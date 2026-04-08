Ισραήλ: Ισχύει η εκεχειρία με το Ιράν αλλά «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Το Ισραήλ υποστηρίζει την αναστολή δύο εβδομάδων των επιθέσεων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
  • Η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
  • Η υποστήριξη του Ισραήλ εξαρτάται από άμεση άνοιξη των Στενών και παύση επιθέσεων από την Τεχεράνη σε ΗΠΑ, Ισραήλ και γειτονικές χώρες.
  • Το Ισραήλ στηρίζει τις αμερικανικές προσπάθειες να περιοριστεί η πυρηνική, πυραυλική και τρομοκρατική απειλή του Ιράν.
  • Η δήλωση του Νετανιάχου τονίζει την πρόθεση του Ισραήλ να συνεχίσει την επέκταση στρατιωτικής παρουσίας στο νότιο Λίβανο για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας απέναντι στη Χεζμπολάχ.
Το Ισραήλ στηρίζει την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες, αλλά η εκεχειρία δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα (8/4) το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το γραφείο του πρωθυπουργού δήλωσε ότι το Ισραήλ υποστήριξε την κίνηση των ΗΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα άνοιγε αμέσως τα Στενά και θα σταματούσε τις επιθέσεις εναντίον των ΗΠΑ, του Ισραήλ και των χωρών της περιοχής. Τα σχόλια αυτά ήρθαν μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον για αναστολή δύο εβδομάδων των επιθέσεων κατά του Ιράν, στο πλαίσιο των προσπαθειών αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης και ανοίγματος ενός παραθύρου για διαπραγματεύσεις.

Το Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι υποστηρίζει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον πυρηνική, πυραυλική ή «τρομοκρατική» απειλή για τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τους Άραβες γείτονες του Ιράν, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον είχε ενημερώσει το Ισραήλ ότι δεσμεύεται στην επίτευξη των κοινών τους στόχων στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι το Ισραήλ συμφώνησε στην κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων και στην αναστολή της εκστρατείας βομβαρδισμού κατά του Ιράν, ενώ ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος βοήθησε στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία, δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι η συμφωνία περιελάμβανε την παύση της εκστρατείας του Ισραήλ στον Λίβανο.

Η ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.500 ανθρώπους και έχει εκτοπίσει 1,2 εκατομμύρια άλλους. Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Τεχεράνη, δύο ημέρες αφότου το Ιράν δέχθηκε επίθεση από το Ισραήλ και η επίθεση της αμερικανικής Χεζμπολάχ προκάλεσε νέα ισραηλινή χερσαία και αεροπορική επίθεση.

Η δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία αναφέρει ότι ο Λίβανος δεν καλύπτεται από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αποτελεί πιθανό αγκάθι στη συμφωνία. Στη δήλωσή του, ο Νετανιάχου εξέφρασε την υποστήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εξασφάλιση της κατάπαυσης του πυρός. Πρόσθεσε όμως επίσης με έμφαση ότι θα τον υποστηρίξει και σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν αποτελεί πλέον πυραυλική και πυρηνική απειλή.

Οι δύο τελευταίες γραμμές της δήλωσης του Νετανιάχου προσθέτουν ότι η συμφωνία των δύο εβδομάδων δεν καλύπτει την επιχείρησή του στον Λίβανο. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, καθώς αυξάνει τη δυναμική της προέλασής του στο νότιο Λίβανο και στέλνει περισσότερους στρατιώτες στο έδαφος εκεί για να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας με τη Χεζμπολάχ. Αυτό είναι πιθανώς εξίσου σημαντικό, αν όχι περισσότερο, από τη σύγκρουση με το Ιράν.

09:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανήλικοι και social media: Όλες οι αλλαγές που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό για να αποφύγει έλεγχο

09:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιτωλοακαρνανία: Συνελήφθησαν βαρυποινίτες δραπέτες που πήγαν να ληστέψουν οικογένεια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το CUPRA Raval είναι το ισπανικό στοίχημα για το ηλεκτρικό των 20.000 ευρώ

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο προξενείο του Κουβέιτ στην Μπασρά

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Εξηγήσεις για την απόπειρα δηλητηρίασης μητέρας θα δώσουν οι δύο ανήλικοι δράστες

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη Ρομά που έκλεψαν καλώδια χαλκού από εργοτάξιο του ΟΣΕ

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

09:23WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν γιγάντια ίχνη δεινοσαύρων στην οροφή σπηλαίου 500 μέτρα κάτω από τη γη

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών θα ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Γίνεται η πρώτη χώρα που δίνει άδεια με αποδοχές για τη φροντίδα άρρωστων κατοικιδίων

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι “βόμβα” χοληστερόλης

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει πολλές αβάσιμες εικασίες»

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ασταμάτητος ο… κατήφορος για Μπακς - Ήττα και από Νετς χωρίς Αντετοκούνμπο

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ισχύει η εκεχειρία με το Ιράν αλλά «δεν συμπεριλαμβάνει τον Λίβανο»

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

08:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αραμπατζή για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έκανα τίποτα αξιόποινο, δεν προκάλεσα καμία βλάβη στο Δημόσιο»

08:38ΜΠΑΣΚΕΤ

«Μυθική παράσταση» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:42ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας πτώσης της 65χρονης στα Μετέωρα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Νεκρός και ένατος επιστήμονας της NASA από άγνωστη αιτία

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Αxios: Οι δραματικές ώρες πριν από τη συμφωνία - Πώς ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πέταξε τη σύζυγό του στη ντουλάπα και την έπιασε από τον λαιμό γιατί ξύπνησε το παιδί

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απαγόρευση της πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών θα ανακοινώσει σήμερα ο πρωθυπουργός

07:42ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Νίκη για τον Τραμπ αλλά με υψηλό κόστος η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στο Ιράν

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

18:52LIFESTYLE

Η χαμένη λάμψη της Κάρλα Μπρούνι - Η εμφάνιση της συζύγου του Νικολά Σαρκοζί που προβλημάτισε

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μενίδι - Γυναίκα έχασε τη ζωή της από παράσυρση νταλίκας

05:34ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Εκεχειρία δύο εβδομάδων ανακοίνωσε ο Τραμπ – Το Ισραήλ αναστέλλει τους βομβαρδισμούς – Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη για τη «συντριπτική ήττα των ΗΠΑ»

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι “βόμβα” χοληστερόλης

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Πότε θα πληρωθείτε αν κάνετε αίτηση σήμερα

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετέωρα: Μυστήριο γύρω από τη μοιραία πτώση της 66χρονης σε γκρεμό - Τι λένε διασώστες και κάτοικοι στο Newsbomb

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Κούριερ την απήγαγε και τη στραγγάλισε

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τετάρτη: «Της αλειψάσης τον Κύριον μύρω» – Το Ιερό Ευχέλαιο και η Τελετή του Νιπτήρος

10:33WHAT THE FACT

«Ο Άνθρωπος-Αστακός»: Το τραγικό τέλος του και η άρνηση όλων να κουβαλήσουν το φέρετρό του

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ασίμ Μουνίρ: Ο ρόλος του «αγαπημένου στρατάρχη» του Τραμπ στην εκεχειρία με το Ιράν

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαιρετίζει τη «μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη» μετά τη συμφωνία

03:04ΚΟΣΜΟΣ

ΥΠΕΞ Ιράν: «Σταματήστε τις επιχειρήσεις και σταματάμε τις επιθέσεις» – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Κοκορέτσι: Τα εκπληκτικά οφέλη υγείας της πιο διάσημης πασχαλινής λιχουδιάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ