Το Ιράν ειρωνεύεται την απειλή Τραμπ: «Ηρέμησε, τίγρη, κράτα την ψυχραιμία σου»

Οι ιρανικές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο αντέδρασαν γρήγορα, με σκωπτικό τρόπο, στην ανάρτηση που έκανε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ:

«Η Τρίτη θα είναι Ημέρα Εργοστασίων Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ημέρα Γεφυρών, όλα μαζί στο Ιράν. Δεν θα υπάρξει τίποτα παρόμοιο!!! Ανοίξτε το γ… στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζείτε στην κόλαση – απλώς περιμένετε να δείτε! Δόξα στον Αλλάχ».

Η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική απάντησε προτείνοντας: «Εξετάστε σοβαρά την 25η Τροπολογία, Άρθρο 4», αναφερόμενη στη συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και στην πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κηρύξουν τον πρόεδρο ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του και να μεταβιβάσουν την εξουσία στον αντιπρόεδρο.

Η πρεσβεία του Ιράν στη Βουλγαρία έγραψε: «Ηρέμησε, τίγρη, κράτα την ψυχραιμία σου».

Η πρεσβεία του Ιράν στην Αυστρία χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Τραμπ ως μια πρωτοφανή διολίσθηση σε εκκλήσεις γεμάτες χυδαιότητα και απειλές. «Η απόγνωση είναι σχεδόν απτή, στάζει από κάθε συλλαβή, ιδιαίτερα από τη τυχαία βωμολοχία», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, όπως γέφυρες και εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, συνιστούν έγκλημα πολέμου. Η πρεσβεία πρόσθεσε επίσης μια προειδοποίηση:

«Προστατεύστε όλους τους ανηλίκους κάτω των 18 ετών από την έκθεση στη ρητορική του Τραμπ».

Η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο παρέθεσε σε ανάρτησή της στο Χ μια φράση του Mark Twain:

«Είναι καλύτερο να κρατάς το στόμα σου κλειστό και να νομίζουν οι άλλοι ότι είσαι ανόητος, παρά να το ανοίγεις και να τους λύνεις κάθε αμφιβολία».

Παράλληλα, παρέθεσε και έναν στίχο Πέρση ποιητή για να περιγράψει τον «κακό χαρακτήρα» του Τραμπ.

Η πρεσβεία του Ιράν στην Ινδία στάθηκε κυρίως στη χρήση υβριστικής γλώσσας από τον Τραμπ, σημειώνοντας ότι «δεν ταιριάζει με την ηλικία του», προσθέτοντας:

«Συγκρατήσου, γέρο!» μαζί με ένα γελαστό emoji.

Από την πλευρά της, η πρεσβεία του Ιράν στη Ζιμπάμπουε έγραψε ότι ο «προεδρικός καθωσπρεπισμός» αφορά τα πρότυπα συμπεριφοράς και επικοινωνίας που αναμένονται από έναν εν ενεργεία πρόεδρο.

Όπως ανέφερε, αυτά περιλαμβάνουν:

σεβαστική και μετρημένη γλώσσα στις δημόσιες δηλώσεις,

αξιοπρεπή συμπεριφορά που αντανακλά τη σοβαρότητα του αξιώματος,

τήρηση θεσμικών κανόνων,

ψυχραιμία υπό πίεση, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης,

σεβασμό προς τους θεσμούς, τους νόμους και τα άλλα όργανα της κυβέρνησης.

Οι αναρτήσεις των ιρανικών πρεσβειών δεν σταμάτησαν εκεί. Η πρεσβεία του Ιράν στη Ζιμπάμπουε απάντησε επίσης στα καλέσματα να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ γράφοντας ειρωνικά:

«Χάσαμε τα κλειδιά».

Η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική πρόσθεσε με χιούμορ:

«Σσσ… τα κλειδιά είναι στο βάζο. Αλλά ανοίγουμε μόνο για φίλους».

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το τμήμα δημόσιας διπλωματίας και μέσων ενημέρωσης της ιρανικής πρεσβείας στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν δήλωσε πως, λόγω της «ανήθικης συμπεριφοράς και του προσβλητικού μηνύματος» του Τραμπ, θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το αξίωμα, επικαλούμενο μεταξύ άλλων την «ανικανότητά του να υπηρετήσει σε υψηλά αξιώματα».

