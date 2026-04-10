BBC: Με ή χωρίς κατάπαυση πυρός, η αναδιάταξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή δεν ολοκληρώθηκε ακόμη

Snapshot Η αναδιάταξη δυνάμεων στη Μέση Ανατολή δεν έχει ολοκληρωθεί, παρά τις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στο Πακιστάν.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης και η κλιμάκωση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο δυσχεραίνουν την επίτευξη συμφωνίας.

Το Ιράν διατηρεί στρατηγικό πλεονέκτημα με τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί κεντρικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο Ιράν, αλλά το καθεστώς παραμένει ανθεκτικό και ικανό να ανταποδίδει.τα πυρά

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου αναδιαμορφώνουν τις συμμαχίες και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και διεθνώς.

Η μεγαλύτερη ελπίδα για τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Πακιστάν είναι ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν ισχυρούς λόγους να τερματίσουν τον πόλεμο. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχία τους είναι η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης, η έλλειψη διακριτού κοινού εδάφους και το γεγονός ότι το Ισραήλ, ο πλήρης εταίρος της Αμερικής στον πόλεμο, έχει κλιμακώσει σε μεγάλο βαθμό την επίθεσή του στον Λίβανο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλάει ήδη για τον πόλεμο σε παρελθοντικό χρόνο. Έχει ανακηρύξει τη νίκη του και χρειάζεται μια έξοδο. Η ατζέντα του περιλαμβάνει την επίσκεψη από τον βασιλιά Κάρολο αργότερα αυτόν τον μήνα, τη Σύνοδο Κορυφής με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον Μάιο, αλλά και τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Με την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών στην Αμερική να πλησιάζει, ο Τραμπ θα ήθελε επίσης να δει τις τιμές της βενζίνης να υποχωρούν στα επίπεδα που ήταν πριν από τον πόλεμο. Οι βασιλικές επισκέψεις, οι Σύνοδοι Κορυφής και οι εκλογές δεν συνδυάζονται καλά με τους πολέμους.

Το καθεστώς του Ιράν έχει τους δικούς του λόγους για να τερματίσει τον πόλεμο. Είναι πιο επιθετικό από ποτέ, εξακολουθεί να είναι σε θέση να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με τους «πολεμιστές» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να δημοσιεύουν βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που χλευάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά το Ιράν έχει υποστεί τεράστιες ζημιές. Οι πόλεις έχουν περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο και το καθεστώς χρειάζεται χρόνο για να ανασυνταχθεί και θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τις συνομιλίες στο Πακιστάν για να ενισχύσει τη θέση του.

Διαδηλωτής φωνάζει συνθήματα κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Τεχεράνη του Ιράν, την Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 AP

Οι Πακιστανοί μεσάζοντες που θα μετακινούνται μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών έχουν δύσκολη δουλειά. Οι δηλωμένες θέσεις των δύο πλευρών απέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Τραμπ έχει ένα σχέδιο 15 σημείων που δεν έχει δημοσιευτεί, αλλά οι διαρροές του το κάνουν να ακούγεται περισσότερο σαν έγγραφο παράδοσης παρά ως βάση για διαπραγματεύσεις. Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν περιέχει μια λίστα απαιτήσεων που η Αμερική έχει απορρίψει επανειλημμένα στο παρελθόν.

Η δημιουργία μιας πιο βιώσιμης εκεχειρίας θα απαιτήσει κάποιο είδος συμφωνίας για να συνεχιστεί τουλάχιστον η συζήτηση σχετικά με τις αντιφατικές λίστες των δύο πλευρών με τα δυσεπίλυτα ζητήματα. Θα ήταν αρκετά δύσκολο να ξεπεραστούν οι σκόπελοι σε καιρό ειρήνης. Σε καιρό πολέμου, χωρίς καμία αμοιβαία εμπιστοσύνη, ακόμη και μια μορφή διατύπωσης που διατηρεί την εκεχειρία σε ισχύ ανεξάρτητα από το αν δεν υπάρχει συμφωνία σε ευρύτερα ζητήματα, θα φαίνεται θετική.

Το νεότερο και πιο επείγον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, της στενής εξόδου από τον Κόλπο. Όσο μένει κλειστό, το Ιράν διατηρεί έναν ασφυκτικό κλοιό στην παγκόσμια οικονομία. Η επαναλειτουργία της πλωτής οδού που χρησιμοποιούνταν από εκατοντάδες πλοία την ημέρα μέχρι την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχει γίνει το κεντρικό ζήτημα των διαπραγματεύσεων. Τα εκατομμύρια των πολιτών στη Μέση Ανατολή που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη σύγκρουση ελπίζουν ότι αυτή η διαπραγμάτευση θα είναι το τέλος του πολέμου.

Καμία παρέλαση νίκης

Οι Αμερικανοί δεν περίμεναν να φθάσουν στις αρχές Απριλίου, διεξάγοντας συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός, όταν, μαζί με το Ισραήλ, στις 28 Φεβρουαρίου, πυροδότησαν τον πόλεμο με τεράστια πλήγματα που σκότωσαν, μεταξύ πολλών άλλων, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τη σύζυγό του και άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Ο Τραμπ ανέμενε μια γρήγορη νίκη, μια ιρανική εκδοχή της εκπληκτικής απαγωγής του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τον αμερικανικό στρατό τον Ιανουάριο. Και οι δύο δικάζονται στη Νέα Υόρκη με κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία και οι ΗΠΑ έχουν εγκαταστήσει την πρώην αναπληρώτριά του στο προεδρικό μέγαρο.

Διαδηλωτής στο Λονδίνο κρατά φωτογραφία του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ AP/Alberto Pezzali

Οι ελπίδες – προσδοκίες – ότι η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στο πρώτο κύμα αεροπορικών επιδρομών του πολέμου θα οδηγούσε στην κατάρρευση του καθεστώτος ήταν εντελώς άστοχες. Ο γιος του, Μοτζτάμπα, δεν έχει εμφανιστεί από τότε που διορίστηκε διάδοχός του. Υπάρχουν εικασίες ότι τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση που σκότωσε τους γονείς του, καθώς και, σύμφωνα με πληροφορίες, την αδερφή του, τη σύζυγό του και έναν από τους γιους του. Με ή χωρίς την ενεργό συμμετοχή του νέου ανώτατου ηγέτη, το καθεστώς του Ιράν έχει επιδείξει ανθεκτικότητα που εξέπληξε τον Τραμπ.

Τώρα οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ, με επικεφαλής τον αντιπρόεδρό των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, πρέπει να διαπραγματευτούν με αντιπάλους τους οποίους ισχυρίζονται, λανθασμένα, ότι έχουν νικήσει. «Μια στρατιωτική νίκη κεφαλαιώδους σημασίας», όπως το έθεσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Ο παράγοντας Ορμούζ

Ο πόλεμος που πυροδότησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αναδιατάσσει ήδη τη γεωπολιτική της Μέσης Ανατολής. Καθώς αποκαλύπτονται οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου, αυτή η διαδικασία θα βαθύνει. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν, καθώς και στις στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές του. Ωστόσο, ενώ το ιρανικό καθεστώς μπορεί να έχει πληγεί, παραμένει επίσης άθικτο. Η αλλαγή καθεστώτος δεν συμβαίνει. Το Ιράν μπορεί ακόμα να εκτοξεύσει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό σημαίνει ότι παρά τους έντονους ισχυρισμούς, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν έχουν μεταφράσει τις τακτικές νίκες σε στρατηγικές προόδους.

Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, έχει δείξει ότι το κλείσιμο του Ορμούζ του δίνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που ο Ντόναλντ Τραμπ είτε απέρριψε είτε δεν κατάλαβε όταν άκουσε τα επιχειρήματα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο με το Ιράν.

Tα Στενά του Ορμούζ AP

Δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το Ιράν απέκλεισε το Στενό όταν δέχθηκε επίθεση. Το Ιράν έχει απειλήσει να το κάνει στο παρελθόν και έχει διακόψει τις μεταφορές πετρελαίου κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ στα πρώτα χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας τη δεκαετία του 1980.

Για δεκαετίες, τα πολεμικά παιχνίδια σχετικά με τις επιπτώσεις ενός κλεισίματος αποτελούν τυπικό μέρος του σχεδιασμού στα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας σε όλες τις χώρες που εξαρτώνται από τη ναυτιλία που διέρχεται από το Στενό, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν σταμάτησε την ορμή του Ντόναλντ Τραμπ σε έναν άστοχο πόλεμο.

Μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να επιτεθούν στο Ιράν, πλοία που μετέφεραν το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέσχιζαν τα Στενά καθημερινά. Μετέφεραν επίσης άλλα ζωτικά υποπροϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας που χρησιμοποιούνται σε γεωργικά λιπάσματα και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ημιαγωγών. Σε μια ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία, ο αντίκτυπος του αποκλεισμού του Ορμούζ ενισχύεται, ίσως περισσότερο από ό,τι ανέμεναν ακόμη και οι ηγέτες του Ιράν.

Η δυνατότητα να σταματήσει η ναυτιλία σε μία από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες του κόσμου είναι ένα ισχυρό όπλο που το Ιράν θέλει να μετατρέψει σε μακροπρόθεσμο στρατηγικό κέρδος. Παράλληλα με τις απαιτήσεις για το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, για αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον πόλεμο, την επιστροφή στον εμπλουτισμό ουρανίου και την άρση των κυρώσεων, το Ιράν θέλει να θεσμοθετήσει τον έλεγχό του στα Στενά.

Η επίτευξη συμφωνίας για το Ορμούζ θα είναι εξίσου δύσκολη με τη συζήτηση για τις πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν. Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είχε ως στόχο να διατηρήσει περισσότερες επιλογές για την αποτροπή των εχθρών, ανεξάρτητα από το αν θα έκαναν το βήμα να μετατρέψουν το εμπλουτισμένο ουράνιο σε βόμβα. Αποδεικνύεται ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι πολύ φθηνότερο, δυνητικά καταστροφικό για τις οικονομίες των γειτόνων και των εχθρών, και πολύ πιο εύκολο στην εφαρμογή του.

Καπνός υψώνεται έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Νταχίγια, νότιο προάστιο της Βηρυτού, στον Λίβανο (Κυριακή 05 Απριλίου 2026). AP.

Κατά τη διάρκεια της δύο εβδομάδων εκεχειρίας που έχει ήδη συμφωνηθεί, το Ιράν επιμένει ότι οποιοδήποτε πλοίο θέλει να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ θα χρειαστεί την άδεια των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, διαφορετικά θα δεχθεί επίθεση και θα καταστραφεί. Έχει χρεώσει σε μερικά από τα λίγα πλοία που έχουν λάβει άδεια διόδια εκατομμυρίων δολαρίων. Αν αυτό συνεχιστεί, θα είναι σε θέση να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια, μια προοπτική που τρομοκρατεί τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

Για να διπλασιάσουν τις προκλήσεις για την παγκόσμια οικονομία, οι Χούθι, σύμμαχος του Ιράν στην Υεμένη, έδειξαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ισχύ πυρός τους για να μπλοκάρουν το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, το στενό στενό στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας. Οι Σαουδάραβες αντλούν πετρέλαιο που κανονικά θα εξάγονταν μέσω του Κόλπου και του Ορμούζ μέσω αγωγού στα λιμάνια τους στην Ερυθρά Θάλασσα, από όπου μπορεί να μεταφερθεί στην Ασία. Αυτό θα σταματούσε αν οι Χούθι μπλοκάρουν την έξοδο προς τα νότια μέσω του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης που σκοτώθηκε από το Ισραήλ στην αρχή του πολέμου, συνδύαζε την σκληροπυρηνική καχυποψία απέναντι στην Αμερική, το Ισραήλ και τη Δύση με μια φήμη για επιφυλακτικότητα. Οι νεότεροι άνδρες, κυρίως από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που είναι τώρα επικεφαλής, συμμερίζονται τις απόψεις του, αλλά όχι απαραίτητα το ένστικτό του να περιμένει και να δει. Η απλή επιβίωση ισοδυναμεί με νίκη για αυτούς, κάτι που οι εκπρόσωποι του καθεστώτος έχουν διατυμπανίσει δυνατά. Τώρα, ίσως έχουν και την ευκαιρία να ξαναχτίσουν ό,τι έχασαν στον πόλεμο.

Η φιλοδοξία του Νετανιάχου

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ είχε επίσης τη φήμη του επιφυλακτικού παρά τα χρόνια επιθετικής ρητορικής - μέχρι τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Τώρα έχει ασπαστεί ένα δόγμα πολέμου. Έχει επανειλημμένα υποσχεθεί στους Ισραηλινούς ότι χρησιμοποιεί την αναμφισβήτητη δύναμη και την εφευρετικότητά τους για να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή με τρόπο που θα ενισχύσει τη χώρα τους. Η επιθετική επιδίωξη των στόχων του έχει μετατρέψει το Ισραήλ στη χώρα που οι γείτονές του θεωρούν ως την πιο ανατρεπτική δύναμη στην περιοχή.

Η καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να απειλεί το Ισραήλ, άμεσα ή μέσω συμμάχων και πληρεξουσίων, υπήρξε μια σημαντική ανησυχία για τον Νετανιάχου καθ' όλη τη μακρά πολιτική του ζωή. Η επιθυμία του να συνεχίσει να επιτίθεται στον σύμμαχο του Ιράν, τον Λίβανο, Χεζμπολάχ, θα μπορούσε να ματαιώσει τις συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός στο Πακιστάν, ακόμη και αν ο Τραμπ απαιτήσει παύση των βομβαρδισμών του Ιράν.

Κατά την πρώτη ημέρα της εκεχειρίας, το Ισραήλ έπληξε τον Λίβανο με τεράστιες αεροπορικές επιδρομές που σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Μετά από αυτό, το Ιράν είπε στους Αμερικανούς ότι είχαν μια επιλογή - κατάπαυση του πυρός ή επιστροφή στον πόλεμο. Ο ισραηλινός τύπος ανέφερε ότι ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου αυτοσυγκράτηση. Συμφώνησε με το αίτημα του Λιβάνου για άμεσες συνομιλίες, ενώ διέταξε περισσότερες αεροπορικές επιδρομές.

Το Ιράν και το Πακιστάν λένε ότι η εκεχειρία ισχύει για τον Λίβανο. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ λένε ότι δεν ισχύει. Το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι, οι οποίοι έχουν λίγους τρόπους να επηρεάσουν τα γεγονότα, λένε ότι θα έπρεπε. Η σύγχυση γύρω από τους όρους των συνομιλιών στο Πακιστάν αντικατοπτρίζει τη σύγχυση σχετικά με τους πολεμικούς στόχους του Τραμπ.

Το Ισραήλ λέει ότι στοχοποιεί τη Χεζμπολάχ. Όλο και περισσότεροι Λιβανέζοι πιστεύουν ότι το Ισραήλ στην πραγματικότητα στοχοποιεί τον Λίβανο, καθώς πλέον κατέχει μια ευρεία ζώνη εδάφους στο νότιο τμήμα της χώρας. Έχει αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις καταστρέφει, όπως ακριβώς μετέτρεψε μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του πολέμου θα αντηχήσουν σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέρα ​​από αυτήν. Οι πλούσιες αραβικές μοναρχίες του Κόλπου έχουν ξοδέψει χρόνια και δισεκατομμύρια για να μετατραπούν σε παγκόσμιους κόμβους για επιχειρήσεις, τουρισμό και αεροπορικά ταξίδια. Λίγες εβδομάδες ιρανικών επιθέσεων έχουν προκαλέσει διαρκή ζημιά σε αυτή τη στρατηγική εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης. Επανεξετάζουν επίσης τις συμμαχίες τους με τις ΗΠΑ. Δεν θα χωρίσουν με την Ουάσινγκτον - χρειάζονται τους Αμερικανούς πάρα πολύ - αλλά επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τη μελλοντική τους ασφάλεια. Το παλιό μοντέλο της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης προσέγγισης στις ΗΠΑ δεν έχει λειτουργήσει.

Η Κίνα παρακολουθεί στενά, όπως και η Ρωσία, καθώς ο Τραμπ απειλεί για άλλη μια φορά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι δεν ήταν εκεί όταν η Αμερική τους χρειαζόταν. Η Κίνα πίεσε τους Ιρανούς να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός και είναι πιθανό να συνεχίσει να πιέζει για να συνεχίσουν να συνομιλούν. Βασίζεται στο πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής - το Ιράν έχει επιτρέψει στα δικά του δεξαμενόπλοια να κατευθύνονται προς την Κίνα μέσω του Ορμούζ - αλλά θα είναι επίσης έτοιμη να εκμεταλλευτεί τυχόν κενά που άφησε η άτακτη εξωτερική πολιτική του Τραμπ.

Και τι γίνεται με τον λαό του Ιράν; Είναι αποκομμένος πίσω από ένα μπλακ άουτ στο διαδίκτυο, μετά από εβδομάδες αεροπορικών επιδρομών, θανάτου και φόβου, όποιες κι αν είναι οι απόψεις του για το καθεστώς. Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ και ο Νετανιάχου υποσχέθηκαν στους αντιπάλους του καθεστώτος μια ευκαιρία να πάρουν πίσω τη χώρα τους. Αυτό έχει ξεχαστεί.

