Το Ιράν χτύπησε και δεύτερο μαχητικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, ένα A-10 Warthog, στο Κουβέιτ, στο οποίο επέβαινε ένα άτομο, το οποίο διασώθηκε, ενεργοποιοώντας το εκτινασσόμενο κάθισμα, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τραμπ: Δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Η απόδειξη ότι ο πιλότος εκτινάχθηκε

Οι εικόνες του Στρατού των Πασνταράν που ανέκτησε κομμάτια του αεροπλάνου ενισχύουν την άποψη ότι εκτινάχθηκε πριν από την πτώση. Οι Φρουροί της Επανάστασης, γνωστοί ως «Πασνταράν» ή «Σεπάχ», δημοσίευσαν στον λογαριασμό του X εικόνες από το κάθισμα εκτίναξης του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που το Ιράν ισχυρίζεται ότι κατέρριψε σήμερα. «Το γεγονός ότι το κάθισμα παρέμεινε άθικτο υποδηλώνει ότι ο πιλότος είναι ζωντανός», αναφέρει η ανάρτηση, συνοδευόμενη από το hashtag «Τελευταία μάχη».

8esh-pilotoy.jpg

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim αναφέρει επίσης μη επαληθευμένα βίντεο και εικόνες που φέρονται να δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα και αεροπλάνα να πετούν πάνω από τον ουρανό του Κοχγκιλούγιε και του Μπόγιερ-Αχμάντ αναζητώντας τον πιλότο, καθώς και μη επιβεβαιωμένες αναφορές για συγκρούσεις μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και του IRGC στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Το γκολ του Κοϊτά που έκρινε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ