Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια όπλα έχουν χρησιμοποιήσει ΗΠΑ και Ιράν στον ένα μήνα συγκρούσεων

Mε κομμένη την ανάσα παρακολουθεί ο πλανήτης τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Ιράν, ο οποίος εσχάτως συμπλήρωσε ένα μήνα διάρκειας.

Μπορεί Αμερικανοί και Ιρανοί να ετοιμάζουν χερσαία στρατεύματα με τον κίνδυνο η κατά βάση μέχρι σήμερα σύγκρουση με πυραύλους, drones και αεροπορικές δυνάμεις εν γένει, να μετατραπεί σε σώμα με σώμα μάχη, ωστόσο ενδιαφέρον έχει το οπλοστάσιο των δύο βασικών αντιμαχομένων πλευρών.

O πόλεμος των drones

Στην περιοχή του Κόλπου, αυτή τη στιγμή, σχετικά φθηνά ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίπτονται από ακριβούς και δύσκολους στην κατασκευή αμερικανικούς πυραύλους αναχαίτισης. Ένα τυπικό Shahed-136 κοστίζει στην Τεχεράνη περίπου 20.000 έως 50.000 δολάρια, ενώ οι πύραυλοι αναχαίτισης, όπως οι Patriot και το Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), κοστίζουν εκατομμύρια.

Αυτή η διαφορά έχει επιτρέψει στο Ιράν να αυξήσει το κόστος της σύγκρουσης για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Kelly Grieco, ανώτερη ερευνήτρια στο Stimson Center, ένα think tank που έχει ως στόχο την ενίσχυση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Καμία στρατιωτική τεχνολογία δεν έχει αναδιαμορφώσει τον πόλεμο τόσο δραματικά τα τελευταία χρόνια όσο τα drones. Διαφέρουν ευρέως τόσο ως προς το κόστος όσο και ως προς τις δυνατότητες.

Στην κορυφή της κλίμακας βρίσκεται το αμερικανικής κατασκευής RQ-4 Global Hawk, ένα drone επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών και την παρακολούθηση στόχων σε τεράστιες περιοχές, με τιμή περίπου 130 εκατομμυρίων δολαρίων.

Υπάρχει επίσης το Shahed, ένα αναλώσιμο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) που χρησιμοποιείται για να στοχεύει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στον Κόλπο και συνδέεται με επιθέσεις κατά της ναυτιλίας στον Περσικό Κόλπο. Ο σχεδιασμός του έχει αποδειχθεί τόσο επιτυχημένος που ακόμη και οι ΗΠΑ τον έχουν αντιγράψει, δημιουργώντας ένα drone τύπου Shahed, γνωστό ως Low-Cost Uncrewed Combat Attack System, ή LUCAS, το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ποιους πυραύλους διαθέτει το Ιράν

Δεδομένου ότι τα αποθέματα πυραύλων του Ιράν δεν είχαν δημοσιοποιηθεί ούτε πριν από την τελευταία σύγκρουση, είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να απαντήσει με ακρίβεια στο ερώτημα πόσους πυραύλους διαθέτει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισραηλινός στρατός τους είχε εκτιμήσει σε περίπου 2.500 πριν από τον πόλεμο, ενώ ορισμένοι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες τοποθετούν τον αριθμό έως και στις 6.000.

Όπως και να έχει, πριν από τον πόλεμο, το Ιράν διέθετε το μεγαλύτερο και πιο ποικίλο οπλοστάσιο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ.

Το think tank Center for Strategic and International Studies ανέφερε ότι αυτά περιλάμβαναν βαλλιστικούς πυραύλους όπως:

-Sejjil, Ghadr και Khorramshahr με βεληνεκές 2.000 χιλιομέτρων (1.242 μίλια),

-Emad (1.700 χλμ.), Shahab-3 (1.300 χλμ.) και Hoveyzeh (1.350 χλμ.).

Ωστόσο, οι πρόσφατες απόπειρες επιθέσεων κατά της στρατιωτικής βάσης Ηνωμένου Βασιλείου/ΗΠΑ στο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, σε απόσταση σχεδόν 4.000 χλμ. από το Ιράν, υποδηλώνουν ότι το Ιράν διαθέτει πυραύλους με μεγαλύτερη εμβέλεια από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Εκτός από το ότι αποτελούν καταστροφικά όπλα από μόνοι τους, οι βαλλιστικοί πύραυλοι μπορούν να χρησιμεύσουν ως μηχανισμός μεταφοράς πυρηνικών όπλων, αν και η Τεχεράνη αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση κατασκευής πυρηνικών βομβών.

Ποια όπλα χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δαπανούν σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως για την άμυνα, διαθέτουν στρατιωτικές και τεχνολογικές δυνατότητες χωρίς προηγούμενο μεταξύ των υπερδυνάμεων στην ιστορία.

Διαθέτουν επίσης τον μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών στον κόσμο, ο οποίος εκτιμάται σε 13.023 αεροσκάφη, καθώς και 5.200 πυρηνικές κεφαλές.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερους από 20 τύπους αεροσκαφών, πλοίων και πυραύλων στις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ χαρακτήρισε την επιχείρηση ως «τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στη Μέση Ανατολή σε ολόκληρη μια γενιά», υπονοώντας ότι είναι η μεγαλύτερη από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003. Η κυβέρνηση Τραμπ εκτίμησε το συνολικό κόστος των πρώτων δύο ημερών των επιθέσεων κατά του Ιράν σε περίπου 5,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο.

Σε σύγκριση με τις μηνιαίες δαπάνες κατά τη διάρκεια του πολέμου του 2003, που εκτιμήθηκαν μεταξύ 3 και 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η σύγκριση δείχνει σημαντική διαφορά υπέρ των τρεχουσών επιθέσεων.

Βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-2

Αυτά τα αεροσκάφη είναι τα πιο ακριβά στον κόσμο, με κόστος άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ανά αεροσκάφος. Μπορούν να μεταφέρουν συμβατικά ή πυρηνικά όπλα. Η Ουάσιγκτον τα χρησιμοποίησε στις επιθέσεις της κατά του Ιράν πέρυσι για να ρίξει βόμβες καταστροφής υπόγειων εγκαταστάσεων σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν οριστεί ως στόχοι.

???? The US has a 30,000 pound bomb that punches through 100 feet of concrete



It can only be carried by a $2 billion B-2 stealth bomber



Iran has nuclear facilities buried under mountains



This bomb exists because of those facilities and those still existpic.twitter.com/fSyOLhbou6 https://t.co/xoYrvA4Xpc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 26, 2026

Βομβαρδιστικά αεροσκάφη B-1

Το βομβαρδιστικό θεωρείται το ταχύτερο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ένα από τα ταχύτερα αεροσκάφη στον κόσμο. Έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί ακριβείς, εντατικές επιθέσεις και μπορεί να μεταφέρει περίπου 24 πυραύλους κρουζ.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη LUCAS

Το κόστος αυτών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κυμαίνεται μεταξύ 35.000 και 75.000 δολαρίων. Η Ουάσιγκτον χρησιμοποίησε την ιρανική τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed στο σχεδιασμό τους και την ανέπτυξε περαιτέρω. Αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις μάχης.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9 Reaper

Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη δεν μπορούν να συγκριθούν με φθηνότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς το κόστος τους, μαζί με τον σταθμό ελέγχου εδάφους, υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια δολάρια. Οι πύραυλοί τους κοστίζουν έως και 150.000 δολάρια.

Μπορούν να παραμείνουν στον αέρα για έως και 27 ώρες. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά του Ιράν για στοχευμένες επιχειρήσεις δολοφονίας και την καταστροφή κινητών πλατφορμών εκτόξευσης ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων.

Κατευθυνόμενα λέιζερ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι μόλις εμφανιστούν πλατφόρμες εκτόξευσης πυραύλων, στοχεύονται εντός 4 λεπτών, υποδηλώνοντας τη χρήση λέιζερ.

Αυτά τα αεροσκάφη χρησιμοποιούν πυραύλους καθοδηγούμενους με λέιζερ, ικανούς να χτυπήσουν στόχους εντός κατοικημένων περιοχών με ελάχιστες παράπλευρες απώλειες.

Πύραυλοι ακριβείας PrSM

Το κόστος ενός μεμονωμένου πυραύλου αυτού του τύπου είναι περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια, και εκτοξεύεται από ξηρά. Αυτοί οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς μπορούν να φτάσουν σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 499 χιλιόμετρα. Έχουν χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον πόλεμο για να στοχεύσουν ιρανικά πλοία και άλλους στρατηγικούς στόχους.

Αυτούς τους πυραύλους διαθέτει μόνο ο αμερικανικός στρατός. Η Βρετανία και η Αυστραλία έχουν επίσης συνάψει συμβάσεις για την απόκτησή τους, ενώ η παραγωγή προορίζεται κυρίως για τον αμερικανικό στρατό και τους στενούς συμμάχους του.





Πύραυλοι Tomahawk

Σύμφωνα με την Washington Post, οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν εκατοντάδες πυραύλους Tomahawk εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους στο Πεντάγωνο.

Πάνω από 850 έχουν εκτοξευθεί σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για τον περιορισμένο απόθεμα του όπλου.



Ένας πύραυλος κοστίζει περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια και εκτοξεύεται από τη θάλασσα. Πρόσφατα συνδέθηκε με μια επίθεση σε ιρανικό σχολείο στην πόλη Μινάμπ.

Οι πύραυλοι Tomahawk είναι οι πιο διάσημοι πύραυλοι κρουζ στον κόσμο. Χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια και ψηφιακή αναγνώριση στόχων. Μπορούν να χτυπήσουν ένα παράθυρο σε ένα σπίτι από απόσταση που υπερβαίνει τα 1.000 χιλιόμετρα. Η εμβέλειά τους υπερβαίνει τα 1.600 χιλιόμετρα. Μπορούν επίσης να αλλάξουν πορεία στον αέρα για να χτυπήσουν κινούμενους στόχους.

Αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ

Το αεροπλανοφόρο Gerald Ford κοστίζει περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς είναι το νεότερο και πιο ακριβό πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε ποτέ.



Το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln κόστισε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια όταν κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1980. To Ιράν διατείνεται ότι το στόχευσε.



Μαχητικά αεροσκάφη

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, μια ομάδα μαχητικών αεροσκαφών συμμετείχε στη σύγκρουση με το Ιράν. Αυτά περιλαμβάνουν τα F-16, F/A-18, F-22, F-35 και A-10. Το F-22 είναι το πιο ακριβό, με κόστος μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Δεν παράγεται πλέον.

Το F-35 κοστίζει μεταξύ 80 και 110 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το παραχωρούν μόνο σε πολύ στενούς συμμάχους. Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στη Μέση Ανατολή που το διαθέτει.

Και τα δύο αεροσκάφη είναι μαχητικά stealth.

Ένα άλλο αεροσκάφος που χρησιμοποιείται είναι το αεροσκάφος ηλεκτρονικής επίθεσης EA-18G. Η τιμή του κυμαίνεται μεταξύ 100 και 125 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υψηλότερη τιμή του οφείλεται στα συστήματα παρεμβολής και στα συστήματα αντι-επικοινωνίας. Περιλαμβάνει επίσης ραντάρ που εντοπίζουν εχθρικές ηλεκτρονικές απειλές και τις εξουδετερώνουν.





Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (ιπτάμενα ραντάρ)

Αυτά τα αεροσκάφη ανιχνεύουν στόχους από εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις πριν τα δουν τα μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Το πρώτο παράδειγμα είναι το αεροσκάφος E-3 Sentry, το οποίο κοστίζει έως και 270 εκατομμύρια δολάρια και πραγματοποιεί πλήρη σάρωση του ιρανικού εναέριου χώρου και ανιχνεύει την εκτόξευση drones και βαλλιστικών πυραύλων τη στιγμή που εκτοξεύονται. Στη συνέχεια, μαχητικά αεροσκάφη όπως το F-15 κατευθύνονται για να τα αναχαιτίσουν πριν φτάσουν στους στόχους τους.

Το άλλο αεροσκάφος είναι το E-2 Hawkeye, εξοπλισμένο με συσκευές ραντάρ ικανές να αναγνωρίζουν και να παρακολουθούν εχθρικά αεροσκάφη και πλοία. Λειτουργούν πάνω από τα αεροπλανοφόρα Ford και Lincoln και είναι πρωτίστως υπεύθυνα για την προστασία του ναυτικού στόλου από πυραύλους κρουζ, ιρανικά σκάφη και αεροσκάφη που στοχεύουν θαλάσσιους στόχους. Το κόστος τους κυμαίνεται μεταξύ 175 και 230 εκατομμυρίων δολαρίων.

Αεροσκάφη επικοινωνιών (δίκτυο Wi-Fi στον ουρανό)

Πρόκειται για αεροσκάφη EA-11, το καθένα από τα οποία κοστίζει περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια.

Ήταν καθοριστικά για την επιτυχία των αεροπορικών επιθέσεων και την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων. Στο ορεινό έδαφος του Ιράν, τα σήματα μεταξύ των δυνάμεων εδάφους και των αεροσκαφών ενδέχεται να διακοπούν. Αυτά τα αεροσκάφη, επομένως, πετούν σε μεγάλο υψόμετρο για να λειτουργούν ως εναέριο δίκτυο επικοινωνιών μεταξύ διαφορετικών στρατιωτικών μονάδων.

Σύστημα M-142 HIMARS

Πρόκειται για ένα σύστημα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας και πλατφόρμα εκτόξευσης ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, την Lockheed Martin, το σύστημα διαθέτει δυνατότητα ταχείας εκτόξευσης και απόσυρσης. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πυροδοτήσει και να μετακινηθεί σε νέα θέση μέσα σε λίγα λεπτά πριν δεχτεί οποιαδήποτε αντεπίθεση. Μπορεί να μεταφέρει πυραύλους με βεληνεκές που υπερβαίνει τα 300 μίλια, όταν είναι απαραίτητο.

Για πρώτη φορά:

Τέλος, σύμφωνα με το Reuters oι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη-drones για περιπολίες, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, και αυτή είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον επιβεβαιώνει τη χρήση τέτοιων σκαφών σε ενεργό σύγκρουση.

Η ανάπτυξη των σκαφών — τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτήρηση ή επιθέσεις καμικάζι — δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Αυτό συμβαίνει παρά μια σειρά από αποτυχίες στην πολυετή προσπάθεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να διαθέσει έναν στόλο μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών, όπως ανέφερε το Reuters πέρυσι.

Με πληροφορίες από newarab.com, Deutsche Welle, npr.org και Υοutube