Ιράν: Καταρρίψαμε 131 αμερικανικά drones από την αρχή του πολέμου - Πλάνα στη δημοσιότητα

Πλάνα από την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone έδωσε στη δημοσιότητα το Ιράν, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Fars.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση που το συνοδεύει πρόκειται για ένα κατεστραμμένο σύστημα επίθεσης μίας χρήσης «LUCAS» του αμερικανικού στρατού, ένα μοντέλο παρόμοιο με τα ιρανικά drones Shahed.⁠ Σημειώνει πως κατέρριψε συνολικά δύο τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των drones που έχουν καταρριφθεί σε 131.





Oι ΗΠΑ παρουσίασαν αθόρυβα στην έναρξη του πολέμου το Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (Lucas), ένα επιθετικό drone που βασίζεται στη φθηνή τεχνολογία του Shahed που αναπτύσσει το Ιράν.

Αναγκασμένα λόγω κυρώσεων, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed έχουν γίνει (μαζί με βαλλιστικούς πυραύλους) το κύριο εγχώριας παραγωγής αεροπορικό όπλο του Ιράν – ένα σχετικά φθηνό σύστημα που έχει σχεδιαστεί όχι τόσο για να ξεπεράσει τις δυτικές άμυνες όσο για να τις εξαντλήσει.

Το αρχικό μοντέλο (Shahed-131) έκανε το επιχειρησιακό του ντεμπούτο τον Σεπτέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια επίθεσης σε διυλιστήριο πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.

Οι ΗΠΑ προσάρμοσαν την ιρανική τεχνολογία στον τρέχοντα στόλο drone Lucas.

Μέσα σε πέντε μήνες από την έναρξη του προγράμματος, το Πεντάγωνο είχε εξοπλίσει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Lucas. Η ικανότητά τους να εκτοξεύονται στη θάλασσα δοκιμάστηκε χρησιμοποιώντας ένα πολεμικό πλοίο στον Περσικό Κόλπο.