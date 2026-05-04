Λίβανος: Δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έως ότου σταματήσει ο πόλεμος

Τα σχόλια του προέδρου του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, έγιναν ενώ ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης σε κατοίκους τεσσάρων ακόμα χωριών στον νότιο Λίβανο

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, ο οποίος είναι στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, δήλωσε σήμερα ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ έως ότου σταματήσει ο πόλεμος.

Τα σχόλια του Μπέρι, τα οποία έγιναν ενώ ο ισραηλινός στρατός έδωσε εντολή εκκένωσης σε κατοίκους τεσσάρων ακόμα χωριών στον νότιο Λίβανο, αποτυπώνουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνευση μεταξύ των κρατών.

Το Ισραήλ επιτέθηκε στον Λίβανο στις αρχές Μαρτίου με στόχο την εξάλειψη της υποστηριζόμενης από το Ιράν, Χεζμπολάχ, η οποία άνοιξε πυρ κατά της άλλης πλευράς των συνόρων ως ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η όποια συμφωνία για τον τερματισμό του ευρύτερου πολέμου πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον Λίβανο, αν και η Ουάσιγκτον δηλώνει ότι πρόκειται για ξεχωριστά ζητήματα.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός στα μέσα Απριλίου, η οποία έκτοτε παρατάθηκε έως τον Μάιο. Αν και οι συγκρούσεις έχουν ελαχιστοποιηθεί, δεν έχουν σταματήσει. Το Ισραήλ συνεχίζει την κατοχή του στον νότιο Λίβανο και την κατεδάφιση χωριών στο σημείο, ενώ η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου επιθυμεί μια μόνιμη συμφωνία με το Ισραήλ

Ο Μπέρι δήλωσε στη λιβανική εφημερίδα An-Nahar ότι ύψιστη προτεραιότητα πρέπει να είναι «να σταματήσει ο πόλεμος πριν υπάρξει οποιαδήποτε πολιτική πορεία» και ότι απορρίπτει τις όποιες διαπραγματεύσεις χωρίς εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα σταματήσει τις επιθέσεις, σύμφωνα με σύνοψη των δηλώσεών του που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του.

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε σήμερα προειδοποίηση προς τους κατοίκους τεσσάρων χωριών, πέραν της λεγόμενης «ζώνης ασφαλείας», να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει την εκεχειρία και δηλώνοντας ότι σκοπεύει να ενεργήσει εναντίον της.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 11 επιχειρήσεις κατά των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο την Κυριακή.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου επιθυμεί μια μόνιμη συμφωνία με το Ισραήλ που θα δώσει τέλος σε έναν συνεχή κύκλο ισραηλινών εισβολών και πληγμάτων, χωρίς να φθάνει στο σημείο να δηλώνει ότι θέλει μια συμφωνία ειρήνης. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η όποια συμφωνία πρέπει να προβλέπει τον οριστικό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φιλοξένησε απεσταλμένους των δύο χωρών για ειρηνευτικές συνομιλίες τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία φέτος και ότι θέλει να φιλοξενήσει σύντομα μια συνάντηση μεταξύ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του προέδρου του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Η Χεζμπολάχ και ο Μπέρι αντιτίθενται σε κατ' ιδίαν συναντήσεις.

