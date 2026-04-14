Στάρμερ: Προετοιμάζει τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις για πόλεμο και τους ζητά 3,5 δισ. λίρες

Οι αρχηγοί των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων καλούνται να βρουν 3,5 δισεκατομμύρια λίρες σε «βελτίωση της αποτελεσματικότητας»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Στάρμερ: Προετοιμάζει τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις για πόλεμο και τους ζητά 3,5 δισ. λίρες

Ο Κιρ Στάρμερ με προσωπικό των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζητά από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να βρουν 3,5 δισεκατομμύρια λίρες για βελτίωση της αποτελεσματικότητας.
  • Ο υπάρχων προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την υλοποίηση του σχεδίου ανασυγκρότησης και επανεξοπλισμού που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους.
  • Το υπουργείο Άμυνας αναμένει τη δημοσίευση του Σχεδίου Επενδύσεων στην Άμυνα, το οποίο καθυστερεί και επιτείνει την οικονομική στενότητα.
  • Ο Λόρδος Τζορτζ Ρόμπερτσον κατηγορεί την κυβέρνηση για υποπροετοιμασία και εφησυχασμό σχετικά με τις αμυντικές ανάγκες της χώρας.
  • Το υπουργείο Άμυνας δηλώνει ότι ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξάνεται σε επίπεδα ρεκόρ, με στόχο την ενίσχυση εξοπλισμού, τεχνολογίας και τη στήριξη της βιομηχανίας άμυνας.
Snapshot powered by AI

Τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις για πόλεμο, προετοιμάζει ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky News, την ώρα που οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων καλούνται να βρουν 3,5 δισεκατομμύρια λίρες για «βελτίωση της αποτελεσματικότητας».

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο ενημέρωσης, επικαλούμενο μία πηγή, οι αρχηγοί του στρατού, του Βασιλικού Ναυτικού, της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας και άλλα κορυφαία στελέχη πρόκειται να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις πιέσεις χρηματοδότησης.

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι η πίεση οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρέχων προϋπολογισμός δεν επαρκεί για την υλοποίηση του προγράμματος που έχει καταγραφεί, πόσο μάλλον για τις φιλοδοξίες που ορίζονται σε μια σημαντική ανασκόπηση της άμυνας που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Ιούνιο για την ανοικοδόμηση και τον επανεξοπλισμό ως απάντηση στις κλιμακούμενες απειλές.

Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι το υπουργείο Άμυνας, όπως όλα τα κυβερνητικά τμήματα, πρέπει να λειτουργεί εντός του συμφωνημένου προϋπολογισμού που έχει ορίσει το υπουργείο Οικονομικών.

Οι αξιωματούχοι της άμυνας περίμεναν να διατεθούν περισσότερα χρήματα ταχύτερα στο πλαίσιο ενός μεγάλου, 10ετούς σχεδίου για επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και δυνατότητες.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη υπογράψει το Σχέδιο Επενδύσεων στην Άμυνα (DIP), παρόλο που θα έπρεπε να είχε δημοσιευτεί το περασμένο φθινόπωρο.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία υποχώρηση στην οικονομική στενότητα, οδηγώντας σε περαιτέρω απαιτήσεις από τους στρατιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους να αναζητήσουν νέους τρόπους μείωσης του κόστους.

«Καταστροφική κριτική» για την κυβέρνηση

Οι αποκαλύψεις για την οικονομική κρίση εντός του έτους προέκυψαν καθώς ο Λόρδος Τζορτζ Ρόμπερτσον, κύριος συγγραφέας της Στρατηγικής Αναθεώρησης Άμυνας του πρωθυπουργού και πρώην υπουργός Άμυνας των Εργατικών, ετοιμάζεται να ασκήσει μια καταστροφική κριτική για το ιστορικό της κυβέρνησης στην άμυνα.

Σε ομιλία του απόψε, αναμένεται να κατηγορήσει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών για «εφησυχασμό» που έχει αφήσει τις ένοπλες δυνάμεις «υποπροετοιμασμένες» για τις απειλές που αντιμετωπίζουν.

Ο Λόρδος Ρόμπερτσον, επίσης πρώην επικεφαλής της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στην υπουργό Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, την προφανή έλλειψη ενδιαφέροντος για την άμυνα και την ασυμβατότητα των τεράστιων δαπανών κοινωνικής πρόνοιας με την υπερφόρτωση του αμυντικού προϋπολογισμού.

Θα κατηγορήσει «μη στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες στο υπουργείο Οικονομικών» για «βανδαλισμό», προσθέτοντας: «Δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε τη Βρετανία με έναν συνεχώς αυξανόμενο προϋπολογισμό κοινωνικής πρόνοιας».

Ερωτηθείς σχετικά με τον ισχυρισμό ότι οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων έχουν κληθεί να βρουν 3,5 δισεκατομμύρια λίρες, ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε: «Ο αμυντικός προϋπολογισμός αυξάνεται σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς αυτή η κυβέρνηση παρέχει τη μεγαλύτερη ώθηση στις αμυντικές δαπάνες από τον Ψυχρό Πόλεμο, φτάνοντας συνολικά τα 270 δισεκατομμύρια λίρες μόνο σε αυτό το κοινοβούλιο.

Οι απαιτήσεις για την άμυνα αυξάνονται, με την αυξανόμενη ρωσική επιθετικότητα, την κρίση στη Μέση Ανατολή και τις αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Οριστικοποιούμε το Σχέδιο Επενδύσεων στην Άμυνα που θα δημοσιεύσουμε το συντομότερο δυνατό, δίνοντας τον καλύτερο εξοπλισμό και τεχνολογία στα χέρια των δυνάμεών μας, ανοικοδομώντας τη βρετανική βιομηχανία για να καταστήσουμε την άμυνα κινητήρια δύναμη ανάπτυξης και διπλασιάζοντας τη δική μας δέσμευση στο ΝΑΤΟ».

Σχόλια
