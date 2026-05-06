Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού με 3 θανάτους

Η σπάνια και επικίνδυνη αυτή παραλλαγή, είναι η μόνη ικανή να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Η παραλλαγή «Άνδεις» του χανταϊού είναι η μόνη που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά απαιτεί πολύ στενή και άμεση επαφή.
  • Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με περίπου 150 άτομα, έχει καταγράψει οκτώ κρούσματα και τρεις θανάτους από τη συγκεκριμένη παραλλαγή.
  • Οι επιβάτες του πλοίου βρίσκονται σε καραντίνα και υπό αυστηρή υγειονομική παρακολούθηση για τον περιορισμό της μετάδοσης.
  • Η περίοδος επώασης του ιού είναι έως έξι εβδομάδες, κατά τη διάρκεια της οποίας τα άτομα μπορεί να είναι ασυμπτωματικά, δυσχεραίνοντας την έγκαιρη διάγνωση.
  • Δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική θεραπεία για τον
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει στρέψει την προσοχή του στην επικίνδυνη παραλλαγή «Άνδεις» του χανταϊού, μετά την εμφάνιση κρούσματος σε κρουαζιερόπλοιο που αναχώρησε από την Αργεντινή με προορισμό τις Καναρίους Νήσους και μετράει ήδη τρεις θανάτους επιβατών.

Αυτή η παραλλαγή, σπάνια εκτός της Νότιας Αμερικής, είναι η μόνη ικανή να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, αν και για αυτό απαιτείται πολύ στενή και άμεση επαφή, όπως εξήγησαν τόσο ο ΠΟΥ όσο και το Κέντρο Αναδυόμενων Ιογενών Νοσημάτων.

Ο ιός Hantavirus, ο οποίος συνήθως μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω των περιττωμάτων, του σάλιου ή των ούρων τους, σε αυτή την περίπτωση υποψιάζεται ότι μεταδόθηκε από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο ΠΟΥ και οι υγειονομικές αρχές διατηρούν τους επιβάτες σε καραντίνα, επιλέγοντας να μην εκκενώσουν το πλοίο έως ότου διασφαλιστεί ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης είναι υπό έλεγχο και ότι δεν υπάρχουν τρωκτικά-φορείς στο σκάφος.

Η περίοδος επώασης του ιού Χάντα μπορεί να κυμαίνεται από μία έως έξι εβδομάδες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα άτομα μπορεί να είναι ασυμπτωματικά, γεγονός που δυσχεραίνει την έγκαιρη διάγνωση.

Η μετάδοση της παραλλαγής των Άνδεων προϋποθέτει σημαντική εγγύτητα και, αν και ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, συνιστάται προσοχή και αυστηρή παρακολούθηση των επιβατών που παρουσιάζουν συμπτώματα.

Η παραλλαγή των Άνδεων - Οι κίνδυνοι

Το στέλεχος Άνδεις διακρίνεται επειδή, σε αντίθεση με άλλες παραλλαγές, μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων, αν και ο ρυθμός εξάπλωσής του είναι περιορισμένος και απαιτεί άμεση έκθεση.

Σε προηγούμενες εστίες, η μετάδοση έχει καταγραφεί κυρίως σε αγροτικές περιοχές της Αργεντινής και της Χιλής, και συνήθως συνδέεται με δραστηριότητες σε περιβάλλοντα όπου αφθονούν μολυσμένα τρωκτικά.

Η επιδημιολογική επιτήρηση και η διεθνής συνεργασία αποτελούν τα κύρια εργαλεία για τον περιορισμό των κρουσμάτων στο κρουαζιερόπλοιο, η παρακολούθηση όλων των επαφών και η απομόνωση των πιθανών μολυσμένων αποτελούν προτεραιότητα για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του ιού.

Ο ΠΟΥ επιμένει ότι, αν και η θνησιμότητα είναι υψηλή και η μετάδοση σοβαρή, οι συνθήκες μετάδοσης καθιστούν απίθανο ένα μαζικό κρούσμα εκτός των ομάδων κινδύνου ή πολύ συγκεκριμένων καταστάσεων στενής επαφής.

Η επιδημία στο κρουαζιερόπλοιο

Το κρουαζιερόπλοιο που εμπλέκεται, το MV Hondius, αναχώρησε από την Ουσουάια και είχε προγραμματίσει να φτάσει στο Πράσινο Ακρωτήριο και στις Καναρίους Νήσους.

Αφού επιβεβαιώθηκαν αρκετές μολύνσεις και ο θάνατος τριών επιβατών, οι αρχές αποφάσισαν να διατηρήσουν την καραντίνα επί του σκάφους και να θεσπίσουν ένα ειδικό πρωτόκολλο σε περίπτωση που το πλοίο αγκυροβολήσει στις Καναρίους Νήσους: απολύμανση, περιορισμένη πρόσβαση και αυστηρός υγειονομικός έλεγχος.

Συνολικά, το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει περίπου 150 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του ΠΟΥ, επιβεβαιώνονται οκτώ κρούσματα, εκ των οποίων τα 3 έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις στην Ελβετία και τη Νότια Αφρική. Η τελευταία επιβεβαιωμένη περίπτωση είναι ένας άνδρας που παραμένει νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο της Ελβετίας. Τρεις μολυσμένοι έχουν απομακρυνθεί από το κρουαζιερόπλοιο. Οι υπόλοιποι επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, βρίσκονται υπό παρακολούθηση. Η θνησιμότητα του ιού Hantavirus κυμαίνεται γύρω στο 45%, και επί του παρόντος δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, ούτε ειδική θεραπεία για την ασθένεια.

