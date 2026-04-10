Ανάλυση New Yorker: Πώς θα ξεδιπλωνόταν μια χερσαία εισβολή στο Ιράν - Το παράδειγμα του Ιράκ

Snapshot Το Ιράν βασίζεται στα διδάγματα του πολέμου Ιράν

Ιράκ για να προετοιμαστεί σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής, αξιοποιώντας στρατηγικές ανθεκτικότητας και ασύμμετρου πολέμου.

Η πρόσφατη επιχείρηση διάσωσης αμερικανών πιλότων εντός του ιρανικού εδάφους ανέδειξε τις δυσκολίες και τους κινδύνους μιας χερσαίας επέμβασης στο Ιράν.

Το ιρανικό καθεστώς έχει δημιουργήσει αποκεντρωμένο αμυντικό σύστημα με ισχυρές παραστρατιωτικές δυνάμεις και δυνατότητες χρήσης drones, πυραύλων και ναρκών για αντεπίθεση.

Ο πόλεμος Ιράν Ιράκ έχει διαμορφώσει την ιρανική στρατιωτική και ιδεολογική κουλτούρα, ενισχύοντας τη θέληση του καθεστώτος να αντέξει παρά τις βαριές απώλειες.

Παρά την προετοιμασία, το Ιράν αντιμετωπίζει αδυναμίες στον συμβατικό στρατό και την αεράμυνα, που επιτρέπουν την υπεροχή των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών δυνάμεων.

Με την εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η Τεχεράνη αξιοποιεί τα διδάγματα από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ για να προετοιμαστεί για μια αμερικανική κλιμάκωση, σύμφωνα με εμπεριστατωμένη ανάλυση του New Yorker.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στη δεκαετία του 1980, η χώρα διεξήγαγε έναν σκληρό πόλεμο οκτώ ετών εναντίον του Ιράκ, του οποίου η κυβέρνηση υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση και μεγάλο μέρος του αραβικού κόσμου. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από εκείνη τη σύγκρουση εξακολουθούν να καθοδηγούν το καθεστώς και το ισχυρό Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ «αποτελεί μια τεράστια πηγή μνήμης ανθεκτικότητας από την οποία μπορεί να αντλήσει», είπε στο New Yorker ο Χουσεΐν Μπαναΐ, ειδικός για το Ιράν και καθηγητής διεθνών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα στο Μπλούμινγκτον. Το Ιράν είδε «ότι μπορούσε να αντισταθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και σε άλλες χώρες που υποστηρίζονται από την αμερικανική δύναμη. Το αφήγημα αυτού του πολέμου είναι πραγματικά αυτό που έχει δημιουργήσει ένα αίσθημα σκοπού, ειδικά για τους Φρουρούς της Επανάστασης».

Η επιχείρηση για τη διάσωση του πιλότου

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι κίνδυνοι των επιχειρήσεων στο έδαφος αποκαλύφθηκαν όταν το Ιράν κατέρριψε ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15E των ΗΠΑ και οι δύο πιλότοι του αεροσκάφους εκτινάχθηκαν πάνω από το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Αργότερα, ένα δεύτερο αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος που πετούσε σε χαμηλό ύψος, ένα A-10 Warthog που συμμετείχε σε αποστολή διάσωσης του πιλότου του F-15E, χτυπήθηκε πολλές φορές, αλλά ο πιλότος του κατάφερε να πετάξει έξω από το Ιράν και να εκτιναχθεί με ασφάλεια πάνω από τον εναέριο χώρο του Κουβέιτ πριν το αεροσκάφος συντριβεί.

Ένα αμερικανικό μαχητικό ελικόπτερο HH-60W Jolly Green II δέχτηκε επίσης έντονα πυρά. Το πλήρωμά του υπέστη ελαφρά τραύματα, αλλά κατάφερε να απομακρυνθεί από τον ιρανικό εναέριο χώρο χωρίς ατυχήματα.

Ενώ ο πιλότος του F-15E διασώθηκε λίγο μετά την εκτίναξή του, ο δεύτερος αεροπόρος, ένας αξιωματικός όπλων της Πολεμικής Αεροπορίας, κατέφυγε σε μια ορεινή περιοχή, όπου ανέβηκε σε ορεινές κορυφογραμμές ύψους αρκετών χιλιάδων ποδιών, παρά το γεγονός ότι ήταν τραυματισμένος, και κατάφερε να ξεφύγει από τις ιρανικές δυνάμεις για περισσότερο από μια μέρα. Κρύφτηκε σε μια σχισμή βράχου και ενεργοποίησε έναν πομπό έκτακτης ανάγκης για να σηματοδοτήσει τη θέση του, πυροδοτώντας μια εκτεταμένη αποστολή βαθιά μέσα στο Ιράν, στην οποία συμμετείχαν κομάντος από τη SEAL Team Six, εκατοντάδες άλλοι στρατιωτικοί και εκατόν πενήντα πέντε αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων εξήντα τεσσάρων μαχητικών, σαράντα οκτώ αεροσκαφών ανεφοδιασμού, δεκατριών αεροσκαφών διάσωσης και τεσσάρων βομβαρδιστικών.

Αφού εντοπίστηκε ο αξιωματικός όπλων, δύο αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη που είχαν προσγειωθεί σε μια απομακρυσμένη βάση επιχειρήσεων στο εσωτερικό του Ιράν για να αποσύρουν την ομάδα και τον αεροπόρο αντιμετώπισαν μηχανικά προβλήματα, και τρία άλλα αεροσκάφη έπρεπε να αποσταλούν για να τους αποσύρουν ώρες αργότερα. Πριν φύγουν, η ομάδα ανατίναξε τα ακινητοποιημένα αεροσκάφη για να αποτρέψει την πτώση εξελιγμένης τεχνολογίας στα χέρια των Ιρανών.

Σε συνέντευξη Τύπου στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναγνώρισε ότι η επιχείρηση ήταν «μια επικίνδυνη απόφαση, γιατί θα μπορούσαμε να καταλήξουμε με εκατό νεκρούς, αντί για έναν ή δύο. Είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά στο αμερικανικό στρατό δεν αφήνουμε κανέναν Αμερικανό πίσω».

Mια πρόγευση του πώς θα μοιάζει μια πλήρης χερσαία εισβολή

Αν και κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν έχασε τη ζωή του κατά τη διάσωση, το χάος της επιχείρησης εντός των ιρανικών συνόρων είναι απλώς μια πρόγευση του πώς θα μοιάζει μια πλήρης χερσαία εισβολή, ή ακόμη και περιορισμένες εισβολές — και ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ μπορεί να προσφέρει ένα πρότυπο.

Οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν γρήγορα να βρεθούν να πολεμούν σε έναν ανταρτοπόλεμο εναντίον ιρανικών δυνάμεων που θα χρησιμοποιούν τακτικές και στρατηγικές που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής του Ιράκ και τελειοποιήθηκαν περαιτέρω σε επακόλουθες περιφερειακές και εσωτερικές συγκρούσεις.

Ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός θυμάτων εκείνου του πολέμου και οι επίμονες αναμνήσεις της κατοχής από ξένη δύναμη έχουν δημιουργήσει μια νοοτροπία που θα μπορούσε να κινητοποιήσει περισσότερους Ιρανούς να υποστηρίξουν έναν πόλεμο εναντίον μιας εισβολής αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιτάχθηκαν στο καθεστώς πριν από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Όσοι συνδέονται με το κράτος γνωρίζουν ότι το μόνο πράγμα που ένωσε όλους στις μεταεπαναστατικές στιγμές ήταν η ιρακινή εισβολή στο Ιράν», είπε στο New Yorker ο Αμίρ Μουσάβι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rutgers-Newark που ειδικεύεται στην πολιτιστική ιστορία της Μέσης Ανατολής.

Το καθεστώς, είπε ο Μουσάβι, χρησιμοποιεί «αυτή τη γλώσσα της αντίστασης για να καλλιεργήσει μια κουλτούρα μνήμης για εκείνη τη σύγκρουση», η οποία ήταν «η πρώτη πράξη αντίστασης που έκανε το Ιράν εναντίον των ΗΠΑ και των περιφερειακών συμμάχων τους. Είναι μια εξελισσόμενη γλώσσα που τώρα χρησιμοποιείται και ενημερώνεται για την τρέχουσα σύγκρουση».

Tι συνέβη στον πόλεμο Ιράκ - Ιράν

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1980, μία μέρα μετά την έναρξη των αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, οι ιρακινές χερσαίες δυνάμεις εισέβαλαν στο Χουζεστάν, μια στρατηγική δυτική επαρχία που περιείχε το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα του Ιράν και έναν σημαντικό αριθμό Ιρανών Αράβων, μιας μειονότητας στη χώρα. Την προηγούμενη χρονιά, η Ισλαμική Επανάσταση είχε ανατρέψει τον Σάχη του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί, και είχε εγκαθιδρύσει τον Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί και μια υπερσυντηρητική σιιτική θεοκρατία. Από την αρχή της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ τον Φεβρουάριο, υπήρχαν εντυπωσιακές ομοιότητες με την εισβολή του Ιράκ.

Πριν ο Σαντάμ Χουσεΐν, ο δικτάτορας του Ιράκ, κηρύξει πόλεμο στο Ιράν, φοβόταν ότι η νεοσύστατη θεοκρατία της γειτονικής χώρας θα εξήγαγε τη σκληροπυρηνική ιδεολογία της και θα κινητοποιούσε τη σιιτική πλειοψηφία του Ιράκ για να ανατρέψει το σουνιτικό καθεστώς του Μπαάθ.

Όπως ο Τραμπ, θεωρούσε τη συντριβή του Ιράν ως μεγάλη υπηρεσία προς την περιοχή — στην περίπτωσή του, προστατεύοντας τον σουνιτικό αραβικό κόσμο από τον σιιτικό επεκτατισμό. Το Ιράκ εκμεταλλεύτηκε την αναταραχή του ιρανικού στρατού μετά την Επανάσταση. Εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις σε ιρανικές αεροπορικές βάσεις, εκτόξευσε εκατοντάδες πυραύλους Scud σε ιρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, και στόχευσε τις υποδομές πετρελαίου και ενέργειας του Ιράν, σε κινήσεις που θυμίζουν τη σημερινή εκτεταμένη αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία για την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και της ανθεκτικότητας του καθεστώτος.

Οι ΗΠΑ, η Σοβιετική Ένωση και η Γαλλία τελικά παρείχαν πληροφορίες και προηγμένο οπλισμό στο Ιράκ. Η Πολεμική Αεροπορία και ο στρατός του Ιράν αντεπιτέθηκαν, αλλά απομονωμένοι από τον κόσμο και υπό αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, αναγκάστηκαν να αναζητήσουν απεγνωσμένα ανταλλακτικά για τα πολεμικά αεροσκάφη και τον στρατιωτικό εξοπλισμό τους.

Όπως ο Τραμπ, ο Σαντάμ Χουσεΐν περίμενε μια γρήγορη, αποφασιστική νίκη. Πίστευε ότι προκαλώντας μεγάλο αριθμό θυμάτων στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων χημικών επιθέσεων εναντίον αμάχων, θα μπορούσε να σπάσει το ηθικό του καθεστώτος και να το αναγκάσει να αποδεχτεί τις απαιτήσεις του. Προέτρεψε τους Ιρανούς να εξεγερθούν εναντίον της κυβέρνησης. Αντ' αυτού, παρέμειναν πιστοί στον Αγιατολάχ. Ο Σαντάμ, όπως και ο Τραμπ, υποτίμησε την έντονη αντίδραση του Ιράν και την αποφασιστικότητά του να επιβιώσει με κάθε κόστος.

Χωρίς συμβατικούς στρατιωτικούς πόρους για να πολεμήσει τον στρατό του Σαντάμ, το Ιράν στράφηκε στον ασύμμετρο πόλεμο, αντεπιτιθέμενο με χαμηλού κόστους μεθόδους.

Η στρατηγική του ήταν σαφής: για να αντέξει και να επιβιώσει, έπρεπε να παρατείνει τον πόλεμο και να εξαντλήσει σταδιακά το Ιράκ και τους συμμάχους του. Αυτό σήμαινε τη διεξαγωγή ανταρτικών επιθέσεων και τη συναρμολόγηση πυραύλων και πολεμικών αεροσκαφών για να βομβαρδίζει ιρακινές πόλεις.

Και όταν το Ιράκ βομβάρδισε το νησί Χαργκ, τον κύριο κόμβο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, το καθεστώς αντέδρασε, βομβαρδίζοντας ιρακινές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αργότερα χρησιμοποιώντας αυτοσχέδιες νάρκες και πυραύλους για να στοχεύσει πλοία που μετέφεραν ιρακινό αργό στο Στενό του Ορμούζ.

Το Ιράν κατασκόπευε επίσης τις ιρακινές θέσεις με πρωτόγονα πρόδρομα των drones, μια πρώιμη χρήση ενός από τα πιο αποτελεσματικά όπλα του καθεστώτος στην προσπάθειά του να αποκλείσει το στενό. Η ρητορική που χρησιμοποίησε το καθεστώς ήταν αποκαλυπτική: η καταπολέμηση των εισβολέων δεν ήταν απλώς θέμα εθνικής άμυνας, αλλά μια προκαθορισμένη θρησκευτική αποστολή. Οι Ιρανοί αποκαλούσαν τον πόλεμο «ιερή άμυνα» ή «επιβεβλημένο πόλεμο», και η σύγκρουση παρουσιάστηκε ως μια σύγχρονη Μάχη της Καρμπάλα.

Η θρησκευτική χαρακτηρισμός του πολέμου παρακίνησε εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανούς να ενταχθούν στο Μπασίτζ, ή «κινητοποίηση» στα φαρσί, μια εθελοντική πολιτοφυλακή που αποτελεί σήμερα μία από τις ισχυρότερες παραστρατιωτικές δυνάμεις της χώρας, και έκανε το μαρτύριο τιμή.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 1980, αυτές οι τακτικές είχαν ανακόψει την προέλαση του Ιράκ. Και μέχρι τον Ιούνιο του 1982, το Ιράν είχε απωθήσει τις ιρακινές δυνάμεις πίσω από τα σύνορα. Ωστόσο, ο πόλεμος διήρκεσε έξι ακόμη χρόνια, κατά τα οποία επικρατούσε σε μεγάλο βαθμό στρατιωτική αδιέξοδος. Το 1988, με το Ιράν να αντιμετωπίζει ήττες στο πεδίο της μάχης, έλλειψη στρατιωτικών πόρων και οικονομική καταστροφή, ο Χομεϊνί αναγκάστηκε να υπογράψει εκεχειρία με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ.

Έως και εξακόσιες χιλιάδες Ιρανοί είχαν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση. Ο ίδιος περιέγραψε την απόφαση με τη διάσημη φράση «πιο θανατηφόρα από το να πιεις από ένα δηλητηριασμένο ποτήρι». Ωστόσο, το καθεστώς επέζησε και το Ιράν απέφυγε να χάσει οποιοδήποτε τμήμα του εδάφους του. Κήρυξε μια ηθική και θρησκευτική νίκη.

Την περασμένη Κυριακή, ο Καρίμ Σαντζαντπούρ, ειδικός για το Ιράν και ανώτερος ερευνητής στο Ίδρυμα Κάρνεγκι για τη Διεθνή Ειρήνη, με έδρα την Ουάσιγκτον, έγραψε σε μια ανάρτηση στο X ότι, εκείνη την εποχή, «το Ιράν αντιμετώπιζε υπαρξιακή οικονομική πίεση και του προσφέρθηκε μια συγκεκριμένη διπλωματική διέξοδος που δεν απαιτούσε να εγκαταλείψει την επαναστατική του ταυτότητα. Ο Τραμπ επέβαλε την πίεση χωρίς να προσφέρει μια σαφή διέξοδο.»

Ο ρόλος των Φρουρών της Επανάστασης

Η σχετική επιτυχία του πολέμου ανέδειξε τους Φρουρούς της Επανάστασης από μια μικρή, λαϊκή πολιτοφυλακή, που αρχικά δημιουργήθηκε για να προστατεύει τον Χομεϊνί και τους άλλους κληρικούς που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της Ισλαμικής Επανάστασης, σε συμβολικούς υπερασπιστές της θεοκρατίας.

«Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ ήταν ό,τι ήταν ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος για τη Σοβιετική Ένωση και για τη Ρωσία», είπε ο Μάικλ Κόνελ, αναλυτής ειδικευμένος στον ιρανικό στρατό στο C.N.A., έναν μη κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό με έδρα την Ουάσιγκτον, αναφερόμενος στον αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

«Ήταν πραγματικά μια περίοδος ωρίμανσης για το I.R.G.C. και για τον τακτικό στρατό του Ιράν, επειδή πολλοί από τους ηγέτες που διαμόρφωσαν αυτές τις οργανώσεις τις τελευταίες δεκαετίες ξεκίνησαν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Αυτοί οι ηγέτες πέρασαν τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες προετοιμάζοντας μια άλλη μεγάλη εισβολή, συγκεκριμένα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το καθεστώς δεν είχε ποτέ παρουσιάσει τον πόλεμο με το Ιράκ ως διμερή σύγκρουση, αλλά μάλλον ως πόλεμο δια αντιπροσώπων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και των αραβικών συμμάχων τους. Οι διοικητές του I.R.G.C. έγιναν οι πιο ισχυροί στρατηγοί του Ιράν — πολλοί εξακολουθούν να ηγούνται του πολέμου σήμερα — και ο ιρανικός στρατός επικεντρώθηκε στη βελτίωση των δυνατοτήτων του στον ασύμμετρο πόλεμο και στην ανάπτυξη της δικής του αμυντικής βιομηχανίας.

Αυτό περιελάμβανε βαλλιστικούς πυραύλους, εκτός από νάρκες και drones χαμηλού κόστους. Για να προβάλλει δύναμη και αποτρεπτική ισχύ, το καθεστώς ξεκίνησε επίσης ένα πυρηνικό πρόγραμμα και επηρέασε περιφερειακούς πολέμους με ένα δίκτυο δυνάμεων-αντιπροσώπων στο Λίβανο, το Ιράκ, τη Συρία, την Υεμένη και τη Γάζα. Όπως το έβλεπε το Ιράν, «Η μόνη υπαρξιακή απειλή για τους Ιρανούς ήταν οι ΗΠΑ, και δευτερευόντως το Ισραήλ», είπε ο Κόνελ. Πέρασαν δεκαετίες μελετώντας «πώς λειτουργούν οι ΗΠΑ, αναζητώντας τρωτά σημεία, αναζητώντας τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να επενδύσουν πόρους σε πράγματα που θα απέφεραν μεγαλύτερη απόδοση».

Σήμερα, οι στρατιώτες που σκοτώθηκαν στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ εξακολουθούν να τιμώνται σε πλατείες πόλεων και κωμοπόλεων σε όλη τη χώρα. Κάθε Σεπτέμβριο, το καθεστώς γιορτάζει την «Εβδομάδα της Ιερής Άμυνας» για να τιμήσει την έναρξη του πολέμου και να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς με στρατιωτικές παρελάσεις. Στα σχολεία, ο πόλεμος διδάσκεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσταλάξει στα παιδιά τις αξίες της αντίστασης και του μαρτυρίου, καθώς και μια δυσπιστία απέναντι στην Αμερική και τη Δύση.

Εδώ και δεκαετίες, οι Φρουροί της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις διεξάγουν τακτικά στρατιωτικές ασκήσεις και προπονήσεις για να προετοιμαστούν για μια χερσαία εισβολή. Σήμερα, το Ιράν διαθέτει περίπου 610.000 στρατιώτες εν ενεργεία, συμπεριλαμβανομένων 190.000 μελών του Ι.Ρ.Γ.Κ., και μπορεί να επιστρατεύσει περίπου ένα εκατομμύριο ακόμη μαχητές της Μπασίτζ.

Υπάρχουν αναφορές ότι το I.R.G.C. στέλνει ενισχύσεις στο νησί Χαργκ, μέσω του οποίου διέρχεται το 90% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, και ενισχύει τις άμυνές του, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης ναρκών στη θάλασσα για να επιβραδύνει μια αμφίβια απόβαση.

Άλλοι στόχοι των ΗΠΑ θα μπορούσαν ενδεχομένως να περιλαμβάνουν εδάφη εντός ή κοντά στο Στενό του Ορμούζ, με στόχο να τερματιστεί ο αποκλεισμός από το Ιράν των οικονομικά ζωτικών ναυτιλιακών διαδρομών, καθώς και τοποθεσίες όπου το Ιράν έχει αποθηκεύσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του.

Το παρόμοιο σενάριο

Το 2003, κατά τη διάρκεια της αμερικανικής εισβολής στο Ιράκ, αμερικανικές μάχιμες δυνάμεις διέσχισαν απομακρυσμένα σύνορα χωρίς σοβαρή αντίσταση και χτύπησαν το νευραλγικό κέντρο του στρατού στη Βαγδάτη, αποδυναμώνοντας τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του Σαντάμ.

Στο Ιράν, ένα παρόμοιο σενάριο είναι απίθανο. Το καθεστώς έχει δημιουργήσει ένα αποκεντρωμένο «μωσαϊκό» αμυντικό σύστημα με διοικητικά κέντρα του Ι.Ρ.Γ.Κ. και του τακτικού στρατού διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα, εξοπλισμένα με δικές τους δυνατότητες πληροφοριών και αποθέματα πυραύλων, drones και άλλου προηγμένου οπλισμού.

Οι διοικητές κατώτερου επιπέδου έχουν την εξουσία να διεξάγουν ορισμένους τύπους επιχειρήσεων χωρίς την έγκριση της κεντρικής διοίκησης, εάν η επικοινωνία με την Τεχεράνη διακοπεί ή χαθεί – μια επιχειρησιακή οδηγία που πηγάζει από τις παρατηρήσεις του Ιράν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράκ. Πολλαπλές ιρανικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Μπασίτζ, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κατακλύσουν τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Ας πούμε ότι εισβάλλετε στο Νότο, δεν είναι παιδιά από την Τεχεράνη ή από κάποιο άλλο μέρος που επανδρώνουν τις βάσεις», είπε ο Afshon Ostovar, συγγραφέας του «Wars of Ambition: The United States, Iran, and the Struggle for the Middle East».

«Είναι όλα παιδιά από τις τοπικές γειτονιές. Γνωρίζουν το έδαφος, γνωρίζουν τις κοιλάδες, γνωρίζουν τις σπηλιές, γνωρίζουν τους δρόμους. Αυτό τους δίνει ένα ορισμένο πλεονέκτημα. Και το Ιράν έχει επίσης μάθει, όχι μόνο από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, αλλά και από τον πόλεμο του Ιράκ κατά τη διάρκεια της αμερικανικής κατοχής, ορισμένες από τις ευπάθειες των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων».

Οι αμερικανικές χερσαίες μονάδες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σενάρια μάχης παρόμοια με αυτά που αντιμετώπισαν στο Ιράκ. Ο Κασέμ Σολεϊμανί, πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς, ενός τμήματος του Ιρανικού Σώματος Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ο οποίος δολοφονήθηκε από τις ΗΠΑ το 2020, ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας των επιθέσεων που χρησιμοποίησαν οι σιιτικές πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν για να σκοτώσουν εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ.

Αυτό περιελάμβανε την τοποθέτηση ισχυρών βομβών γνωστών ως Explosively Formed Penetrators που μπορούν να διαπεράσουν αμερικανικά θωρακισμένα οχήματα στους δρόμους.

Το διαθέσιμο οπλοστάσιο

«Το Ιράν διαθέτει αυτές τις βόμβες σε αφθονία. Το Ιράν ξέρει πώς να τις τοποθετεί στις άκρες των δρόμων. Το Ιράν ξέρει πώς να τις ενεργοποιεί εξ αποστάσεως», μου είπε ο Οστόβαρ. Οι Ιρανοί μπορούν επίσης να αναπτύξουν μικρά drone καμικάζι που ονομάζονται F.P.V. σε αποστολές επιτήρησης ή για να συντριβούν πάνω σε αμερικανικές δυνάμεις.

Τα F.P.V. ελέγχονται από απίστευτα μακριά καλώδια οπτικών ινών, εμποδίζοντας τις προσπάθειες παρεμβολής των συχνοτήτων τους με ραδιοσήματα. «Αυτά δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν επιτίθενται σε στόχους πολύ μακριά, αλλά σε μια ζώνη περίπου 20 ή 15 μιλίων, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αρκετά αποτελεσματικά», είπε ο Οστόβαρ.

«Δεν έχουμε δει το Ιράν να τα χρησιμοποιεί, από ό,τι γνωρίζω, τουλάχιστον σε αυτή τη σύγκρουση, αλλά μπορεί να τα φυλάει για μια μελλοντική μάχη.» Το I.R.G.C. διαθέτει επίσης στόλους ταχύπλοων σκαφών επίθεσης, μερικά από τα οποία είναι οπλισμένα με νάρκες και πυραύλους, ενώ άλλα μπορούν να φορτωθούν με εκρηκτικά και να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυτοκτονίας εναντίον πολεμικών πλοίων.

Το καθεστώς γνωρίζει ότι δεν χρειάζεται να ξεπεράσει σε πυροβολικό τις αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις για να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους. Χρειάζεται μόνο να καταφέρει να σκοτώνει περιστασιακά αμερικανούς στρατιώτες για να κάνει τον πόλεμο ακόμη πιο αντιδημοφιλή στην πατρίδα, κάτι που αποτελεί ευπάθεια για τον Τραμπ εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Αναφερόμενος στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, ο Κόνελ, ο ιρανικός στρατιωτικός εμπειρογνώμονας, είπε: «Αν εξετάσετε τα ιρανικά στρατιωτικά κείμενα των επόμενων δεκαετιών, υπάρχει πάντα αυτή η έμφαση στο ότι μπορούμε να δεχτούμε χτυπήματα». Εξήγησε την ιρανική προοπτική: «Είμαστε πρόθυμοι να πεθάνουμε. Εσείς δεν είστε. Εσείς θα δεχτείτε μερικές απώλειες και μετά θα πείτε ότι είναι πολύ επικίνδυνο».

Οι συνέπειες για το Ιράν

Η ανάληψη ακραίων κινδύνων, ωστόσο, θα μπορούσε να αποβεί καταστροφική για το καθεστώς και τις δυνάμεις του, ειδικά για το I.R.G.C. Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ, ο Χομεϊνί και το I.R.G.C. υπερεκτίμησαν τις δυνατότητές τους και απέρριψαν όλες τις προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ακόμη και αφού απώθησαν τις ιρακινές δυνάμεις από το ιρανικό έδαφος το 1982.

Κινούμενοι από επαναστατικό ζήλο, ορκίστηκαν να συνεχίσουν να πολεμούν μέχρι να ανατραπεί ο Σαντάμ από την εξουσία. Καθώς ο πόλεμος συνεχιζόταν, ο στρατός και η οικονομία του Ιράν αποδεκατίστηκαν. Για να διατηρήσει τη δύναμη και την ιδεολογία του, το I.R.G.C. έστειλε δεκάδες χιλιάδες Ιρανούς στο θάνατο σε λεγόμενες επιχειρήσεις «ανθρώπινου κύματος» για να συντρίψει τις πρώτες γραμμές του Ιράκ.

Την περασμένη εβδομάδα, το καθεστώς ξεκίνησε μια παρόμοια εθνική εκστρατεία στρατολόγησης με την ονομασία «Janfada», ή «θυσία της ζωής», αναζητώντας εθελοντές για την υπεράσπιση της χώρας ενάντια στις αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων παιδιών μόλις δώδεκα ετών, τα οποία θα λειτουργούν σε σημεία ελέγχου και θα υπηρετούν ως κατάσκοποι.

Αυτή τη φορά, όμως, οι βαριές απώλειες κινδυνεύουν να πυροδοτήσουν μαζικές εσωτερικές αναταραχές σε μια χώρα όπου ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού είναι αντίθετο στο καθεστώς, ανεξάρτητα από τη θρησκευτική τους αποδοχή του μαρτυρίου. Και μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, το Ι.Ρ.Γ.Κ. έδωσε τόσο μεγάλη προτεραιότητα στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του στον ασύμμετρο πόλεμο, ώστε ο συμβατικός στρατός του Ιράν, γνωστός ως Artesh, παραμελήθηκε· η υποδομή του έχει ατροφήσει. Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ιράν παραμένουν αδύναμα, επιτρέποντας στα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και του Ισραήλ να κυριαρχούν στους ουρανούς του Ιράν στην τρέχουσα σύγκρουση.

«Τουλάχιστον ρητορικά, από άποψη προπαγάνδας, προετοιμάζονται για αυτό εδώ και δεκαετίες», είπε ο Οστόβαρ, αναφερόμενος σε μια εισβολή των ΗΠΑ. «Υπάρχει όμως και ένα στοιχείο υπεροψίας που οδηγεί τους Φρουρούς και δεν μου είναι σαφές κατά πόσο αυτή η υπεροψία μπορεί να έχει υπονομεύσει τον στρατιωτικό τους σχεδιασμό.»

Για να κινητοποιήσει τους Ιρανούς υπέρ ενός παρατεταμένου πολέμου εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το καθεστώς έχει ξυπνήσει τις μνήμες της εισβολής του Ιράκ που έχει καλλιεργήσει τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Τον τελευταίο μήνα, αξιωματούχοι αναφέρθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο χρησιμοποιώντας και πάλι τους όρους «ιερή άμυνα» ή «επιβεβλημένος πόλεμος».

Οι φιλοκαθεστωτικοί σιίτες εντός και εκτός του Ιράν έχουν χαρακτηρίσει τον Τραμπ ως έναν σύγχρονο «Γιαζίντ», και οι αναφορές στη Μάχη της Καρμπάλα έχουν πλημμυρίσει τα κοινωνικά μέσα στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης