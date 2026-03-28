Ιράν: Το καθεστώς επιστρατεύει 12χρονα παιδιά για να περιπολούν στις πόλεις

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας προχωρούν στη στρατολόγηση ανηλίκων, ακόμη και από την ηλικία των 12 ετών, για τη στελέχωση σημείων ελέγχου και την εκτέλεση βοηθητικών καθηκόντων στην Τεχεράνη, εν μέσω της συνεχιζόμενης πολεμικής έντασης.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Ραχίμ Ναντάλι, αρμόδιου για πολιτιστικά ζητήματα των Φρουρών της Επανάστασης στην πρωτεύουσα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής πολιτών σε δραστηριότητες όπως περιπολίες, έλεγχοι και υποστήριξη υλικοτεχνικών αναγκών.

Ωστόσο, ανώτερος αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι παιδιά άνω των 12 ετών μπορούν να συμμετέχουν ακόμη και σε ένοπλες περιπολίες και μπλόκα, την ώρα που ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας εξακολουθούν να ελέγχουν τους δρόμους της πόλης, καθώς ο πόλεμος που διαρκεί σχεδόν έναν μήνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.

Σημεία ελέγχου και περιπολίες έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα στην Τεχεράνη, με πολλές από αυτές να επανδρώνονται από ένοπλους, συχνά μασκοφόρους, που φέρουν αυτόματα όπλα, ακόμη και πολυβόλα τοποθετημένα σε οχήματα. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η παραστρατιωτική δύναμη Μπασιζ, לצד της αστυνομίας και άλλων πολιτοφυλακών. Τα σημεία αυτά αποτελούν, παράλληλα, στόχους επιθέσεων με drones, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή μετακίνησή τους.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι περιγράφουν έντονη κινητοποίηση στους δρόμους, με οχήματα, σημαίες και μεγάφωνα που καλούν σε θρησκευτικά συνθήματα και συγκεντρώσεις στήριξης του καθεστώτος. Οι αρχές ενθαρρύνουν τη συμμετοχή πολιτών σε συγκεντρώσεις σε τζαμιά, με αντικείμενο την καταδίκη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Παρά τους βομβαρδισμούς, η καθημερινότητα συνεχίζεται υπό δύσκολες συνθήκες, με τους πολίτες να προσπαθούν να διατηρήσουν μια στοιχειώδη κανονικότητα. Ωστόσο, ο φόβος παραμένει έντονος, ιδιαίτερα κατά τη διέλευση μαχητικών αεροσκαφών, ενώ αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανούς στόχους σε κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, σχεδόν 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις επιθέσεις, ενώ έχουν σημειωθεί εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, νοσοκομεία και σχολεία.

Παράλληλα, η οικονομία βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, με τον πληθωρισμό να αγγίζει το 70%, ενώ η πολύμηνη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει επηρεάσει δεκάδες εκατομμύρια πολίτες.

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε πρόσφατα σε αγορά, επιχειρώντας να καθησυχάσει τους πολίτες για την επάρκεια βασικών αγαθών και να αποτρέψει φαινόμενα αισχροκέρδειας, την ώρα που συνεχίζονται τα κρατικά επιδόματα.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας θα αντιμετωπίζεται ως εχθρική ενέργεια. Ήδη έχουν αναφερθεί εκτελέσεις, εκατοντάδες συλλήψεις και κατασχέσεις περιουσιών, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση του πανεπιστημιακού Αλί Σαρίφι Ζάρτσι, ο οποίος κατηγορήθηκε για φιλοϊσραηλινές θέσεις λόγω δημόσιων παρεμβάσεών του.