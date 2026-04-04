Τραμπ: Δεν είναι θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο πιλότος του αμερικανικού μαχητικού
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα The Independent ότι δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να πει πώς θα αντιδράσει εάν πάθει κακό ο αγνοούμενος πιλότος του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε στο Ιράν.
Ο Τραμπ είπε πως δεν είναι σε θέση να σχολιάσει ποια θα είναι η αντίδρασή του στην περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις φθάσουν στον πιλότο του καταρριφθέντος μαχητικού, μεταδίδει η βρετανική εφημερίδα. «Ελπίζουμε πως δεν θα συμβεί αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στον Independent.
Νωρίτερα, o πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News ότι η κατάρριψη ενός αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους δεν πρόκειται να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.
05:14 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου
00:00 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
23:57 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως
23:16 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο
17:19 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ