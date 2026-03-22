Khorramshahr: Αυτός είναι ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος που έπληξε το Αράντ

Ο πύραυλος που έπληξε την πόλη Αράντ ταυτοποιήθηκε ως ένας βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς Khorramshahr, που αναπτύχθηκε από το Ιράν.

Ο πύραυλος έχει εμβέλεια 1.000–2.000 χλμ., μπορεί να μεταφέρει κεφαλή βάρους περίπου 1.500 κιλών, έχει μήκος περίπου 13 μέτρα και μπορεί να φέρει διασπορά πυρομαχικών.

??⚡️??Scense at arad where an khorramshahr 4 missile landed pic.twitter.com/eny548E1xq — ME OSNIT (@Defencespecator) March 21, 2026

Βασικά χαρακτηριστικά

Τύπος: Βαλλιστικός πύραυλος μέσου βεληνεκούς (MRBM)

Εμβέλεια: περίπου 2.000 χιλιόμετρα

Ωφέλιμο φορτίο: έως και ~1.500–1.800 κιλά

Καύσιμο: υγρού τύπου (liquid fuel)

Ακρίβεια: μέτρια προς καλή (ανάλογα την έκδοση)



Προέλευση & σχεδίαση

Ο Khorramshahr φαίνεται να βασίζεται σε τεχνολογία από τον βορειοκορεατικό πύραυλο Hwasong-10 (γνωστό και ως Musudan). Το Ιράν έχει εξελίξει το σχέδιο με δικές του βελτιώσεις.

Ιδιαίτερα στοιχεία

Μπορεί να μεταφέρει βαρύ φορτίο, κάτι που τον ξεχωρίζει από άλλους ιρανικούς πυραύλους.

Υπάρχουν αναφορές ότι μπορεί να φέρει πολλαπλές κεφαλές (MIRV) ή υπο-πυρομαχικά (αν και αυτό δεν επιβεβαιώνεται πλήρως δημόσια).

Η τελευταία έκδοση (Khorramshahr-4 ή “Kheibar”) φέρεται να έχει:

-βελτιωμένη ακρίβεια

-μικρότερο χρόνο προετοιμασίας

-καλύτερη αντοχή σε συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας

Στρατηγική σημασία

Με εμβέλεια 2.000 km, ο πύραυλος μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων στόχων σε:

-Ισραήλ

-Σαουδική Αραβία

-αμερικανικές βάσεις στην περιοχή

Αυτό τον καθιστά σημαντικό εργαλείο αποτροπής και γεωπολιτικής πίεσης.

Ο Khorramshahr παρουσιάστηκε δημόσια για πρώτη φορά το 2017, ενώ έκτοτε έχουν παρουσιαστεί νεότερες εκδόσεις σε στρατιωτικές παρελάσεις και δοκιμές από το IRGC (Φρουροί της Επανάστασης).

