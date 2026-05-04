Ψηφιακές υπηρεσίες, τεχνητή νοημοσύνη και τηλεϊατρική μετασχηματίζουν το μοντέλο φροντίδας

Η Deloitte δημοσίευσε την έκθεση «2026 Global Health Care Outlook»

Τις βασικές προτεραιότητες των οργανισμών υγείας για το 2026, αποτυπώνει η έκθεση «2026 Global Health Care Outlook» της Deloitte, η οποία βασίζεται στην ετήσια παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, με τη συμμετοχή 180 ανώτατων διοικητικών στελεχών από μεγάλους οργανισμούς υγείας παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κορυφαίοι οργανισμοί υγείας εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για τη χρονιά που διανύουμε. Παράλληλα, αν και το Generative AI όπως και το Agentic AI έχουν σημαντική επιρροή, οι περισσότεροι οργανισμοί δηλώνουν ότι οι τεχνολογίες αυτές δεν προβλέπεται να ενταχθούν καθοριστικά στη στρατηγική τους, το τρέχον έτος.

Μετασχηματισμός του μοντέλου φροντίδας

Σύμφωνα με την έκθεση, η αξιοποίηση της αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί βασικό παράγοντα για την ενίσχυση των εσόδων και τον μετασχηματισμό του τρόπου παροχής φροντίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανισμοί υγείας αναμένεται να επενδύσουν σε βασικές επιχειρησιακές τεχνολογίες, ψηφιακές υπηρεσίες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της εμπειρίας των ασθενών. Παράλληλα, αναμένεται να επεκτείνουν τις υπηρεσίες εξωτερικής περίθαλψης και να αξιοποιήσουν λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης, συμβάλλοντας έτσι στον μετασχηματισμό του μοντέλου φροντίδας.

Οι προκλήσεις που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό είναι ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα για τους οργανισμούς υγείας. Συγκεκριμένα, η έλλειψη προσωπικού και η ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης των επαγγελματιών υγείας επηρεάζουν τη λειτουργία των οργανισμών υγείας διεθνώς.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, η Deloitte προτείνει οι οργανισμοί να εστιάζουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της εμπειρίας των εργαζομένων, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών αυτοματοποίησης, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος εργασίας και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ομάδων υγείας.

Κυβερνοασφάλεια και προστασία δεδομένων

Η προστασία των δεδομένων των ασθενών και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας αναδεικνύονται ως κρίσιμες προτεραιότητες για τον κλάδο της υγείας. Τα ευαίσθητα δεδομένα που διαχειρίζονται αποτελούν συχνά στόχο κυβερνοεπιθέσεων. Αυτό το γεγονός καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών και των μηχανισμών προστασίας. Για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις, οι οργανισμοί σχεδιάζουν αυξημένες επενδύσεις σε εργαλεία κυβερνοασφάλειας και σε διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου, με στόχο τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης ασθενών και συνεργατών.

Η έκθεση εξετάζει, επίσης, το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και ιδιαίτερα του Generative AI στον κλάδο της υγείας. Παρότι η τεχνολογία αναγνωρίζεται ως σημαντικός παράγοντας μελλοντικού μετασχηματισμού, οι περισσότεροι οργανισμοί βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο υιοθέτησης και αξιολόγησης των σχετικών επενδύσεων. Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης σε λειτουργίες όπως η ανάλυση δεδομένων, η υποστήριξη κλινικών αποφάσεων και η αυτοματοποίηση διοικητικών διαδικασιών αναμένεται να ενισχυθεί σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο κ. Γιώργος Φράγκος, Partner, Life Sciences & Healthcare Leader, Deloitte Ελλάδος, ανέφερε ότι: «Οι οργανισμοί υγείας βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι: πρέπει να ισορροπήσουν τις οικονομικές πιέσεις με τον μετασχηματισμό του μοντέλου φροντίδας, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και την κυβερνοασφάλεια. Στην Ελλάδα, όπως και διεθνώς, οι οργανισμοί υγείας που θα αναπτυχθούν θα είναι εκείνοι που θα συνδυάσουν τη στρατηγική σκέψη με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού τους και την τεχνολογική καινοτομία (ψηφιακά εργαλεία, Τεχνητή Νοημοσύνη και αξιοποίηση δεδομένων). Η Deloitte υποστηρίζει τους οργανισμούς υγείας να προσαρμοστούν επιτυχώς σε αυτές τις προκλήσεις, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά τους αλλά και διαμορφώνοντας ένα πιο ευέλικτο και ποιοτικό μοντέλο φροντίδας για τον ασθενή μέσα στα επόμενα χρόνια».

