Το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου: Ζευγάρι που μετρά 27 χρόνια κοινής ζωής απαντά

Για τον Μπράιαν και τη Σάρα Ορόζκο, ένας μακροχρόνιος γάμος δεν χτίζεται πάνω σε τέλειες στιγμές. Χτίζεται στον τρόπο με τον οποίο στέκεσαι δίπλα στον άλλον όταν η ζωή γίνεται δύσκολη.

Στα 27 χρόνια που είναι μαζί, έχουν περάσει προκλήσεις που δοκίμασαν τόσο τη σχέση τους όσο και την αντοχή τους. Από οικονομικές δυσκολίες μέχρι απρόσμενες διαγνώσεις, όπως λένε, η ζωή πολλές φορές έμοιαζε ασφυκτική.

«Οι μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ήταν σίγουρα οι απρόσμενες διαγνώσεις, τα οικονομικά προβλήματα και το βάρος αυτού του “τρενάκιού του τρόμου” που λέγεται ζωή», δήλωσαν στο PEOPLE. Η ανατροφή των παιδιών τους, παράλληλα με την προσπάθεια να καλύπτουν τις ανάγκες όλων, έκανε την πίεση ακόμη μεγαλύτερη.

Υπήρξαν στιγμές, όπως λένε, που ένιωθαν πως η ζωή τούς τραβούσε προς εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, με τα χρόνια ανέπτυξαν έναν τρόπο να αναγνωρίζουν πότε χρειάζεται να ξαναβρούν τη σύνδεσή τους.

Ο Μπράιαν και η Σάρα Ορόζκο

«Όποτε αρχίζει να συμβαίνει αυτό, τουλάχιστον ένας από εμάς το καταλαβαίνει και μας φέρνει ξανά κοντά», εξηγούν. Αυτή η επίγνωση έχει γίνει βασικό στοιχείο στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις δύσκολες περιόδους της ζωής τους.

Η επικοινωνία, όπως λένε, υπήρξε καθοριστική για να κρατήσουν τη σχέση τους δυνατή. Εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα να προσαρμόζονται και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον όταν κάποιος περνά δύσκολα.

«Το κλειδί για να μείνουμε μαζί ήταν σίγουρα η ανοιχτή επικοινωνία… και το να είμαστε εκεί για να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν κάποιος δυσκολεύεται», αναφέρουν. Παράλληλα, τονίζουν πως η πίστη τους αποτέλεσε διαχρονικά ένα ακόμη στήριγμα για τη σχέση τους.

Ακόμη και μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες μαζί, λένε πως η σχέση τους δεν έχει χαθεί στη ρουτίνα. Συνεχίζουν να γιορτάζουν σημαντικές στιγμές και να δίνουν αξία στις μικρές, ουσιαστικές κινήσεις που κάνουν τον άλλον να νιώθει αγαπητός.

