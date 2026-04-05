Ο Τραμπ απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν την Τρίτη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών με μια ακόμη οργισμένη προειδοποίηση προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν μέσα σε δύο ημέρες μια σειρά επιθέσεων σε ιρανικές υποδομές.

Ειδικότερα, απειλεί να βομβαρδίσει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες στο Ιράν σε μια περίγερη, υβριστική πασχαλινή (σ.σ. Οι Καθολικοί γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα) ανάρτηση: «Δόξα στον Αλλάχ».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η Τρίτη θα είναι ημέρα ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και ημέρα γεφυρών, όλα μαζί, στο Ιράν».

Η δήλωση υπονοεί ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν, όπως ηλεκτρικούς σταθμούς και γέφυρες, σε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Η Τρίτη θα είναι Ημέρα Ηλεκτροπαραγωγικών Σταθμών και Ημέρα Γεφυρών, όλα μαζί σε μία, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!!

Ανοίξτε το γ@@@ Στενό, τρελοί μπάστ@ρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΩΣ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ.»

«Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία αύριο, αλλιώς θα καταστρέψω τα πάντα και θα πάρω το πετρέλαιο»

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία μέχρι αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου πρόσθεσε στη συνέχεια ότι εάν οι Ιρανοί «δεν καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα, σκέφτομαι να ανατινάξω τα πάντα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου: θα δείτε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας να καταρρέουν παντού».

Πριν από δέκα ημέρες, ο Τραμπ είχε δώσει στην Τεχεράνη προθεσμία μέχρι αύριο για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ένα τελεσίγραφο που επανέλαβε χθες και σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης σε πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και την απειλή επίθεσης στο Στενό του Χομρούζ, στο νησί Χαργκ- τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου - και στις ακτές γύρω από τον Κόλπο».

Τραμπ: «Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές, αλλά οι Κούρδοι τα κράτησαν»

«Στείλαμε πολλά όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές. Τα στείλαμε μέσω των Κούρδων και νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Fox News.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο Τραμπ αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω την εκτίμηση για τον αριθμό των νεκρών στις διαδηλώσεις σε 45.000 από τους 32.000 που είχαν αναφερθεί προηγουμένως.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος είχε προτρέψει τον πληθυσμό να επαναστατήσει εναντίον των αγιατολάχ, υποσχόμενος βοήθεια, μόνο και μόνο για να σταματήσει να τη ζητά τις επόμενες ημέρες.

Ιράν: «Ο Τραμπ είναι απελπισμένος. Θα ανοίξουμε ξανά το Ορμούζ αν αποζημιωθούμε για τις ζημιές»

Υποστηρικτές της κυβέρνησης θρηνούν σε συγκέντρωση μετά την επίσημη ανακοίνωση από την κρατική τηλεόραση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που εμφανίζεται στην αφίσα, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026. AP

Το Ιράν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μόλις λάβει αποζημίωση για ζημιές που σχετίζονται με τον πόλεμο μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται στα διόδια διέλευσης.

Ο Seyyed Mehdi Tabatabaei, διευθυντής επικοινωνίας του Ιρανικού Προεδρικού Γραφείου, έκανε αυτή τη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά με τις τελευταίες απειλές του Τραμπ, ο Tabatabaei δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «κατέφυγε σε αισχροκέρδειες και ανοησίες από καθαρή απελπισία και θυμό».

