Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ
Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια
Μια σορός, άντρα κατά πληροφορίες, σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Η αστυνομία ειδοποιήθηκε γύρω στις 4.30 το απόγευμα μετά από τηλεφώνημα πολίτη που κινητοποιήθηκε από τη δυσοσμία. Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Η σορός ανασύρθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
