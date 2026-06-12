Έφεση Τραμπ κατά της δικαστικής απόφασης για το Kennedy Center

αμερικανική κυβέρνηση προσέφυγε στο Εφετείο για να ανατρέψει το μπλόκο στην αφαίρεση του ονόματος του προέδρου και στο διετές λουκέτο ανακαίνισης του ιστορικού χώρου στην Ουάσινγκτον

Newsbomb

Έφεση Τραμπ κατά της δικαστικής απόφασης για το Kennedy Center
Αρχείου AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε την Πέμπτη έφεση κατά δικαστικής απόφασης που απαιτεί την αφαίρεση του ονόματός του από το Kennedy Center. Αυτή η δικαστική εξέλιξη παγώνει προς το παρόν και την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να προχωρήσει στο κλείσιμο του ιστορικού χώρου παραστατικών τεχνών για μια προγραμματισμένη διετή ανακαίνιση. Η προσφυγή κατατέθηκε στο Εφετείο των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο δικαστικής αντιπαράθεσης για το Kennedy Center.

Η πολιτική κόντρα πίσω από τα δικαστήρια

Η κίνηση αυτή αμφισβητεί μια ευρύτερη απόφαση που είχε εκδοθεί σε βάρος της κυβέρνησης, έπειτα από αγωγή που είχε καταθέσει η Δημοκρατική βουλευτής του Οχάιο, Τζόις Μπίτι. Η Μπίτι συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο του Kennedy Center και αντέδρασε έντονα στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Η τελική απόφαση του Εφετείου αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η ετυμηγορία των δικαστών θα καθορίσει οριστικά εάν η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει στα σχέδιά της για το Kennedy Center ή αν θα παραμείνουν σε ισχύ οι αυστηροί περιορισμοί που επέβαλε το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Κι όμως, η υπόθεση έχει πάρει πλέον καθαρά πολιτικές διαστάσεις.

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Έφεση Τραμπ κατά της δικαστικής απόφασης για το Kennedy Center

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