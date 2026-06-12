Έφεση Τραμπ κατά της δικαστικής απόφασης για το Kennedy Center

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε την Πέμπτη έφεση κατά δικαστικής απόφασης που απαιτεί την αφαίρεση του ονόματός του από το Kennedy Center. Αυτή η δικαστική εξέλιξη παγώνει προς το παρόν και την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να προχωρήσει στο κλείσιμο του ιστορικού χώρου παραστατικών τεχνών για μια προγραμματισμένη διετή ανακαίνιση. Η προσφυγή κατατέθηκε στο Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο δικαστικής αντιπαράθεσης για το Kennedy Center.

Η πολιτική κόντρα πίσω από τα δικαστήρια

Η κίνηση αυτή αμφισβητεί μια ευρύτερη απόφαση που είχε εκδοθεί σε βάρος της κυβέρνησης, έπειτα από αγωγή που είχε καταθέσει η Δημοκρατική βουλευτής του Οχάιο, Τζόις Μπίτι. Η Μπίτι συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center και αντέδρασε έντονα στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Η τελική απόφαση του Εφετείου αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η ετυμηγορία των δικαστών θα καθορίσει οριστικά εάν η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στα σχέδιά της για το Kennedy Center ή αν θα παραμείνουν σε ισχύ οι αυστηροί περιορισμοί που επέβαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Κι όμως, η υπόθεση έχει πάρει πλέον καθαρά πολιτικές διαστάσεις.

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