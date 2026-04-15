Τραμπ: Ζήτησα από τον Κινέζο πρόεδρο να μην στείλει όπλα στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή τους στην Νότια Κορέα.

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μέσω επιστολής να μην προμηθεύσει όπλα στο Ιράν και έλαβε διαβεβαίωση πως η Κίνα δεν θα το κάνει.

Η Κίνα διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα περί στρατιωτικής υποστήριξης προς το Ιράν και απείλησε με αντίμετρα σε περίπτωση επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ.

Οι Financial Times ανέφεραν ότι το Ιράν απέκτησε κατασκοπευτικό δορυφόρο από την Κίνα, τον οποίο χρησιμοποίησε για να στοχοθετήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος και οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν σχολίασαν άμεσα τις πληροφορίες για την χρήση του κινεζικού δορυφόρου από το Ιράν.

Ο Τραμπ απείλησε με επιβολή επιπλέον δασμού 50% στα κινεζικά προϊόντα αν διαπιστωθεί ότι η Κίνα προμηθεύει όπλα ή συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στο Ιράν.

Ένα πλήθος δημοσιευμάτων στον διεθνή Τύπο ανέφερε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να προμηθεύσει όπλα στο Ιράν. Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι έχει τη δέσμευση του Κινέζου προέδρου ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο FOX ότι ζήτησε μέσω επιστολής από τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ να μην προμηθεύσει το Ιράν με όπλα. Σύμφωνα με τον Τραμπ ο πρόεδρος Σι απάντησε ότι η Κίνα δεν προμηθεύει την Τεχεράνη.

«Του έγραψα ένα γράμμα ζητώντας του να μην το κάνει αυτό, και εκείνος μου απάντησε με ένα γράμμα στο οποίο ανέφερε, ουσιαστικά, ότι δεν το κάνει», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ, στη συνέντευξη που μαγνητοσκοπήθηκε την Τρίτη, δεν ανέφερε πότε ανταλλάχθηκαν οι επιστολές. Την περασμένη εβδομάδα, απείλησε τις χώρες που θα προμηθεύσουν το Ιράν με όπλα με επιβολή άμεσου δασμού 50% σε περίπτωση.

Είπε επίσης ότι δεν περίμενε οι αλλαγές στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου λόγω του πολέμου με το Ιράν και οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα να επηρεάσουν τη δυναμική της προγραμματισμένης συνάντησής του με τον Σι τον επόμενο μήνα. «Είναι κάποιος που χρειάζεται πετρέλαιο. Εμείς όχι», είπε ο Τραμπ.

Financial Times: Το Ιράν χρησιμοποίησε κατασκοπευτικό δορυφόρο της Κίνας στον πόλεμο

Το Ιράν απέκτησε μυστικά κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στο τέλος του 2024, ο οποίος του επέτρεψε να στοχοθετήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, έγραψαν σήμερα οι Financial Times.

Ο δορυφόρος TEE-01B, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, αποκτήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αφού εκτοξεύτηκε στο διάστημα από την Κίνα, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα που διέρρευσαν.

Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές κατηύθυναν τον δορυφόρο για να παρακολουθεί σημαντικές εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού, έγραψε η εφημερίδα, επικαλούμενη λίστες συντεταγμένων με χρονική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και ανάλυση δορυφορικής τροχιάς.

Οι εικόνες ελήφθησαν τον Μάρτιο πριν και μετά τα πλήγματα με drone και δορυφόρους σε αυτές τις τοποθεσίες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι Φρουροί της Επανάστασης έλαβαν πρόσβαση σε επίγειους σταθμούς για τις κινήσεις εμπορικών αερομεταφορών που διαχειρίζεται η Emposat, μια πάροχος υπηρεσιών ελέγχου και δεδομένων δορυφόρων με έδρα το Πεκίνο με δίκτυο που εκτείνεται στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Λευκός Οίκος, η CIA, το Πεντάγωνο καθώς και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας και η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters, ενώ το ίδιο συνέβη και με τις Earth Eye Co και Emposat.

Η εφημερίδα έγραψε ότι ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τη σχέση ανάμεσα στην Emposat και τους Φρουρούς της Επανάστασης, αλλά εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε σχόλια που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ το Σαββατοκύριακο όταν προειδοποίησε ότι η Κίνα θα έχει «σοβαρά προβλήματα» αν προμηθεύσει το Ιράν με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ερωτηθείσα σχετικά με το ζήτημα η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απάντησε στην εφημερίδα: «Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι τα εμπλεκόμενα μέρη να διαδίδουν εικασίες και να αφήνουν παραπλανητικά υπονούμενα εις βάρος της Κίνας».

Όπως έγραψαν ο FT, οι δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν είναι από την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Στις 14 Μαρτίου ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν αμερικανικά αεροπλάνα στη βάση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δορυφόρος παρακολούθησε επίσης την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και τοποθεσίες κοντά στη ναυτική βάση του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου στη Μανάμα του Μπαχρέιν και στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιράκ περίπου την εποχή των επιθέσεων σε αυτές τις περιοχές για τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη η IRGC.

Πεκίνο: Διαψεύδει τη στρατιωτική στήριξη στους Ιρανούς

Ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, διέψευσε τις «αναφορές των μέσων ενημέρωσης» σύμφωνα με τις οποίες το Πεκίνο παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο, χαρακτήρισε τις αναφορές αυτές «απόλυτα ψευδείς». Ο Τζιάν πρόσθεσε ότι, εάν οι ΗΠΑ επιβάλουν «αυξήσεις δασμών στην Κίνα» με βάση τις κατηγορίες αυτές, τότε το Πεκίνο «θα απαντήσει με αντίμετρα» .

Δεν είναι σαφές σε ποιες αναφορές αναφερόταν ο Τζιάν, αν και το CNN επικαλέστηκε πηγές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, υποδεικνύοντας ότι η Κίνα ετοιμάζεται να παραδώσει νέα συστήματα αεροπορικής άμυνας στο Ιράν τις επόμενες εβδομάδες.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε επίσης ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες αξιολογούν εάν η Κίνα ενδέχεται να έχει στείλει πυραύλους που εκτοξεύονται από τον ώμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει επιπλέον δασμό 50% στα κινεζικά προϊόντα εάν η αξιολόγηση αποδειχθεί σωστή.

