Το Ιράν αρνείται να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για μια «προσωρινή εκεχειρία»

Το Ιράν δεν θα ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ σε αντάλλαγμα για μια «προσωρινή κατάπαυση του πυρός», δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι έτοιμη για μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το Ιράν έχει λάβει την πρόταση του Πακιστάν για άμεση κατάπαυση του πυρός και την εξετάζει, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη δεν δέχεται να πιεστεί να αποδεχτεί προθεσμίες και να λάβει μια απόφαση.

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και μια ομάδα περιφερειακών μεσολαβητών συζητούν τους όρους μιας πιθανής 45ήμερης εκεχειρίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστικό τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Οι πιθανότητες επίτευξης μερικής συμφωνίας τις επόμενες 48 ώρες είναι ελάχιστες, αλλά αυτή η ύστατη προσπάθεια είναι η μόνη ευκαιρία να αποτραπεί μια δραματική κλιμάκωση στον πόλεμο που θα περιλαμβάνει μαζικές επιθέσεις σε ιρανικές πολιτικές υποδομές και αντίποινα κατά των ενεργειακών και υδάτινων εγκαταστάσεων στις χώρες του Κόλπου.

Η 10ήμερη προθεσμία του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν επρόκειτο να λήξει το βράδυ της Δευτέρας. Αλλά την Κυριακή, ο Τραμπ παρέτεινε την προθεσμία του κατά 20 ώρες και δημοσίευσε στο Truth Social μια νέα προθεσμία για τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε εις βάθος διαπραγματεύσεις» με το Ιράν και ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει θέσει.

«Υπάρχει μια καλή πιθανότητα, αλλά αν δεν κάνουν συμφωνία, θα ανατινάξω τα πάντα εκεί πέρα», είπε. Ο Τραμπ έχει απειλήσει να καταστρέψει υποδομές ζωτικής σημασίας για τους Ιρανούς πολίτες, εάν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία με το καθεστώς. Οι επιθέσεις αυτές θα μπορούσαν να συνιστούν εγκλήματα πολέμου και το Ιράν έχει απειλήσει να ανταποδώσει με επιθέσεις εναντίον υποδομών στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου.