Λευκός Οίκος: Μην «τζογάρετε» με τον πόλεμο του Ιράν - Το προειδοποιητικό e-mail στο προσωπικό

Snapshot Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το προσωπικό να μην στοιχηματίζει σε αγορές πρόβλεψης σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, μετά από ύποπτες κινήσεις σε αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου.

Περίπου 760 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια πετρελαίου άλλαξαν χέρια μέσα σε δύο λεπτά πριν από την ανακοίνωση παύσης επιθέσεων στο Ιράν, προκαλώντας υποψίες για εκ των προτέρων γνώση.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για διαρροή ή χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών από τη διοίκηση, αλλά η προειδοποίηση του Λευκού Οίκου λειτουργεί ως υπενθύμιση των κανόνων δεοντολογίας.

Δημοκρατικοί γερουσιαστές προτείνουν νομοθεσία για την απαγόρευση των αγορών πρόβλεψης που σχετίζονται με πόλεμο ή στρατιωτικές ενέργειες, τονίζοντας τους κινδύνους διαφθοράς και εκμετάλλευσης.

Παρόμοια περιστατικά με χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για στοιχήματα έχουν καταγραφεί σε διεθνές επίπεδο, όπως η σύλληψη ατόμων στο Ισραήλ για παράνομη χρήση απόρρητων στρατιωτικών πληροφοριών.

Την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση μιας ξαφνικής παύσης των επιθέσεων κατά του Ιράν τον περασμένο μήνα, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε το προσωπικό να μην αξιοποιεί τη θέση του για να κάνει στοιχήματα σε αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Η προειδοποίηση ήρθε μέσω email προς το προσωπικό από το Γραφείο Διοίκησης του Λευκού Οίκου στις 24 Μαρτίου, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα WSJ. Την προηγούμενη ημέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει την παύση μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Περίπου 15 λεπτά πριν από την ξαφνική αλλαγή πολιτικής, μια μυστηριώδης «έκρηξη» δραστηριότητας ξεκίνησε στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης.

Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου αξίας άνω των 760 εκατομμυρίων δολαρίων άλλαξαν χέρια σε λιγότερο από δύο λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data. Πιο πρόσφατα, τρεις λογαριασμοί στο Polymarket κέρδισαν περισσότερα από 600.000 δολάρια στοιχηματίζοντας σωστά στο χρονοδιάγραμμα της ιρανικής κατάπαυσης του πυρός αυτή την εβδομάδα. Οι επικριτές του προέδρου, συμπεριλαμβανομένων πολλών Δημοκρατικών, συμπέραναν αμέσως ότι κάποιος επωφελούνταν από την εκ των προτέρων γνώση της αλλαγής πολιτικής.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα της προειδοποίησης, με τον εκπρόσωπο του Τραμπ, Ντέιβις Ίνγκλ, να δηλώνει στην Wall Street Journal ότι «το μόνο ιδιαίτερο συμφέρον που θα καθοδηγήσει ποτέ τον Πρόεδρο Τραμπ είναι το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

Δεν υπάρχουν στοιχεία για διαρροές ή ότι κάποιος εντός της διοίκησης χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες για στοιχήματα σε κατάλληλο χρόνο. Ωστόσο, οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και οι πολιτικά συνδεδεμένοι αντιμετωπίζουν τώρα έναν νέο πειρασμό με τη μορφή αγορών πρόβλεψης που βασίζονται σε κρυπτονομίσματα. Οι αγορές πρόβλεψης επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν σε όλα, από αθλήματα έως παγκόσμια γεγονότα, και να κάνουν ανάληψη μετρητών, ανώνυμα.

Οι κανόνες δεοντολογίας απαγορεύουν ήδη στους διευθυντές να τζογάρουν ενώ βρίσκονται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία και υπάρχουν κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση κυβερνητικών πληροφοριών για ιδιωτικό όφελος. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της διοίκησης που έλαβε το email περιέγραψε την προειδοποίηση ως μια επίκαιρη «ενημερωτική ειδοποίηση», δεδομένου ότι τα ύποπτα τεράστια στοιχήματα στις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης είναι «καυτά νέα».

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ξεκάθαρος», είπε ο Ινγκλ, «ενώ επιδιώκει μια ισχυρή και κερδοφόρα χρηματιστηριακή αγορά για όλους, τα μέλη του Κογκρέσου και άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να απαγορεύονται να χρησιμοποιούν μη δημόσιες πληροφορίες για οικονομικό όφελος». Είπε ότι η απαγόρευση της εμπορίας εμπιστευτικών πληροφοριών δεν ήταν ασυνήθιστη και απέρριψε ως «αβάσιμες και ανεύθυνες αναφορές» οποιαδήποτε υπόνοια ότι κάποιος εντός της κυβέρνησης χρησιμοποιούσε τη θέση του για να κερδίσει εις βάρος του δημοσίου.

Ασυνήθιστα κερδοφόρα στοιχήματα ήδη τραβούν την προσοχή του κοινού και προκαλούν οργή, ακόμη και μεταξύ των υποστηρικτών του προέδρου. «Είναι αηδιαστικό», δήλωσε ο Τομ Έλσγουορθ κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης του «PBD Podcast» στις 25 Μαρτίου. Επενδυτής εδώ και πολύ καιρό και συμπαρουσιαστής του φιλικού προς τον Τραμπ προγράμματος, υπέθεσε ότι «ένας κύκλος ανθρώπων» στην κυβέρνηση πρέπει να γνώριζε «τι πρόκειται να πει ο πρόεδρος» και να έδρασε νωρίς με βάση τις εμπιστευτικές πληροφορίες. «Ο χρόνος που έγινε αυτό», κατέληξε, «σίγουρα είναι άθλιος».

Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου υποστηρίζουν ότι τα τρέχοντα ομοσπονδιακά προστατευτικά κιγκλιδώματα δεν επαρκούν για ένα εξελισσόμενο τοπίο όπου οι περιουσίες μπορούν να δημιουργηθούν ανώνυμα. Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ υποστήριξε σε δελτίο τύπου τον περασμένο μήνα ότι οι αγορές προβλέψεων «μετατρέπουν τον πόλεμο σε παιχνίδι καζίνο και δημιουργούν μια αγορά για διαρροές εθνικής ασφάλειας».

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Κονέκτικατ, μαζί με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή του Νιου Τζέρσεϊ, Άντι Κιμ, κατέθεσε νομοθεσία τον περασμένο μήνα, η οποία θα απαγορεύσει εντελώς τις αγορές προβλέψεων που σχετίζονται με πόλεμο ή στρατιωτική δράση. «Η διαφθορά και η εκμετάλλευση», είπε ο Κιμ, «ακμάζουν αυτή τη στιγμή μέσα στα κενά και τα παραθυράκια των αγορών προβλέψεων».

Τον Ιανουάριο, ένας άγνωστος trader διπλασίασε τα στοιχήματά του ότι ο Nίκολας Μαδούρο θα αποχωρούσε σύντομα από την ηγεσία της Βενεζουέλας, λιγότερο από πέντε ώρες πριν από τη σύλληψή του. Τα στοιχήματα στο Polymarket απέφεραν στον trader περισσότερα από 400.000 δολάρια. Και τον Φεβρουάριο, το Ισραήλ συνέλαβε αρκετά άτομα , συμπεριλαμβανομένων εφέδρων του στρατού, για φερόμενη χρήση απόρρητων πληροφοριών για την τοποθέτηση στοιχημάτων σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Polymarket.

Διαβάστε επίσης