Πήγε στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και ανακάλυψε ότι περιμένει τετράδυμα

Η εγκυμοσύνη που της άλλαξε τη ζωή και η απαιτητική καθημερινότητα ως μητέρα επτά παιδιών

Πήγε στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και ανακάλυψε ότι περιμένει τετράδυμα
Όταν η April Fields έφτασε στα επείγοντα με φρικτούς πόνους στο στομάχι, το μυαλό της πήγε στο χειρότερο σενάριο.

Στην 8η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, πίστευε ότι μια μεγάλη κύστη απειλούσε το μωρό της.

Όμως, καθώς ο γιατρός κοιτούσε την οθόνη, η σιωπή στο δωμάτιο γινόταν όλο και πιο βαριά.

Και τότε ήρθε η ερώτηση που άλλαξε τα πάντα: «Πώς θα ένιωθες… αν δεν ήταν μόνο ένα; Είδα τέσσερις καρδιές να χτυπούν».

Η 25χρονη ήταν ήδη μητέρα τριών παιδιών και αυτό που ακολούθησε την άφησε άφωνη.

«Έπαθα τέτοιο σοκ που δεν μπορούσα να μιλήσω», λέει. «Στην αρχή νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα. Αλλά μετά κοίταξα την οθόνη και είδα τέσσερις καρδιές να χτυπούν».

Από τη χαρά… στον φόβο

Οι γιατροί προειδοποίησαν το ζευγάρι ότι θα έπρεπε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τερματίσουν την κύηση των πιο «αδύναμων» εμβρύων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης των υπόλοιπων.

Η April Fields θυμάται: «Δεν προσπαθούσαμε, οπότε στην αρχή ήταν σοκ. Έκανα τεστ εγκυμοσύνης και είδα τις δύο μπλε γραμμές — ήξερα ότι ήταν θετικό».

Ήδη γονείς τριών παιδιών κάτω των πέντε ετών, δεν είχαν προγραμματίσει ένα τέταρτο.

«Του το είπα όταν γύρισε από τη δουλειά και μου υποσχέθηκε ότι θα τα καταφέρουμε», λέει για τον σύζυγό της, Shawnpail.

«Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, συνέχισα να δουλεύω και άρχισα να ενθουσιάζομαι με τον ερχομό του μωρού», λέει η April.

Οι πόνοι που την ανησύχησαν

Ωστόσο, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο υπέρηχο, άρχισε να νιώθει έντονους πόνους χαμηλά στην κοιλιά.

«Ήταν κάτι που είχα νιώσει και άλλες φορές», εξηγεί.

Αρχικά, προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό της: «Μάλλον είναι μια ακίνδυνη κύστη», είπε στον σύζυγό της, αφού έψαξε τα συμπτώματά της.

Όμως, η κατάσταση χειροτέρευε.

«Ο πόνος γινόταν όλο και πιο έντονος και στην 8η εβδομάδα μετά βίας μπορούσα να περπατήσω», θυμάται.

Τότε πήρε την απόφαση να δράσει: «Είπα στον προϊστάμενό μου ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο και οδήγησα κατευθείαν στα επείγοντα», λέει.

Εκεί, οι γιατροί την έστειλαν άμεσα για υπερηχογράφημα — χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή η εξέταση θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της.

Η April Fields θυμάται τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε όπως περίμενε: «Καθώς η υπερηχογράφος κοιτούσε την οθόνη, ένιωθα ότι κάτι συμβαίνει και τη ρώτησα αν όλα είναι καλά».

Η γιατρός βγήκε από το δωμάτιο και επέστρεψε με μια νοσηλεύτρια, η οποία άρχισε να κάνει ερωτήσεις για δίδυμα στην οικογένεια.

«Τους είπα ότι η μητέρα μου είναι δίδυμη και ότι υπάρχουν και στην οικογένεια του Shawnpail», λέει.

Και τότε ήρθε η ερώτηση που πάγωσε τον χρόνο: «Πώς θα νιώθατε αν δεν ήταν μόνο ένα μωρό;»

Η April ένιωσε το μυαλό της να «τρέχει»: «Όταν με ρώτησαν αν μπορούμε να αντέξουμε περισσότερα από τρία παιδιά, πανικοβλήθηκα».

Λίγο αργότερα, ένας γιατρός μπήκε στο δωμάτιο και της ανακοίνωσε: «Περιμένετε τετράδυμα»

«Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν. Προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω. Πίστευα ότι θα μου έλεγαν ότι είναι κύστη», λέει.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι όλα ήταν ιατρικά καλά και ότι ο πόνος οφειλόταν στην επιπλέον πίεση.

Ωστόσο, το ζευγάρι βρέθηκε μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα.

Λόγω των κινδύνων μιας εγκυμοσύνης με τετράδυμα, τους προτάθηκε η λεγόμενη επιλεκτική μείωση, δηλαδή η διακοπή της κύησης των πιο αδύναμων εμβρύων για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης των υπόλοιπων.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουμε. Θέλαμε να δώσουμε σε όλα μια ευκαιρία», τονίζει η April.

Παρά τους φόβους, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για τη μεγάλη αλλαγή: αγόρασαν 11θέσιο αυτοκίνητο, προμηθεύτηκαν επιπλέον καθίσματα και ετοίμασαν το σπίτι για τα νέα μέλη

«Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν όταν έμαθαν ότι θα έρθουν κι άλλα μωρά», λέει.

Στον υπέρηχο αποκαλύφθηκε ακόμη μία έκπληξη: ανάμεσα στα τρία αγόρια υπήρχε και ένα κορίτσι.

«Κρυβόταν ανάμεσά τους», λέει η April γελώντας.

Μετά από εβδομάδες παρακολούθησης στο νοσοκομείο, η April γέννησε με καισαρική τον Ιούλιο του 2025.

Τα τέσσερα μωρά γεννήθηκαν υγιή, αν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU).

«Όταν τα είδα, η καρδιά μου ξεχείλισε από αγάπη. Ήταν τέλεια», λέει.

Σήμερα, με επτά παιδιά κάτω των έξι ετών, η καθημερινότητα είναι απαιτητική αλλά γεμάτη αγάπη. «Συχνά δεν βρίσκω ούτε πέντε λεπτά για τον εαυτό μου — αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα», λέει.

«Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαι… τυχερή… επί τέσσερα», είπε με χιούμορ.

16:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λινού: Θετική στην προοπτική συνεργασίας με Τσίπρα - Τι είπε για τον μανιφέστο

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Δομοκού: Κρατούμενος κάρφωσε συγκρατούμενό του με αιχμηρό αντικείμενο

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

16:00ΕΥ ΖΗΝ

3 σημάδια ότι ίσως είστε καλύτερα… single, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν στο Εφετείο με βαριοπούλες και σφυριά

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Κατελήφθη τάνκερ από ένοπλους άνδρες στα ανοιχτά του Κόλπου του Άντεν

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν για Γιαννακόπουλο: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για τον πρόεδρο και την οικογένειά του»

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Το σφραγισμένο σημείωμα αυτοκτονίας του Έπσταϊν - «Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο»

15:29LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Αντιγόνη Μακρή για τις ερωτικές σκηνές στο σίριαλ με την Ηρώ Πεκτέση

15:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός αξιωματούχος: «Είναι πιθανή η επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ»

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε σχέδιο δολοφονίας - Στόχος οι πριγκίπισσες της Ολλανδίας, σχεδίαζε επίθεση με τσεκούρι

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πήγε στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και ανακάλυψε ότι περιμένει τετράδυμα

15:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από πού θα έρθουν οι τουρίστες φέτος - Τι αλλάζει σε ΗΠΑ και Κίνα - Ποιοι θα φέρουν τα έσοδα το 2026

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος αφέθηκε ο Τίμι η φάλαινα, που είχε παγιδευτεί σε ρηχά νερά κοντά στην Γερμανία για 29 ημέρες

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Έξι Ιρανοί διαδηλωτές τραγουδούν λίγο πριν απαγχονιστούν

14:48LIFESTYLE

Eurovision 2026: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πρώτη πρόβα της Ελλάδας

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν προϊστορικό φίδι γιγαντιαίων διαστάσεων - Το μεγαλύτερο που έχει υπάρξει ποτέ

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το διαμέρισμα-κολαστήριο με τις «κρατούμενες» ηλικιωμένες της 72χρονης

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτό θα είναι το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF και UMKO για τη χώρα μας

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις γυναίκες επιτέθηκαν στο Εφετείο με βαριοπούλες και σφυριά

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Αλιβέρι: Η παράξενη συμπεριφορά του 62χρονου πριν την εξαφάνισή του - Τι αποκαλύπτει η σύζυγός του

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον-Φωτιά σε κατάστημα: Δεύτερο πλήγμα για τον «βασιλιά των ανταλλακτικών» - Η ολική καταστροφή της επιχείρησης και η απαγωγή το 2021

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασυνήθιστη ζέστη και καταιγίδες τον Μάιο - Η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για την Ευρώπη

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το διαμέρισμα-κολαστήριο με τις «κρατούμενες» ηλικιωμένες της 72χρονης

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ και αυτοί είναι οι λόγοι

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

14:35WHAT THE FACT

Κορυφαίος επιστήμονας μοιράζεται μια ανησυχητική θεωρία για το τι συμβαίνει μετά θάνατον

14:49ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Έξι Ιρανοί διαδηλωτές τραγουδούν λίγο πριν απαγχονιστούν

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

14:26WHAT THE FACT

Έψαχνε 2 χρόνια το βίντεο του γάμου της - Όταν το είδε, δεν πίστευε στα μάτια της

15:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από πού θα έρθουν οι τουρίστες φέτος - Τι αλλάζει σε ΗΠΑ και Κίνα - Ποιοι θα φέρουν τα έσοδα το 2026

11:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Ο λογαριασμός θα κλείσει για πνευματική συντήρηση»

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Τα χειρότερα ψυχρά μέτωπα είναι το πρώτο και το τελευταίο

12:35ΚΟΣΜΟΣ

«Bαθιά μέσα μου το ήξερα»: Δίδυμες αδερφές γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, αλλά έχουν διαφορετικούς πατέρες

15:11ΚΟΣΜΟΣ

Πήγε στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και ανακάλυψε ότι περιμένει τετράδυμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ