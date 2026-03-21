Άμεσο χτύπημα του Ιράν στο Αράντ: Άγνωστoς αριθμός αγνοουμένων - Μεγάλες ζημιές σε 9 κτήρια

Δεκάδες τραυματίες ανάμεσά τους κι ένα 5χρονο αγόρι, και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από πυραυλικό χτύπημα του Ιράν στο Αράντ του Νοτίου Ισραήλ, όπου τουλάχιστον εννέα κτήρια σχεδόν καταστράφηκαν.

Οι περισσότεροι από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και διεξάγονται έρευνες σε κτίρια για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων.

? DEVELOPING: ARAD IMPACT#Israel #Iran #Breaking

Following the strike in Arad, reports indicate a powerful ballistic missile impact.



▪️ Missile reportedly identified as Khorramshahr-type

▪️ Said to carry multiple warheads and a heavy explosive payload

▪️ ~30 injured reported… — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 21, 2026

Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ερευνά γιατί δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τον ιρανικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε στο Αράντ, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ώρες από την πυραυλική επίθεση στη Ντιμόνα.

Σύμφωνα με αναφορές, το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας δεν μπόρεσε να αναχαιτίσει τον ιρανικό πύραυλο, βάρους περίπου 450 κιλών.

Αναφέρεται ότι εκπρόσωποι της χασιδικής κοινότητας Gur, συμπεριλαμβανομένων πολύτεκνων οικογενειών, ζουν στα πληγέντα σπίτια.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στo χτύπημα του Αράντ, λέγοντας: «Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη βραδιά στη μάχη για το μέλλον μας. Πριν από λίγο, μίλησα με τον δήμαρχο του Arad, Yair Maayan, και ζήτησα να μεταφέρει τις προσευχές μας για την ευημερία των τραυματιών εκ μέρους όλων των πολιτών του Ισραήλ. Έδωσα εντολή στον γενικό διευθυντή του υπουργείου μου να παράσχει όλη την απαραίτητη βοήθεια μαζί με όλα τα κυβερνητικά υπουργεία. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να χτυπάμε τους εχθρούς μας σε όλα τα μέτωπα».

