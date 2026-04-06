Ιράν: Απέρριψε την πρόταση εκεχειρίας - Επιμένει για οριστικό τέλος στην πολεμική σύγκρουση

Το Ιράν υπέβαλε την απάντησή του στο Πακιστάν σχετικά με την πρόταση για εκεχειρία σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, η Τεχεράνη απέρριψε την κατάπαυση πυρός και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο «με σεβασμό στις θέσεις του Ιράν».

Επιπλέον η απάντηση περιλαμβάνει μία σειρά από απαιτήσεις του Ιράν προκειμένου να τερματιστεί η πολεμική σύγκρουση και συγκεκριμένα ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο και την άρση των κυρώσεων σε βάρος του ιρανικού καθεστώτος.

