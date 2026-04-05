Ο Τραμπ απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν την Τρίτη

Δημήτρης Μάνωλης

Ο Τραμπ απειλεί ότι οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν τις υποδομές του Ιράν την Τρίτη
ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα των Καθολικών με μια ακόμη οργισμένη προειδοποίηση προς το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αρχίσουν μέσα σε δύο ημέρες μια σειρά επιθέσεων σε ιρανικές υποδομές.

Ειδικότερα, απειλεί να βομβαρδίσει σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες στο Ιράν σε μια περίγερη, υβριστική πασχαλινή (σ.σ. Οι Καθολικοί γιορτάζουν σήμερα το Πάσχα) ανάρτηση: «Δόξα στον Αλλάχ».

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι «η Τρίτη θα είναι ημέρα ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών και ημέρα γεφυρών, όλα μαζί, στο Ιράν».

Η δήλωση υπονοεί ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν, όπως ηλεκτρικούς σταθμούς και γέφυρες, σε μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης.

«Η Τρίτη θα είναι Ημέρα Ηλεκτροπαραγωγικών Σταθμών και Ημέρα Γεφυρών, όλα μαζί σε μία, στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!!
Ανοίξτε το γ@@@ Στενό, τρελοί μπάστ@ρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση – ΑΠΛΩΣ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ.»

«Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία αύριο, αλλιώς θα καταστρέψω τα πάντα και θα πάρω το πετρέλαιο»

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συμφωνία μέχρι αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Fox News, το οποίο ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου πρόσθεσε στη συνέχεια ότι εάν οι Ιρανοί «δεν καταλήξουν σε συμφωνία σύντομα, σκέφτομαι να ανατινάξω τα πάντα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου: θα δείτε γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ενέργειας να καταρρέουν παντού».

Πριν από δέκα ημέρες, ο Τραμπ είχε δώσει στην Τεχεράνη προθεσμία μέχρι αύριο για να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ και να υπογράψει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ένα τελεσίγραφο που επανέλαβε χθες και σήμερα.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο επίθεσης σε πολιτικές υποδομές και ενεργειακές εγκαταστάσεις, καθώς και την απειλή επίθεσης στο Στενό του Χομρούζ, στο νησί Χαργκ- τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου - και στις ακτές γύρω από τον Κόλπο».

Τραμπ: «Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές, αλλά οι Κούρδοι τα κράτησαν»

«Στείλαμε πολλά όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές. Τα στείλαμε μέσω των Κούρδων και νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Fox News.

Μιλώντας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο Τραμπ αναθεώρησε επίσης προς τα πάνω την εκτίμηση για τον αριθμό των νεκρών στις διαδηλώσεις σε 45.000 από τους 32.000 που είχαν αναφερθεί προηγουμένως.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου κατά του Ιράν, ο οποίος ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος είχε προτρέψει τον πληθυσμό να επαναστατήσει εναντίον των αγιατολάχ, υποσχόμενος βοήθεια, μόνο και μόνο για να σταματήσει να τη ζητά τις επόμενες ημέρες.

Ιράν: «Ο Τραμπ είναι απελπισμένος. Θα ανοίξουμε ξανά το Ορμούζ αν αποζημιωθούμε για τις ζημιές»

Υποστηρικτές της κυβέρνησης θρηνούν σε συγκέντρωση μετά την επίσημη ανακοίνωση από την κρατική τηλεόραση του θανάτου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που εμφανίζεται στην αφίσα, στην Τεχεράνη, Ιράν, Κυριακή, 1 Μαρτίου 2026.

AP

Το Ιράν θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ μόλις λάβει αποζημίωση για ζημιές που σχετίζονται με τον πόλεμο μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» που θα βασίζεται στα διόδια διέλευσης.

Ο Seyyed Mehdi Tabatabaei, διευθυντής επικοινωνίας του Ιρανικού Προεδρικού Γραφείου, έκανε αυτή τη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχετικά με τις τελευταίες απειλές του Τραμπ, ο Tabatabaei δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «κατέφυγε σε αισχροκέρδειες και ανοησίες από καθαρή απελπισία και θυμό».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

21:41LIFESTYLE

Η γαμήλια «απάτη» των σταρ: Ποιοι γνωστοί ηθοποιοί έκαναν την τελετή αλλά δεν παντρεύτηκαν ποτέ επίσημα

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ