Ιστορική στιγμή -Το θαύμα 144 χρόνων: Ολοκληρώθηκε η Sagrada Família, το θρυλικό έργο του Γκαουντί

Snapshot Η Sagrada Família στη Βαρκελώνη ολοκληρώθηκε μετά 144 χρόνια κατασκευής και πλέον είναι το ψηλότερο θρησκευτικό κτίριο στον κόσμο με ύψος 172,5 μέτρα.

Το τελικό στοιχείο του έργου, ένας σταυρός βάρους περίπου 100 τόνων, τοποθετήθηκε στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού.

Η τελετή εγκαινίων έγινε παρουσία του Πάπα Λέοντα XIV και συνέπεσε με την επέτειο των 100 χρόνων από τον θάνατο του Γκαουντί.

Η ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού θεωρείται το τελικό στάδιο του έργου, ενώ κάποια διακοσμητικά στοιχεία παραμένουν σε εξέλιξη.

Η Sagrada Família αποτελεί το επιστέγασμα του οράματος του Γκαουντί και ένα σημαντικό αρχιτεκτονικό και θρησκευτικό σύμβολο παγκοσμίως. Snapshot powered by AI

Η εμβληματική βασιλική της Sagrada Família στη Βαρκελώνη, ένα από τα πιο φιλόδοξα αρχιτεκτονικά έργα της σύγχρονης ιστορίας, έφτασε επιτέλους σε ένα ιστορικό ορόσημο: ύστερα από 144 χρόνια κατασκευής, το έργο που σχεδίασε ο Αντόνι Γκαουντί θεωρείται πλέον ολοκληρωμένο.

Fireworks go off after the inauguration of the Tower of Jesus Christ by Pope Leo XIV at the Basilica of the Sagrada Familia in Barcelona, Spain, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti) AP

Το τελευταίο και εντυπωσιακό «κομμάτι» του έργου, ένας μνημειώδης σταυρός βάρους περίπου 100 τόνων που τοποθετήθηκε στην κορυφή του Πύργου του Ιησού Χριστού, έχει πλέον τοποθετηθεί, καθιστώντας τον ναό το ψηλότερο θρησκευτικό κτίριο στον κόσμο, με ύψος 172,5 μέτρα. Η ολοκλήρωση αυτή σηματοδοτεί το τέλος ενός από τα μακροβιότερα και πιο σύνθετα κατασκευαστικά εγχειρήματα στην αρχιτεκτονική ιστορία.

Light emanates from Antoni GaudΓ­'s Basilica of the Sagrada FamΓ­lia, seen from Torre GlΓ²ries, after Pope Leo XIV blessed the newly completed central Tower of Jesus Christ in Barcelona, Spain, Wednesday, June 10, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair) AP

Ο σταυρός, που δεσπόζει πάνω από τον κεντρικό ναό, κατασκευάστηκε στη Γερμανία, μεταφέρθηκε τμηματικά στην Ισπανία και συναρμολογήθηκε επιτόπου. Ο Πύργος του Ιησού περιβάλλεται από άλλους 17 πύργους αφιερωμένους στους 12 Αποστόλους, τους 4 Ευαγγελιστές και την Παναγία.

Η τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη παρουσία του Πάπα Λέοντα XIV και συνέπεσε με την επέτειο των 100 χρόνων από τον θάνατο του Γκαουντί. Περιλάμβανε λειτουργία και ευλογία του εντυπωσιακού σταυρού, σε ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού για την Καθολική Εκκλησία και την παγκόσμια αρχιτεκτονική κληρονομιά.

Παρότι απομένουν ακόμη κάποιες διακοσμητικές εργασίες, η ολοκλήρωση του Πύργου του Ιησού θεωρείται το τελικό στάδιο ενός έργου που ξεκίνησε το 1882. Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι αρχιτέκτονες, το εξωτερικό του ναού βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στο αρχικό όραμα του Γκαουντί, ενώ το εσωτερικό αφήνει μεγαλύτερο περιθώριο ερμηνείας, καθώς ο ίδιος δεν είχε αφήσει πλήρως καθορισμένες λεπτομέρειες.

Η Sagrada Família παραμένει ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό «σύμπαν», εμπνευσμένο από τη φύση, με μορφές που θυμίζουν δάσος από πέτρα, κολώνες σαν κορμούς δέντρων και θόλους που παραπέμπουν σε φυσικό θόλο. Τα πολύχρωμα βιτρό, τα γλυπτά και τα μωσαϊκά συνθέτουν ένα μνημείο που συνδυάζει πίστη, γεωμετρία και φύση, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

Proud Catholic. This is Sagrada Família. Spain ??.



If you are a Catholic comment below ? pic.twitter.com/7ZNv4RmfDt — Rev .Vitus (@Vitus_osst) June 11, 2026

Για τον Γκαουντί, ο ναός υπήρξε έργο ζωής και σχεδόν μυστικιστική αποστολή. Έζησε τα τελευταία χρόνια του αφιερωμένος αποκλειστικά στην κατασκευή του, γνωρίζοντας ότι δεν θα προλάβαινε να το δει ολοκληρωμένο. Ο θάνατός του το 1926, ύστερα από δυστύχημα, και οι επόμενες ιστορικές αναταράξεις στην Ισπανία καθυστέρησαν σημαντικά την εξέλιξη του έργου.

Σήμερα, περισσότερο από έναν αιώνα μετά, η ολοκλήρωση της Sagrada Família αποτελεί το επιστέγασμα του οράματος του Γκαουντί και ένα από τα πιο ισχυρά αρχιτεκτονικά σύμβολα στον κόσμο.

Η κατασκευή της βασιλικής ξεκίνησε το 1882. Ο Γκαουντί πέθανε το 1926 χωρίς να δει ποτέ το κύριο αριστούργημά του ολοκληρωμένο.

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