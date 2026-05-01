Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

Μια μητέρα που δολοφόνησε τη νεογέννητη κόρη της ανέβασε βίντεο στο TikTok λίγες μέρες μετά την τραγωδία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

  • Η 30χρονη Νικόλ Μπλέιν κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της 19 ημερών κόρης της στη Γλασκώβη τον Ιούλιο του 2023.
  • Το βρέφος υπέστη σοβαρά τραύματα, όπως σπασμένα πλευρά και καταγμάτων στο κρανίο, που προκλήθηκαν από βίαιο χτύπημα.
  • Η Μπλέιν απέδωσε την ευθύνη σε άλλο παιδί, αλλά οι ένορκοι απέρριψαν τον ισχυρισμό της ως αβάσιμο.
  • Μετά τη δολοφονία, η μητέρα ανέβασε βίντεο στο TikTok ζητώντας δωρεές για την κηδεία της κόρης της.
  • Ο δικαστής ανακοίνωσε την επιβολή ισόβιας κάθειρξης στη Νικόλ Μπλέιν για το έγκλημά της.
Ένοχη για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης στο διαμέρισμα της στη Γλασκώβη της Σκωτίας κρίθηκε η 30χρονη Νικόλ Μπλέιν. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη δίκη η 30χρονη σκότωσε το μόλις 19 ημερών μωρό τον Ιούλιο του 2023, αφού έχασε την ψυχραιμία της καθώς δυσκολευόταν να φροντίσει το παιδί.

Κατά τη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο, αποκαλύφθηκε ότι το μωρό υπέστη «καταστροφικά» τραύματα, συμπεριλαμβανομένων σπασμένων πλευρών και τριών καταγμάτων στο κρανίο, που υποδηλώνουν ότι είχε υποστεί τραύμα από αμβλύ αντικείμενο.

Η Μπλέιν προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη σε ένα άλλο παιδί που βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα. Ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε από τον ύπνο της και βρήκε την κόρη της ξαπλωμένη στο πάτωμα, υποστηρίζοντας ότι το μικρό παιδί ήταν υπεύθυνο για ό,τι συνέβη στο μωρό.

Ωστόσο, οι εισαγγελίες χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς της «ανοησίες» και οι ένορκοι απέρριψαν στις αιτιολογίες της στη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης. Ο δικαστής Λόρδος Σκοτ ανακοίνωσε ότι «θα επιβάλω ποινή ισόβιας κάθειρξης».

Αφού δολοφόνησε την ίδια της την κόρη, η 30χρονη δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στο TikTok σχετικά με το θάνατο του μωρού και ζήτησε δωρεές για την κηδεία του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν τις ημέρες μετά τη δολοφονία, η μητέρα ικέτευε για χρήματα προκειμένου να νοικιάσει άμαξα για το φέρετρο του μωρού. Ανέφερε ότι ο θάνατος ήταν μια «απροσδόκητη τραγωδία».

Επίσης η 30χρονη είπε στους χρήστες ότι θα μάθει να ζει με την απώλεια του παιδιού. Σε άλλα βίντεο εμφανιζόταν ξαπλωμένη πάνω σε μια ροζ πλεκτή κουβέρτα και με αντίστοιχα αρκουδάκια, λέγοντας ότι «κοιμόταν με τα πράγματα του μωρού που θα μπουν στο φέρετρό του».

Σε βίντεο που έχουν πλέον διαγραφεί, η 30χρονη είπε: «Πρόκειται για μια απροσδόκητη τραγωδία που συνέβη. Κανείς δεν αξίζει τα σκατά που έχω περάσει, το να χάσω το κοριτσάκι μου είναι το χειρότερο πράγμα που έχω περάσει στη ζωή μου. Πραγματικά δεν βλέπω φως στο τέλος αυτού του τούνελ για μένα. Έχει περάσει πάνω από μια εβδομάδα, αλλά νιώθω σαν να συνέβη χθες το βράδυ».

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι μιλάνε για να με βοηθήσουν με την κηδεία. Θέλω άμαξα με άλογα, κάτι που κοστίζει λίγα χρήματα. Αν οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν δωρεά, θα ήμουν ευγνώμων. Καλά πράγματα θα σας συμβούν. Θα καταφέρω να μάθω να ζω με αυτό τελικά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου πάρει. Όλοι μου λένε ότι είμαι πολύ δυνατή, το μόνο που θέλω είναι να έχω πίσω το μωρό μου.»
Σε ένα άλλο βίντεο στο TikTok, είπε ότι υπήρχαν «πολλές φήμες» για το θάνατο του μωρού. «Είμαι η μητέρα της, ήμουν εκεί, ξέρω τι συνέβη, δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι συνέβη», ανέφερε.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος χάκαρε την υπηρεσία ταυτοτήτων - Προσπάθησε να πουλήσει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Απεργιακές κινητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας - Πλήθος κόσμου στις συγκεντρώσεις

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βίαιες συγκρούσεις μετά την δολοφονία ενός 5χρονου κοριτσιού

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σήμερα αναμένεται να καταθέσει νέα ειρηνευτική πρόταση στους Πακιστανούς μεσολαβητές

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Freelander 8: Μεγάλο SUV με ηλεκτρική τεχνολογία αιχμής

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Σαν σήμερα πριν 82 χρόνια εκτελέστηκαν οι 200 της Καισαριανής

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κορυφαίος οικονομολόγος προειδοποιεί: Η παγκόσμια οικονομία έχει προθεσμία 8 εβδομάδες για να αποφύγει την ύφεση

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Σταχτοδέλφινο στο Αιγαίο: Μια σπάνια και εντυπωσιακή εμφάνιση μεταξύ Χίου και Ικαρίας

08:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ζωντανό» το έθιμο της Πρωτομαγιάς – Αυξημένη η κίνηση για τα στεφάνια, δείτε πώς φτιάχνονται

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Ζυγίζει τις επιλογές του για τον πόλεμο στο Ιράν - Η εμπλοκή με το Κογκρέσο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μετανάστες εντοπίστηκαν στον Μύρτο Ιεράπετρας - Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛΑΣ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

10:30LIFESTYLE

«Μισό» παπούτσι: Το πιο αμφιλεγόμενο σανδάλι του καλοκαιριού έγινε viral

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Βαλένθια κάλεσε την αστυνομία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα «call a foul»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ