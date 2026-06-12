Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιουνίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου

Newsbomb

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Ιουνίου
ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Κλείδωσαν οι 27 πρώτοι στα γαλάζια ψηφοδέλτια

Ελεύθερος Τύπος: Μειώνεται ο δημοτικός φόρος ακινήτων

Η Καθημερινή: Οι διασυνδέσεις και τα πλοκάμια του κυκλώματος στις πολεοδομίες

Τα Νέα: Βρέχει παραιτήσεις

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου

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