Στάρμερ: Έχω κουραστεί από την αύξηση των τιμών εξαιτίας του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου στη Ντάουνινγκ Στριτ 10 για τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα στην Μέση Ανατολή

Συγκρατημένα επικριτικός έναντι του Αμερικανού προέδρου εμφανίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός για τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία αλλά και τις επιθέσεις εναντίον του ΝΑΤΟ από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ «εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ», αλλά τα ευρωπαϊκά μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη δέσμευσή τους μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας επισκέφθηκε κράτη στον Κόλπο για συνομιλίες σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της «εύθραυστης» εκεχειρίας, όπως την χαρακτήρισε. Δήλωσε ότι η βορειοατλαντική Συμμαχία «μας έχει κρατήσει πολύ πιο ασφαλείς από ό,τι θα ήμασταν διαφορετικά».

Οι δηλώσεις Στάρμερ έγιναν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ γύρω από ένα «πρακτικό σχέδιο» προκειμένου να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ με φόντο τις πληροφορίες ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να επιβάλλει τέλη στα πλοία για τη διέλευσή τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στους συμμάχους του ΝΑΤΟ και έχει φλερτάρει με την ιδέα της πλήρους αποχώρησης από τον οργανισμό, αφού αρκετές χώρες-μέλη αρνήθηκαν να ανταποκριθούν στις αρχικές του απαιτήσεις για βοήθεια στο άνοιγμα των Στενών.

Παράλληλα ο Στάρμερ είπε ότι έχει κουραστεί από την αύξηση των τιμών στη Βρετανία «εξαιτίας των ενεργειών του Πούτιν ή του Τραμπ». Όταν ρωτήθηκε αν έθιξε το θέμα των απειλών του Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ στην τηλεφωνική συζήτησή τους ο Στάρμερ είπε στους δημοσιογράφους: «Είμαστε πολύ ισχυροί υποστηρικτές του ΝΑΤΟ και εδώ και αρκετό καιρό υποστηρίζω ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να κάνουμε περισσότερα; Ναι, υποστηρίζω αυτό το επιχείρημα εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, τόσο στους Ευρωπαίους εταίρους μας όσο και σε όλους τους άλλους. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε αυτό το επιχείρημα και θα συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε.»

Και πρόσθεσε: «Είναι προς το συμφέρον της Αμερικής, είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης. Το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία, η οποία για δεκαετίες μας έχει κρατήσει πολύ πιο ασφαλείς από ό,τι θα ήμασταν διαφορετικά. Είμαστε λοιπόν ισχυροί υποστηρικτές του ΝΑΤΟ. Θα είμαστε πάντα ισχυροί υποστηρικτές του ΝΑΤΟ».

