Χαλκιδική: Έκλεψαν ξαπλώστρες από beach bar με φορτηγό - Βίντεο

Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης γνωστό beach bar στην περιοχή της Καλλιθέας, στη Χαλκιδική, με τους δράστες να αφαιρούν μεγάλο αριθμό από ξαπλώστρες και άλλο εξοπλισμό της επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε τοπικό μέσο, η κλοπή σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Μαΐου, με τους εμπλεκόμενους να κινούνται οργανωμένα. Όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, οι δράστες χρησιμοποίησαν φορτηγό όχημα, στο οποίο φόρτωσαν τα αντικείμενα πριν αποχωρήσουν από το σημείο.

Πέρα από τις ξαπλώστρες, οι άγνωστοι φέρεται να πήραν και επιπλέον εξοπλισμό του καταστήματος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το πλήρες εύρος της ζημιάς.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ενώ οι Αρχές αναμένεται να εξετάσουν το διαθέσιμο οπτικό υλικό για τον εντοπισμό των δραστών.