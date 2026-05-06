Ισραήλ: Χτύπησε στόχο στη Βυρητό μετά από ένα μήνα

Το Ισραήλ προχώρησε σε αεροπορική επιδρομή στον Λίβανο, στα νότια προάστια της Βηρυτού και συγκεκριμένα στην περιοχή Νταχιέ, η οποία αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κατς, ο στόχος της επιχείρησης ήταν ένας διοικητής της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν.

IDF: Beirut strikes believed to have killed the Radwan Force commander and other senior Hezbollah figures. https://t.co/fCOxMgQyQ7 pic.twitter.com/Dveo3VScNf — Open Source Intel (@Osint613) May 6, 2026

Οι ισραηλινές αρχές υποστήριξαν ότι τα μέλη της Δύναμης Ραντουάν ευθύνονται για επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, καθώς και για ενέργειες που προκάλεσαν απώλειες στις τάξεις των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. Όπως ανακοινώθηκε, η απόφαση για το χτύπημα λήφθηκε με στόχο την εξουδετέρωση του συγκεκριμένου διοικητή, με τον Νετανιάχου να τονίζει πως κανένας τρομοκράτης δεν διαθέτει ασυλία και πως το Ισραήλ θα συνεχίσει τις ενέργειές του για τη διασφάλιση των κατοίκων του βορρά.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εξαιρετικά τεταμένη. Παρόλο που είχε συμφωνηθεί εκεχειρία στις 16 Απριλίου 2026, οι συγκρούσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στο νότιο Λίβανο. Οι δυνάμεις του Ισραήλ αναφέρουν πως διατηρούν το δικαίωμα αυτοάμυνας ενάντια σε επικείμενες ή συνεχιζόμενες επιθέσεις, ενώ ο ΟΗΕ σημειώνει πως η εβδομάδα αυτή κατέγραψε μερικές από τις πιο έντονες επιθέσεις από την έναρξη της επίσημης παύσης.

Σύμφωνα με αναφορές το πλήγμα στη Βηρυτό πραγματοποιήθηκε χωρίς προειδοποίηση και συνοδεύτηκε από ισχυρές εκρήξεις. Πρόκειται για την πρώτη φορά που το Ισραήλ στοχεύει την πρωτεύουσα του Λιβάνου μετά τις 8 Απριλίου, υπογραμμίζοντας την κλιμάκωση της κατάστασης παρά τις προσπάθειες για διπλωματική διευθέτηση και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

