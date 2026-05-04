Μέσα στο MV Hondius: Τρεις νεκροί από χανταϊό, δυο βαριά άρρωστοι στην «κρουαζιέρα του θανάτου»

Snapshot Οι ολλανδικές αρχές οργανώνουν τον επαναπατρισμό δύο ασθενών από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius λόγω ύποπτου ξέσπασματος χανταϊού με τρεις καταγεγραμμένους θανάτους.

Οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου αρνούνται την αποβίβαση επιβατών, ζητώντας το πλοίο να συνεχίσει την πορεία του για να προστατευτεί ο τοπικός πληθυσμός.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει έξι ύποπτα κρούσματα χανταϊού στο πλοίο και έχει ξεκινήσει έρευνα για την κατάσταση.

Ο ιός χανταϊού έχει υψηλή θνησιμότητα, με περίπου 40% των περιπτώσεων να καταλήγουν σε θάνατο, και τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν έως οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση.

Το περιστατικό στο MV Hondius είναι το τέταρτο ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο μέσα στο έτος, ενώ οι επιβάτες εκφράζουν ανησυχίες για την ενημέρωση και την ασφάλεια τους.

Οι ολλανδικές αρχές επιχειρούν να οργανώσουν την επαναπατρισμό δύο ασθενών επιβατών από κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται αντιμέτωπο με ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού, το οποίο έχει ήδη προκαλέσει τρεις θανάτους, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του πλοίου.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions, στην πρώτη της επίσημη τοποθέτηση για την κρίση, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με «μια σοβαρή ιατρική κατάσταση» στο πλοίο MV Hondius, το οποίο εκτελεί ταξίδι από την Ουσουάια της Αργεντινής προς το Πράσινο Ακρωτήριο.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι ολλανδικές αρχές συμφώνησαν να ηγηθούν μιας κοινής προσπάθειας για τη μεταφορά των δύο επιβατών με συμπτώματα από το Πράσινο Ακρωτήριο στην Ολλανδία, με το υπουργείο Εξωτερικών να αναλαμβάνει τον συντονισμό της επιχείρησης, εφόσον αυτή καταστεί εφικτή.

Αντιδράσεις από το Πράσινο Ακρωτήριο

Ωστόσο, οι αρχές του Πράσινου Ακρωτηρίου εμφανίζονται απρόθυμες να επιτρέψουν την αποβίβαση των επιβατών. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας της χώρας υπογράμμισε ότι το πλοίο θα πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, χωρίς αποβίβαση επιβατών, προκειμένου να προστατευτεί ο τοπικός πληθυσμός.

Τα δεδομένα από συστήματα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι το MV Hondius παραμένει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού της Πράια, πρωτεύουσας του Πράσινου Ακρωτηρίου, για περισσότερο από 24 ώρες, χωρίς να διαφαίνεται άμεση λύση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Oceanwide Expeditions το βράδυ της Κυριακής, αναφέρεται ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια από τις αρχές της χώρας για αποβίβαση όσων χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

Αγωνία για τους επιβάτες

Την ίδια ώρα, οι επιβάτες ζουν με την αγωνία, καθώς ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό, ο οποίος μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα ακόμη και έως οκτώ εβδομάδες μετά τη μόλυνση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν έξι ύποπτα περιστατικά χανταϊού στο πλοίο. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τρεις θάνατοι: ένας 70χρονος Ολλανδός, η 69χρονη σύζυγός του, επίσης Ολλανδή, καθώς και ένας 69χρονος Βρετανός, ο οποίος διακομίστηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Σύμφωνα με οδηγίες των βρετανικών αρχών, τα συμπτώματα του χανταϊού εμφανίζονται συνήθως μέσα σε δύο έως τέσσερις εβδομάδες, αλλά μπορεί να εκδηλωθούν από δύο ημέρες έως και οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να εμφανιστούν νέα περιστατικά τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Ιός με υψηλή θνησιμότητα

Τα στοιχεία των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων δείχνουν ότι περίπου το 40% των περιπτώσεων οδηγούν σε θάνατο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε ότι γνωρίζει τα περιστατικά σοβαρής οξείας αναπνευστικής νόσου στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο και έχει ξεκινήσει έρευνα για τα έξι ύποπτα κρούσματα.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται κυρίως από τρωκτικά, μέσω επαφής με ούρα, περιττώματα ή σάλιο. Μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες που κυμαίνονται από ήπια συμπτώματα τύπου γρίπης έως σοβαρές αναπνευστικές ή αιμορραγικές επιπλοκές.

Στα πρώτα συμπτώματα περιλαμβάνονται κόπωση, πυρετός, μυαλγίες και έντονοι πονοκέφαλοι. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια και συνήθως συνδέεται με στενή επαφή με μολυσμένα σωματικά υγρά.

Οι εικόνες πριν την κρίση

Λίγο πριν ξεσπάσει η υγειονομική κρίση, το πλοίο παρουσίαζε εικόνα κανονικότητας, με γκουρμέ γεύματα και ψυχαγωγία για τους επιβάτες. Φωτογραφίες που ανάρτησε ο σεφ του πλοίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες να απολαμβάνουν το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με τις αρχές της Νότιας Αφρικής, ο Ολλανδός επιβάτης που πέθανε παρουσίασε πυρετό, πονοκέφαλο, κοιλιακό άλγος και διάρροια και κατέληξε στη νήσο Αγία Ελένη. Η σύζυγός του κατέρρευσε σε αεροδρόμιο και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στην περιοχή Kempton Park.

Επιστολή προς τους επιβάτες

Σε επιστολή που διανεμήθηκε στους επιβάτες, η Oceanwide Expeditions ανέφερε ότι αναμένει την έγκριση των αρχών για αποβίβαση, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους χρειάζονται άμεση ιατρική βοήθεια.

Η εταιρεία επιβεβαίωσε επίσης τον θάνατο επιβάτη με σοβαρά συμπτώματα και κάλεσε όλους τους επιβαίνοντες να τηρούν αυστηρά μέτρα προστασίας, όπως χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων και περιορισμό επαφών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο για την εξασφάλιση άμεσης ιατρικής φροντίδας για τους ασθενείς και τη διαχείριση της κατάστασης.

Ανησυχία και μαρτυρίες επιβατών

Ωστόσο, επιβάτες καταγγέλλουν ελλιπή ενημέρωση. Όπως δήλωσε ένας εξ αυτών, δεν υπάρχει επαρκής επικοινωνία από την εταιρεία, ενώ συγγενείς και φίλοι ανησυχούν για την κατάσταση όσων βρίσκονται στο πλοίο.

Ένας Τούρκος επιβάτης ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι φίλος του από την Ιρλανδία νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική, αλλά η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει βελτίωση.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η αποβίβαση στο Πράσινο Ακρωτήριο, το πλοίο πιθανότατα θα κατευθυνθεί προς τα Κανάρια Νησιά.

Ένα ακόμη περιστατικό σε χρονιά ρεκόρ

Το περιστατικό στο MV Hondius αποτελεί το τέταρτο ξέσπασμα σε κρουαζιερόπλοιο μέσα στο έτος, μετά από ένα 2025 με ρεκόρ 23 περιστατικών, τον υψηλότερο αριθμό της τελευταίας δεκαετίας.

Επιδημιολόγοι επισημαίνουν ότι, λόγω της μεγάλης περιόδου επώασης του ιού, οι επιβάτες που εμφάνισαν συμπτώματα πιθανότατα είχαν μολυνθεί πριν επιβιβαστούν στο πλοίο.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι όσοι παρουσιάζουν συμπτώματα θα πρέπει να μεταφέρονται άμεσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης.

Το πλοίο έχει δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 170 επιβατών και 70 μελών πληρώματος, ενώ οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, με το ενδεχόμενο περαιτέρω κρουσμάτων να παραμένει ανοιχτό.