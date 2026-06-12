Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιουνίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια
Ελεύθερος Τύπος: Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων
Η Καθημερινή: Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες
Τα Νέα: Βρέχει παραιτήσεις
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου
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