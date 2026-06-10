Διακοπές νερού την Τετάρτη (10/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές νερού την Τετάρτη (10/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Freepik
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
    Καραολή & Δημητρίου και Χρυσοστόμου Σμύρνης
  • ΑΘΗΝΑ (ΨΥΡΡΗ)
    Αισχύλου και Αγ. Δημητρίου
  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
    Βορείου Ηπείρου και Αμμοχώστου (επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή)
  • ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
    Μεγ. Αλεξάνδρου και Πρωταγόρα
  • ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α)
    Καππαδοκίας και Αιγαίου
  • ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
    Σκουζέ και Φίλωνος
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BYD Dolphin Cargo: Το ηλεκτρικό βαν για αθόρυβες διανομές πόλης

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Πατέρας τριών παιδιών ο νεκρός αναβάτης - Ήταν υπάλληλος του δήμου και πήγαινε να πιάσει δουλειά

07:52ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου ήθελαν να αναδιαμορφώσουν τη Μέση Ανατολή, τώρα διακινδυνεύουν μια μόνιμη κρίση

07:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει η εφαρμογή για την χορήγηση de minimis σε καλλιεργητές μηδικής – Μέχρι 80 ευρώ η ενίσχυση

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (10/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πολυτέλεια δεν καταλαβαίνει από… κρίση: Σε τροχιά ισχυρής ανόδου τα premium και luxury προϊόντα στην Ελλάδα

07:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τα 5 πλεονεκτήματα που «θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στη νίκη», το «παράθυρο» για τις συνεργασίες και η αναφορά στον Τσίπρα

07:33ΜΑΝΤΕΙΟ

Έρχεται το CMR, Νίκος Παπανδρέου: Ο πρώτος από το ΠΑΣΟΚ που μιλάει για το σκάνδαλο στις Πολεοδομίες

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελλάδα και Κίνα ενώνουν τις δυνάμεις για να ανακαλύψουν σημαντική αρχαία πόλη στην Αιτωλοακαρνανία

07:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tα πιο σημαντικά χαρακτηριστικα του iOS 27

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις σήμερα και την Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από την ΥΠΑ

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ – Στροφή προς τα δεξιά και απάντηση στον Σαμαρά

07:11ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΙΟΣΕ: Προκύρηξη διαγωνισμού για την ανακαίνιση των σταθμών «Άνω Λιόσια», «Μεταμόρφωση», «Ηράκλειο», «Κηφισίας» και «Πεντέλη»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου: Τα στοιχεία και οι αντιφάσεις που «καίνε» τον βασικό ύποπτο

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (10/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δυστοπικό σενάριο: Η Κίνα θα μπορέσει να προβλέψει μέσω AI τι θα κάνει κάποιος στο μέλλον;

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσαμε έναν εφιάλτη - Θα μάθουν την αλήθεια» - Ο θείος των παιδιών του Πολωνού καθηγητή στο Newsbomb - Φεύγουν για Πολωνία

06:52LIFESTYLE

Πρωταγωνίστριες, νέες, ωραίες και έτοιμες να καθηλώσουν – 4 ηθοποιοί που θα συζητηθούν

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουνίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο - Φορτηγό συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

19:28WHAT THE FACT

Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσαμε έναν εφιάλτη - Θα μάθουν την αλήθεια» - Ο θείος των παιδιών του Πολωνού καθηγητή στο Newsbomb - Φεύγουν για Πολωνία

17:06WHAT THE FACT

Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση

06:22ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές χάους στο Μπέλφαστ μετά την άγρια επίθεση με μαχαίρι από 30χρονο Σουδανό – Στις φλόγες οχήματα και σπίτια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου: Τα στοιχεία και οι αντιφάσεις που «καίνε» τον βασικό ύποπτο

16:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις: «Εχουν ναρκωτική δράση, προσέξτε τα παιδιά σας» - Μετά την κάνναβη απαγόρευση για όσα καπνικά προϊόντα ψεκάζονται με άγνωστα χημικά

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Με άστατο καιρό η Τετάρτη – Με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από Παρασκευή

06:52LIFESTYLE

Πρωταγωνίστριες, νέες, ωραίες και έτοιμες να καθηλώσουν – 4 ηθοποιοί που θα συζητηθούν

20:39ΕΛΛΑΔΑ

Τριπλό έγκλημα στον Λόγγο: Δεν κλείνει ο φάκελος των δολοφονιών της οικογένειας Ζουμπατλή

10:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες από τη Βουλγαρία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσουν»

07:30ΕΥ ΖΗΝ

Ποια ώρα της ημέρας να περπατάτε για μεγαλύτερη μείωση της αρτηριακής πίεσης

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο - Πώς ξεκίνησε η ένταση

21:47ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση γυναίκας από τον 6ο όροφο κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν - Βίντεο

19:10LIFESTYLE

Μίνα Αρναούτη: «Πρόστιμο 270.000€ για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα με 17 χειρουργεία 39.000€»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Καθυστερήσεις σήμερα και την Πέμπτη, λόγω προγραμματισμένων ελέγχων από την ΥΠΑ

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Πατήσια: Νεκρός κροίσος... ρακοσυλλέκτης - Ποιος ήταν ο «βασιλιάς των κάδων»

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: To ECMWF «κλειδώνει» ψύχρα για την Ελλάδα - Πότε επιστρέφει το καλοκαίρι

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ