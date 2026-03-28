Guardian: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;

Οι δυσκολίες που έχει επιχειρησιακά για τους Αμερικανούς μία χερσαία επέμβαση σε ιρανικό έδαφος

Εύη Απολλωνάτου

Ο Λευκός Οίκος επισήμως δίνει χρόνο στη διπλωματία προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Ωστόσο αμερικανικά στρατεύματα καταφθάνουν στη Μέση Ανατολή με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ερώτημα αν ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται- σε περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις- να δώσει εντολή για το τελειωτικό χτύπημα στο ιρανικό καθεστώς με μία χερσαία επέμβαση.

Ήδη περίπου 3.500 Αμερικανοί πεζοναύτες και ναύτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή, καθώς πληθαίνουν τα δημοσιεύματα και τα σενάρια για το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα διατάξει μία χερσαία επίθεση κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, CENTCOM, Ναύτες και πεζοναύτες των ΗΠΑ που επιβαίνουν στο USS Tripoli (LHA 7) έφτασαν στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, στις 27 Μαρτίου.

«Το αμφίβιο πλοίο επίθεσης κλάσης America χρησιμεύει ως ναυαρχίδα της Αμφίβιας Ομάδας Ετοιμότητας Tripoli / 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών, η οποία αποτελείται από περίπου 3.500 ναυτικούς και πεζοναύτες, καθώς και από μεταγωγικά και μαχητικά αεροσκάφη, αμφίβια μέσα επίθεσης και τακτικά μέσα», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ η CENTCOM.

Άλλοι περίπου 2.000 αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία αποστέλλονται επίσης στις επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη μονάδα μπορεί να αναπτυχθεί οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών από την στιγμή που θα λάβει εντολή και να καταλάβει σημεία σε εχθρικό έδαφος για να προετοιμάζει χερσαίες επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επανέλαβε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ πιστεύουν πως θα καταφέρουν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς την αποστολή χερσαίων στρατευμάτων. Ωστόσο η εφημερίδα Guardian σημειώνει ότι με την άφιξη χιλιάδων Αμερικανών πεζοναυτών στην περιοχή, ο Τραμπ θα μπορούσε να διατάξει μια επίθεση είτε για να αποκτήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα με σκοπό την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ είτε για να περιορίσει την ικανότητα του Ιράν να διατηρεί τη θαλάσσια οδό κλειστή με τη βία.

Ωστόσο, η έλλειψη βαρέων τεθωρακισμένων μονάδων, εφοδιαστικής υποστήριξης και άλλων στοιχείων που απαιτούνται για μια παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση θα περιορίσει την ικανότητα του Λευκού Οίκου να κλιμακώσει τον πόλεμο και να παρατείνει μία ενδεχομένως μια αδιέξοδη κατάσταση που θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για τη διεθνή οικονομία.

Το νησί Χαργκ

Ο πιο σημαντικός στόχος είναι το νησί Χαργκ, ανοικτά των ακτών του Ιράν. Το νησί αποτελεί το σημείο μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου του Ιράν, καθιστώντας το μια οικονομική και υλικοτεχνική σωτηρία για την Τεχεράνη. Η απώλεια ελέγχου του νησιού θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για το ιρανικό καθεστώς. Ο Τραμπ είχε προτείνει μια επίθεση κατά του νησιού Χαργκ ήδη από τη δεκαετία του 1980, όταν δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι θα έκανε ζημιά στο νησί Χαργκ, θα εισέβαλε και θα το καταλάμβανε αν το Ιράν πυροβολούσε αμερικανικά πλοία.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που αναπτύσσονται στην περιοχή είναι αριθμητικά πολύ λιγότερες από αυτές που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες μεγάλες επιχειρήσεις, όπως στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Επιπλέον, μια επίθεση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ θα αποτελούσε μια σπάνια περίπτωση. Οι Αμερικανοί δυνάμεις θα μπορούσαν να επιχειρούν μία απόβαση εν μέσω πυρών από drones, πυραύλους και πυροβολικό του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις θα χρειαστούν περισσότερο από μία ημέρα για να φτάσουν στη θέση τους κοντά στο νησί, δίνοντας έτσι στο Ιράν χρόνο να ναρκοθετήσει και την περιοχή γύρω από το νησί.

Αν οι αμερικανικές δυνάμεις κατάφερναν να καταλάβουν το νησί, παραμένει ασαφές για πόσο καιρό θα αναγκάζονταν να κρατήσουν το έδαφος, ενδεχομένως υπό πυρά, προτού οι ΗΠΑ καταφέρουν να αναγκάσουν το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ ή να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να εντείνουν τους βομβαρδισμούς τους στο νησί. Οι ΗΠΑ έχουν ήδη χτυπήσει 90 στόχους στο νησί Χαργκ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

Υπάρχουν και άλλοι στόχοι – ειδικά νησιά – στα Στενά του Ορμούζ που θα μπορούσαν επίσης να ενδιαφέρουν επιχειρησιακά την κυβέρνηση Τραμπ. Το νησί Κεσμ, το μεγαλύτερο στον Περσικό Κόλπο, αποτελεί χώρο αποθήκευσης για ιρανικά επιθετικά σκάφη, drones, ναρκοπέδια και άλλο υλικό που χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση της ναυτιλίας. Ωστόσο, με έκταση σχεδόν 560 τετραγωνικά μίλια, το νησί ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλο για να καταληφθεί από τις ΗΠΑ με τα διαθέσιμα στρατεύματά τους.

Ένα άλλο νησί που θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο είναι το Λαράκ, το οποίο αποτελεί κόμβο για τα ιρανικά όπλα που χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios ανέφερε ότι αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης εξετάζουν το ενδεχόμενο επιθέσεων κατά του Λαράκ, καθώς και κατά του αμφισβητούμενου νησιού Αμπού Μούσα.

«Υπάρχει τεράστια ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ για αμερικανικές απώλειες»

Ωστόσο, τα στρατεύματα που έστειλε ο Τραμπ στην περιοχή θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για άλλες αποστολές. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να αναζητούν τα 440 κιλά υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου (HEU) που εξαφανίστηκαν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο Ρούμπιο δήλωσε σχετικά με το ουράνιο ότι «οι άνθρωποι θα πρέπει να πάνε να το πάρουν». Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Guardian, οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να στείλουν ειδικές δυνάμεις, υποστηριζόμενες από μεγαλύτερες ομάδες αλεξιπτωτιστών ή πεζοναυτών, για να αναζητήσουν και να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν.

Μια τέτοια αποστολή θα διαρκούσε εβδομάδες, θα κάλυπτε πολλές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θα ενείχε μεγάλους κινδύνους για τις αμερικανικές δυνάμεις. Είναι δεδομένο ότι το Ιράν διαθέτει πολυετή εμπειρία στον ασύμμετρο πόλεμο και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προκληθούν απώλειες στις αμερικανικές δυνάμεις.

«Νομίζω ότι υπάρχει τεράστια ανησυχία στην κυβέρνηση Τραμπ, και δικαίως, για τις αμερικανικές απώλειες», δήλωσε ο Μαξ Μπουτ, αναλυτής εξωτερικής πολιτικής, ιστορικός και αρθρογράφος, στη «δεξαμενή σκέψης» Council on Foreign Relations. Και συνέχισε: «Και αυτό καθιστά πολύ απίθανο να έχουμε οποιαδήποτε χρήση αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων σε μεγάλη κλίμακα. Και οι Ιρανοί δεν είναι ηλίθιοι, το ξέρουν αυτό».

Προς το παρόν, ο Τραμπ έχει αναβάλει την κύρια απειλή του, την καταστροφή των ενεργειακών εγκαταστάσεων του Ιράν μέχρι τις 6 Απριλίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian, με δεδομένους τους κινδύνους που περιβάλλουν μια πιθανή εισβολή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, η πιο πιθανή κλιμάκωση για την κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν να υλοποιήσει τις απειλές της για υποβάθμιση της ζωής στο Ιράν και να χρησιμοποιήσει εργαλεία που εφαρμόζει από την αρχή του πολέμου.

