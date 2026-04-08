Kιρ Στάρμερ: Στη Μέση Ανατολή ο Βρετανός πρωθυπουργός μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας στο Ιράν

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή για να συζητήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με τους εταίρους του Κόλπου, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Κιρ Στάρμερ στη Downing Street στο Λονδίνο, στις 14 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Corey Rudy
  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή για να συζητήσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε την απειλή στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν, αποδεχόμενος ένα σχέδιο 10 σημείων για διαπραγματεύσεις.
  • Ο Στάρμερ τονίζει τη σημασία της διατήρησης και μετατροπής της κατάπαυσης του πυρός σε διαρκή συμφωνία και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.
  • Η Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός θα επιβεβαιώσει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για αποκλιμάκωση και θα προωθήσει πρακτικές προσπάθειες για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.
  • Η Shell μείωσε τις προβλέψεις παραγωγής φυσικού αερίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026 λόγω των επιπτώσεων της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται σήμερα (8/4) τον Κόλπο, αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε μια παύση δύο εβδομάδων στις εχθροπραξίες που θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν ξανά στην κυκλοφορία. Οι συγκρούσεις είχαν κλείσει την στρατηγικά σημαντική πλωτή οδό συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμφώνησε χθες το βράδυ σε μια προσωρινή παύση του πολέμου, αφού υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή από την αποκαλυπτική προειδοποίησή του ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει» αν η Τεχεράνη δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά του.

Λιγότερο από δύο ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει στο Ιράν για να καταλήξει σε συμφωνία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ανέστειλε την απειλή του να επεκτείνει τη στρατιωτική επίθεση σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, με την επιφύλαξη επαναλειτουργίας του Ορμούζ. Είπε ότι η Τεχεράνη πρότεινε ένα σχέδιο 10 σημείων που παρείχε «μια λειτουργική βάση πάνω στην οποία θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις».

Σε δήλωσή του, ο Στάρμερ δήλωσε ότι χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός, προσθέτοντας: «Μαζί με τους εταίρους μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την κατάπαυση του πυρός, να την μετατρέψουμε σε μια διαρκή συμφωνία και να ανοίξουμε ξανά το Στενό του Ορμούζ».

Η Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός θα αξιοποιήσει την επίσκεψή του στον Κόλπο για να καταστήσει σαφή τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου για αποκλιμάκωση και να πραγματοποιήσει περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με «πρακτικές προσπάθειες» για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ. Θα επισκεφθεί επίσης Βρετανούς στρατιωτικούς στην περιοχή για να τους ευχαριστήσει για την υπηρεσία τους.

Η υπουργός Επικρατείας της Βρετανίας αρμόδια για την εγκληματικότητα, την αστυνόμευση και την πυρόσβεση Σάρα Τζόουνς δήλωσε σήμερα στο Times Radio ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να διαδραματίσει ρόλο στην «προσπάθεια επαναφοράς της κανονικότητας».

Σήμερα το πρωί, η Shell μείωσε τις προβλέψεις της για την παραγωγή φυσικού αερίου για το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ο ενεργειακός γίγαντας μείωσε τις προβλέψεις του για την ολοκληρωμένη παραγωγή φυσικού αερίου, μετά τον ιδιαίτερο αντίκτυπο των όγκων από το Κατάρ κατά τις πρόσφατες επιθέσεις.

