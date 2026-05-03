Λίβανος: Τρεις νεκροί σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς

Newsbomb

Ένας άνδρας που επέζησε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή διασώζεται από πυροσβέστη από ένα κατεστραμμένο κτίριο στο κέντρο της Βηρυτού, στον Λίβανο. 8 Απριλίου 2026.

Νέα σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, μετέδωσε λιβανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως έπληξαν δεκάδες «στόχους», θέσεις του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Οι βομβαρδισμοί, κυρίως από τον αέρα, συνεχίζουν να είναι καθημερινοί στον νότιο Λίβανο, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά που εφαρμόζεται θεωρητικά από τη 17η Απριλίου και οι αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται πως παραβιάζουν.

Σε ανακοινωθέν τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν «περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές» και ότι «κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομής της Χεζμπολά σε διάφορους τομείς».

Πλήγματα αναφέρθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες του νοτίου Λιβάνου, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Αργότερα, η πηγή αυτή μετέδωσε ότι οι βομβαρδισμοί είχαν θύματα, ανάμεσά τους τουλάχιστον τρεις νεκρούς στη Σαμααΐγια, νότια της παραθαλάσσιας πόλης της Τύρου.

Νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είχαν διατάξει την εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων από εννιά χωριά.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων, τονίζοντας ότι έδρασε σε αντίποινα για τις «παραβιάσεις»

Κάνοντας λόγο περί όρων της ανακωχής, η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λέει πως ο ισραηλινός στρατός διατηρεί το «δικαίωμα» να στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα για να εμποδίζει τη διάπραξη επιθέσεων, «σχεδιαζόμενων, άμεσα επικείμενων ή σε εξέλιξη». Η Χεζμπολά αμφισβητεί την ισραηλινή θέση.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δημιουργήσει ζώνη βάθους δέκα χιλιομέτρων από τα σύνορα, που χωρίζει από τον υπόλοιπο Λίβανο «κίτρινη γραμμή»--απαγορεύει να την περάσουν ο Τύπος και ο πληθυσμός--και διεξάγει στον τομέα αυτό επιχειρήσεις κατεδαφίσεων. Λέει πως σκοπός είναι η προστασία των ισραηλινών πολιτών στο βόρειο Ισραήλ από τη Χεζμπολά.

Ο επικεφαλής του στρατού του Λιβάνου, ο Ροντόλφ Χαϊκάλ, συναντήθηκε χθες Σάββατο με τον αμερικανό στρατηγό Τζόσεφ Κλίαρφιλντ, επικεφαλής πενταμελούς επιτροπής επιφορτισμένης να επιτηρεί την κατάπαυση του πυρός που είχε κηρυχθεί τον Νοέμβριο του 2024, προκειμένου να τερματιστεί ο προηγούμενος πόλεμος Ισραήλ-Χεζμπολά.

Συζήτησαν σχετικά με «την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο, τις περιφερειακές εξελίξεις και τρόπους να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της (επιτροπής) και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις της», σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.600 ανθρώπους κι έχουν μετατρέψει πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους σε εξαναγκαστικά εκτοπισμένους από τη 2η Μαρτίου, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

Την ίδια περίοδο έχουν σκοτωθεί 17 ισραηλινοί στρατιωτικοί στη λιβανική επικράτεια και πολιτικός υπάλληλος στρατού του Ισραήλ.

