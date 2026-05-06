Το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου: Ζευγάρι που μετρά 27 χρόνια κοινής ζωής απαντά

Οι προκλήσεις, οι δυσκολίες και η «συνταγή της επιτυχίας»

Ανθή Κουρεντζή

Το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου: Ζευγάρι που μετρά 27 χρόνια κοινής ζωής απαντά

Ο Μπράιαν και η Σάρα Ορόζκο

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τον Μπράιαν και τη Σάρα Ορόζκο, ένας μακροχρόνιος γάμος δεν χτίζεται πάνω σε τέλειες στιγμές. Χτίζεται στον τρόπο με τον οποίο στέκεσαι δίπλα στον άλλον όταν η ζωή γίνεται δύσκολη.

Στα 27 χρόνια που είναι μαζί, έχουν περάσει προκλήσεις που δοκίμασαν τόσο τη σχέση τους όσο και την αντοχή τους. Από οικονομικές δυσκολίες μέχρι απρόσμενες διαγνώσεις, όπως λένε, η ζωή πολλές φορές έμοιαζε ασφυκτική.

screenshot-of-after-27-years-together-couple-says-this-is-why-5050-doesnt-work-in-marriage-exclusive-2.jpg

«Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν σίγουρα οι απρόσμενες διαγνώσεις, τα οικονομικά προβλήματα και το βάρος αυτού του “τρενάκιού του τρόμου” που λέγεται ζωή», δήλωσαν στο PEOPLE. Η ανατροφή των παιδιών τους, παράλληλα με την προσπάθεια να καλύπτουν τις ανάγκες όλων, έκανε την πίεση ακόμη μεγαλύτερη.

Υπήρξαν στιγμές, όπως λένε, που ένιωθαν πως η ζωή τούς τραβούσε προς εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, με τα χρόνια ανέπτυξαν έναν τρόπο να αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται να ξαναβρούν τη σύνδεσή τους.

screenshot-of-after-27-years-together-couple-says-this-is-why-5050-doesnt-work-in-marriage-exclusive.jpg

Ο Μπράιαν και η Σάρα Ορόζκο

«Όποτε αρχίζει να συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον ένας από εμάς το καταλαβαίνει και μας φέρνει ξανά κοντά», εξηγούν. Αυτή η επίγνωση έχει γίνει βασικό στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις δύσκολες περιόδους της ζωής τους.

Η επικοινωνία, όπως λένε, υπήρξε καθοριστική για να κρατήσουν τη σχέση τους δυνατή. Εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα να προσαρμόζονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν κάποιος περνά δύσκολα.

screenshot-of-after-27-years-together-couple-says-this-is-why-5050-doesnt-work-in-marriage-exclusive-1.jpg

Ο Μπράιαν και η Σάρα Ορόζκο

«Το κλειδί για να μείνουμε μαζί ήταν σίγουρα η ανοιχτή επικοινωνία… και το να είμαστε εκεί για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν κάποιος δυσκολεύεται», αναφέρουν. Παράλληλα, τονίζουν πως η πίστη τους αποτέλεσε διαχρονικά ένα ακόμη στήριγμα για τη σχέση τους.

Ακόμη και μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί, λένε πως η σχέση τους δεν έχει χαθεί στη ρουτίνα. Συνεχίζουν να γιορτάζουν σημαντικές στιγμές και να δίνουν αξία στις μικρές, ουσιαστικές κινήσεις που κάνουν τον άλλον να νιώθει αγαπητός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη - Υπέρβαση άμυνας λόγω ταραχής

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος Καλλιτσουνάκης αναλύει τα ηθικά κενά της σύγχρονης ιατρικής

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καλεί τις ξένες χώρες να απομακρύνουν τους διπλωμάτες από το Κίεβο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον χανταϊό: Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκε αεροπορικώς ασθενής από το κρουαζιερόπλοιο - Αναγκαστική προσγείωση για άλλο με δύο ασθενείς

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

22:23ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου: Το κόμμα Τσίπρα δεν ανακοινώνεται γιατί «δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι»

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου: Ζευγάρι που μετρά 27 χρόνια κοινής ζωής απαντά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Από «ICE» σε «NICE» με σήμα τον αετό - Ναι στη μετονομασία από Τραμπ και το νέο λογότυπο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

21:29ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστριες στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: To Game 3 της σειράς στo καυτό «Telekom Center Athens»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

21:29ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ