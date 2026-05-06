Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ

Μια σορός, άντρα κατά πληροφορίες, σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 4.30 το απόγευμα μετά από τηλεφώνημα πολίτη που κινητοποιήθηκε από τη δυσοσμία. Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η σορός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.