Πήγε στο νοσοκομείο με φρικτούς πόνους στην κοιλιά και ανακάλυψε ότι περιμένει τετράδυμα

Όταν η April Fields έφτασε στα επείγοντα με φρικτούς πόνους στο στομάχι, το μυαλό της πήγε στο χειρότερο σενάριο.

Στην 8η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της, πίστευε ότι μια μεγάλη κύστη απειλούσε το μωρό της.

Όμως, καθώς ο γιατρός κοιτούσε την οθόνη, η σιωπή στο δωμάτιο γινόταν όλο και πιο βαριά.

Και τότε ήρθε η ερώτηση που άλλαξε τα πάντα: «Πώς θα ένιωθες… αν δεν ήταν μόνο ένα; Είδα τέσσερις καρδιές να χτυπούν».

Η 25χρονη ήταν ήδη μητέρα τριών παιδιών και αυτό που ακολούθησε την άφησε άφωνη.

«Έπαθα τέτοιο σοκ που δεν μπορούσα να μιλήσω», λέει. «Στην αρχή νόμιζα ότι μου έκαναν πλάκα. Αλλά μετά κοίταξα την οθόνη και είδα τέσσερις καρδιές να χτυπούν».

Από τη χαρά… στον φόβο

Οι γιατροί προειδοποίησαν το ζευγάρι ότι θα έπρεπε να εξετάσουν το ενδεχόμενο να τερματίσουν την κύηση των πιο «αδύναμων» εμβρύων, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης των υπόλοιπων.

Η April Fields θυμάται: «Δεν προσπαθούσαμε, οπότε στην αρχή ήταν σοκ. Έκανα τεστ εγκυμοσύνης και είδα τις δύο μπλε γραμμές — ήξερα ότι ήταν θετικό».

Ήδη γονείς τριών παιδιών κάτω των πέντε ετών, δεν είχαν προγραμματίσει ένα τέταρτο.

«Του το είπα όταν γύρισε από τη δουλειά και μου υποσχέθηκε ότι θα τα καταφέρουμε», λέει για τον σύζυγό της, Shawnpail.

«Καθώς περνούσαν οι εβδομάδες, συνέχισα να δουλεύω και άρχισα να ενθουσιάζομαι με τον ερχομό του μωρού», λέει η April.

Οι πόνοι που την ανησύχησαν

Ωστόσο, λίγο πριν από τον προγραμματισμένο υπέρηχο, άρχισε να νιώθει έντονους πόνους χαμηλά στην κοιλιά.

«Ήταν κάτι που είχα νιώσει και άλλες φορές», εξηγεί.

Αρχικά, προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό της: «Μάλλον είναι μια ακίνδυνη κύστη», είπε στον σύζυγό της, αφού έψαξε τα συμπτώματά της.

Όμως, η κατάσταση χειροτέρευε.

«Ο πόνος γινόταν όλο και πιο έντονος και στην 8η εβδομάδα μετά βίας μπορούσα να περπατήσω», θυμάται.

Τότε πήρε την απόφαση να δράσει: «Είπα στον προϊστάμενό μου ότι πρέπει να πάω στο νοσοκομείο και οδήγησα κατευθείαν στα επείγοντα», λέει.

Εκεί, οι γιατροί την έστειλαν άμεσα για υπερηχογράφημα — χωρίς να γνωρίζει ότι αυτή η εξέταση θα άλλαζε για πάντα τη ζωή της.

Η April Fields θυμάται τη στιγμή που κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε όπως περίμενε: «Καθώς η υπερηχογράφος κοιτούσε την οθόνη, ένιωθα ότι κάτι συμβαίνει και τη ρώτησα αν όλα είναι καλά».

Η γιατρός βγήκε από το δωμάτιο και επέστρεψε με μια νοσηλεύτρια, η οποία άρχισε να κάνει ερωτήσεις για δίδυμα στην οικογένεια.

«Τους είπα ότι η μητέρα μου είναι δίδυμη και ότι υπάρχουν και στην οικογένεια του Shawnpail», λέει.

Και τότε ήρθε η ερώτηση που πάγωσε τον χρόνο: «Πώς θα νιώθατε αν δεν ήταν μόνο ένα μωρό;»

Η April ένιωσε το μυαλό της να «τρέχει»: «Όταν με ρώτησαν αν μπορούμε να αντέξουμε περισσότερα από τρία παιδιά, πανικοβλήθηκα».

Λίγο αργότερα, ένας γιατρός μπήκε στο δωμάτιο και της ανακοίνωσε: «Περιμένετε τετράδυμα»

«Τα δάκρυα άρχισαν να κυλούν. Προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω. Πίστευα ότι θα μου έλεγαν ότι είναι κύστη», λέει.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι όλα ήταν ιατρικά καλά και ότι ο πόνος οφειλόταν στην επιπλέον πίεση.

Ωστόσο, το ζευγάρι βρέθηκε μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα.

Λόγω των κινδύνων μιας εγκυμοσύνης με τετράδυμα, τους προτάθηκε η λεγόμενη επιλεκτική μείωση, δηλαδή η διακοπή της κύησης των πιο αδύναμων εμβρύων για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης των υπόλοιπων.

«Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουμε. Θέλαμε να δώσουμε σε όλα μια ευκαιρία», τονίζει η April.

Παρά τους φόβους, η οικογένεια άρχισε να προετοιμάζεται για τη μεγάλη αλλαγή: αγόρασαν 11θέσιο αυτοκίνητο, προμηθεύτηκαν επιπλέον καθίσματα και ετοίμασαν το σπίτι για τα νέα μέλη

«Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν όταν έμαθαν ότι θα έρθουν κι άλλα μωρά», λέει.

Στον υπέρηχο αποκαλύφθηκε ακόμη μία έκπληξη: ανάμεσα στα τρία αγόρια υπήρχε και ένα κορίτσι.

«Κρυβόταν ανάμεσά τους», λέει η April γελώντας.

Μετά από εβδομάδες παρακολούθησης στο νοσοκομείο, η April γέννησε με καισαρική τον Ιούλιο του 2025.

Τα τέσσερα μωρά γεννήθηκαν υγιή, αν και χρειάστηκε να μεταφερθούν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU).

«Όταν τα είδα, η καρδιά μου ξεχείλισε από αγάπη. Ήταν τέλεια», λέει.

Σήμερα, με επτά παιδιά κάτω των έξι ετών, η καθημερινότητα είναι απαιτητική αλλά γεμάτη αγάπη. «Συχνά δεν βρίσκω ούτε πέντε λεπτά για τον εαυτό μου — αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα», λέει.

«Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είμαι… τυχερή… επί τέσσερα», είπε με χιούμορ.

Διαβάστε επίσης