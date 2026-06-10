Διακοπές νερού την Τετάρτη (10/6) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- (ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Καραολή & Δημητρίου και Χρυσοστόμου Σμύρνης
- ΑΘΗΝΑ (ΨΥΡΡΗ)
Αισχύλου και Αγ. Δημητρίου
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Βορείου Ηπείρου και Αμμοχώστου (επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή)
- ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Μεγ. Αλεξάνδρου και Πρωταγόρα
- ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (Ν. ΣΜΥΡΝΗ Α)
Καππαδοκίας και Αιγαίου
- ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Σκουζέ και Φίλωνος
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:56 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
BYD Dolphin Cargo: Το ηλεκτρικό βαν για αθόρυβες διανομές πόλης
07:20 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Tα πιο σημαντικά χαρακτηριστικα του iOS 27
06:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Ιουνίου
19:28 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί πρέπει να βάλετε ένα βάζο δεντρολίβανο στην κρεβατοκάμαρα και σε τι είναι χρήσιμο
17:06 ∙ WHAT THE FACT
Τι είναι τελικά πιο υγιεινό: τα ζυμαρικά, το ρύζι ή οι πατάτες; Έκπληξη η απάντηση
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ