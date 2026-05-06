Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

Μια 32χρονη μητέρα από το Σίδνεϊ, η οποία βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, έχασε τη ζωή της, έπειτα από ξαφνικό ανεύρυσμα εγκεφάλου που υπέστη στα μέσα Απριλίου, ενώ γυμναζόταν σε γυμναστήριο, πέντε μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Australian» η άτυχη γυναίκα πέθανε μία εβδομάδα αργότερα, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της, Μπράντον και την μόλις πέντε μηνών κόρη τους, Ρούμπι.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι τα όργανά της δωρίστηκαν σε πέντε ανθρώπους.

Σύμφωνα με τη Mayo Clinic, το ανεύρυσμα εγκεφάλου είναι μια διόγκωση ή «φούσκωμα» σε αιμοφόρο αγγείο του εγκεφάλου, που προκαλείται από εξασθένηση των τοιχωμάτων των αρτηριών. Αν και συνήθως δεν παρουσιάζει συμπτώματα, σε περίπτωση ρήξης μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε απειλητική για τη ζωή κατάσταση και απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Οικογένεια και φίλοι δημιούργησαν λογαριασμό στο GoFundMe, προκειμένου να στηρίξουν την οικογένεια μετά την ξαφνική τραγωδία.

«Η Κάλι βρισκόταν σε άδεια μητρότητας, σε μια περίοδο που θα έπρεπε να είναι από τις πιο χαρούμενες της ζωής της, όταν υπέστη ανεύρυσμα εγκεφάλου. Συνέχισε να δίνει μάχη για περισσότερο από μία εβδομάδα, έχοντας στο πλευρό της μια απίστευτη ομάδα γιατρών και νοσηλευτών, όμως δυστυχώς δεν άντεξε άλλο», αναφέρεται στην περιγραφή της καμπάνιας.

«Ο Μπράντον και η Ρούμπι θα έπρεπε να έχουν πολλά ακόμη χρόνια μαζί με την Κάλι και τώρα καλούνται να αντιμετωπίσουν μια εξαιρετικά σκληρή νέα πραγματικότητα χωρίς εκείνη», συνεχίζει το κείμενο.

Η καμπάνια περιγράφει την Μπλάντελ ως μια γυναίκα «φιλόδοξη και γεμάτη ζωή», αλλά και ως «από τους πρώτους ανθρώπους που έλεγαν “ναι” στον αυθορμητισμό, αγκαλιάζοντας τον κόσμο με ανοιχτή καρδιά και ταξιδεύοντας σε όλο τον πλανήτη για να ζήσει κάθε εμπειρία».

«Η Κάλι ήταν εξαιρετικά έξυπνη και ένας άνθρωπος στον οποίο μπορούσες πάντα να απευθυνθείς για συμβουλή», αναφέρεται ακόμη στο GoFundMe. «Δούλευε σκληρά και δεν φοβόταν ποτέ τις προκλήσεις».

«Η απώλειά της άφησε ένα αδιανόητο κενό στις καρδιές όλων όσοι την αγαπούσαν».

