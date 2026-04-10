Χαμενεΐ: Tο Ιράν θα εισέλθει «σε μια νέα φάση στη διαχείριση των στενών του Ορμούζ»

Ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε σε μήνυμά του χθες ότι η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ «σίγουρα θα εισέλθει σε μια νέα φάση», ενώ δεσμεύτηκε ότι η Τεχεράνη θα απαιτήσει αποζημίωση για όλες τις ζημιές που σχετίζονται με τον πόλεμο.

Το μήνυμα, που δημοσιεύθηκε από το γραφείο του την 40ή ημέρα από τον θάνατο του πατέρα του και προκατόχου του, Αλί Χαμενεΐ την 28η Φεβρουαρίου περιέγραψε τον θάνατό του ως «βαρύ και ιστορικό πλήγμα» για το ιρανικό έθνος και μία από τις πιο οδυνηρές στιγμές της πρόσφατης ιστορίας του.

Στενά του Ορμούζ

Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι το Ιράν θα κινηθεί προς μια νέα στρατηγική φάση με το Στενό του Ορμούζ. «Η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ σίγουρα θα εισέλθει σε μια νέα φάση», είπε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω. Το Ιράν σχεδιάζει να λαμβάνει διόδια μέσω διαδικτυακών πληρωμών και κρυπτονομισμάτων από όσα πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Ο Χαμενεΐ τόνισε επίσης ότι το Ιράν θα επιδιώξει νομική και υλική λογοδοσία για τις ζημίες. «Σίγουρα δεν θα αφήσουμε ατιμώρητους τους εγκληματίες που επιτέθηκαν στη χώρα μας», είπε. Πρόσθεσε ότι το Ιράν θα «απαιτήσει αποζημίωση για όλες τις ζημιές, καθώς και το αίμα των μαρτύρων και των τραυματιών».

Εύθραυστη εκεχειρία και νέες διαπραγματεύσεις

Τα σχόλια αυτά έρχονται καθώς το Ιράν προετοιμάζεται να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Πακιστάν, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σάββατο υπό τη μεσολάβηση του Πακιστάν και να συνεχιστούν για έως και δύο εβδομάδες.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι οι συνομιλίες στοχεύουν στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών μιας πιθανής συμφωνίας, τονίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σύγκρουσης. Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε επίσης ότι το Ιράν παραμένει έτοιμο να απαντήσει σε οποιαδήποτε νέα επιθετικότητα. «Τα χέρια μας είναι στη σκανδάλη», είπε, προσθέτοντας ότι οποιοδήποτε λάθος από τους αντιπάλους θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα.

Η περιοχή έχει βυθιστεί στην κρίση από τότε που το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 3.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην ανώτατου ηγέτη.

Η Τεχεράνη έχει αντιδράσει με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στο Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ και τις χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικά στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία, προκαλώντας θύματα και ζημιές σε υποδομές και διαταράσσοντας τις παγκόσμιες αγορές και την αεροπλοϊα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, λέγοντας ότι το Ιράν παρουσίασε ένα «εφικτό» σχέδιο 10 σημείων, ενώ οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να καθορίσουν εάν μπορεί να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία.