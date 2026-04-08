Τεράστια πτώση στην τιμή του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ – Κοντά στα 90 δολάρια το Brent

Ισχυρή πτώση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αναστολή των βομβαρδισμών στο Ιράν.

Το Brent, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και κατ’ επέκταση για την Ελλάδα, υποχωρεί κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση άνω του 16%. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται στα 98,8 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες που ξεπερνούν το 15%.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την άμεση αντίδραση των αγορών στην προοπτική αποκλιμάκωσης, καθώς η αναστολή των επιθέσεων και η πιθανότητα συμφωνίας περιορίζουν – τουλάχιστον προσωρινά – τον φόβο για διαταραχή στην παγκόσμια προσφορά.