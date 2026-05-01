Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

Ο δικαστής ανακοίνωσε την επιβολή ισόβιας κάθειρξης στη Νικόλ Μπλέιν για το έγκλημά της.

Ένοχη για τη δολοφονία της νεογέννητης κόρης στο διαμέρισμα της στη Γλασκώβη της Σκωτίας κρίθηκε η 30χρονη Νικόλ Μπλέιν. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στη δίκη η 30χρονη σκότωσε το μόλις 19 ημερών μωρό τον Ιούλιο του 2023, αφού έχασε την ψυχραιμία της καθώς δυσκολευόταν να φροντίσει το παιδί.

Κατά τη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο, αποκαλύφθηκε ότι το μωρό υπέστη «καταστροφικά» τραύματα, συμπεριλαμβανομένων σπασμένων πλευρών και τριών καταγμάτων στο κρανίο, που υποδηλώνουν ότι είχε υποστεί τραύμα από αμβλύ αντικείμενο.

Η Μπλέιν προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη σε ένα άλλο παιδί που βρισκόταν επίσης στο διαμέρισμα. Ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε από τον ύπνο της και βρήκε την κόρη της ξαπλωμένη στο πάτωμα, υποστηρίζοντας ότι το μικρό παιδί ήταν υπεύθυνο για ό,τι συνέβη στο μωρό.

Ωστόσο, οι εισαγγελίες χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς της «ανοησίες» και οι ένορκοι απέρριψαν στις αιτιολογίες της στη δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γλασκώβης. Ο δικαστής Λόρδος Σκοτ ανακοίνωσε ότι «θα επιβάλω ποινή ισόβιας κάθειρξης».

Αφού δολοφόνησε την ίδια της την κόρη, η 30χρονη δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στο TikTok σχετικά με το θάνατο του μωρού και ζήτησε δωρεές για την κηδεία του. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν τις ημέρες μετά τη δολοφονία, η μητέρα ικέτευε για χρήματα προκειμένου να νοικιάσει άμαξα για το φέρετρο του μωρού. Ανέφερε ότι ο θάνατος ήταν μια «απροσδόκητη τραγωδία».

Επίσης η 30χρονη είπε στους χρήστες ότι θα μάθει να ζει με την απώλεια του παιδιού. Σε άλλα βίντεο εμφανιζόταν ξαπλωμένη πάνω σε μια ροζ πλεκτή κουβέρτα και με αντίστοιχα αρκουδάκια, λέγοντας ότι «κοιμόταν με τα πράγματα του μωρού που θα μπουν στο φέρετρό του».

Σε βίντεο που έχουν πλέον διαγραφεί, η 30χρονη είπε: «Πρόκειται για μια απροσδόκητη τραγωδία που συνέβη. Κανείς δεν αξίζει τα σκατά που έχω περάσει, το να χάσω το κοριτσάκι μου είναι το χειρότερο πράγμα που έχω περάσει στη ζωή μου. Πραγματικά δεν βλέπω φως στο τέλος αυτού του τούνελ για μένα. Έχει περάσει πάνω από μια εβδομάδα, αλλά νιώθω σαν να συνέβη χθες το βράδυ».

Και συνέχισε: «Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι μιλάνε για να με βοηθήσουν με την κηδεία. Θέλω άμαξα με άλογα, κάτι που κοστίζει λίγα χρήματα. Αν οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν δωρεά, θα ήμουν ευγνώμων. Καλά πράγματα θα σας συμβούν. Θα καταφέρω να μάθω να ζω με αυτό τελικά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα μου πάρει. Όλοι μου λένε ότι είμαι πολύ δυνατή, το μόνο που θέλω είναι να έχω πίσω το μωρό μου.»

Σε ένα άλλο βίντεο στο TikTok, είπε ότι υπήρχαν «πολλές φήμες» για το θάνατο του μωρού. «Είμαι η μητέρα της, ήμουν εκεί, ξέρω τι συνέβη, δεν χρειάζεται να εξηγήσω τι συνέβη», ανέφερε.