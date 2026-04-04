Τραμπ: Δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει για να μιλήσει σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν από την αίθουσα Cross Hall του Λευκού Οίκου την Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026, στην Ουάσινγκτον. (AP Photo/Alex Brandon, Pool)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Ιράν.

Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα. «Ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στον Independent.

Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

