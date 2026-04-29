Αυστραλία:Μητέρα πλαστογράφησε τη διάγνωση καρκίνου του 6χρονου γιου της και αγόραζε ακριβές τσάντες

Μια μητέρα από την Αυστραλία, η οποία πλαστογράφησε τη διάγνωση καρκίνου του 6χρονο γιο της για να συγκεντρώσει χρήματα από δωρεές και να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής της καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με το BBC, η 45χρονη μητέρα από τη Νότια Αυστραλία κατέστρωσε ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο, ξύριζε το κεφάλι και τα φρύδια του γιου της, έδενε το κεφάλι και τα χέρια του με επιδέσμους και του χορηγούσε ειδικά φάρμακα, για να εξαπατήσει συγγενείς και φίλους με σκοπό να της δώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η γυναίκα –η οποία δεν κατονομάζεται για νομικούς λόγους– κρίθηκε ένοχη για μία κατηγορία συμμετοχής σε πράξεις που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον γιο της και για 10 κατηγορίες εξαπάτησης.

Στην τελευταία ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας της 45χρονης, η οποία διεξήχθη την Τετάρτη, ο δικαστής χαρακτήρισε τις πράξεις της ως «σκληρές», «υπολογισμένες» και «χειραγωγικές».

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, όλα ξεκίνησαν ότι η γυναίκα πήγε τον γιο της στον οφθαλμίατρο, έπειτα από ένα μικρό ατύχημα που είχε ο 6χρονος. Μετά από εκείνο το ραντεβού, η 45χρονη είπε στον σύζυγό της, την οικογένεια, τους φίλους και το σχολείο του 6χρονου, ότι ο γιος της είχε καρκίνο στα μάτια.

Στη συνέχεια ανάγκασε τον γιο της να χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, περιορίζοντας τις καθημερινές του δραστηριότητες, και έλεγε στους ανθρώπους ότι ο 6χρονος υποβαλλόταν σε ακτινοθεραπεία. Του χορηγούσε επίσης παυσίπονα και συμπληρώματα διατροφής, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο δικαστήριο, ο δικαστής έκρινε ότι η μητέρα «χρησιμοποιούσε εγωιστικά τον γιο της ως πρόσχημα για να εξαπατήσει τους αγαπημένους της και την ευρύτερη κοινότητα, και στη συνέχεια λάμβανε δωρεές, τις οποίες χρησιμοποιούσε για να ζήσει μια χλιδάτη ζωή».

Ο δικηγόρος της γυναίκας ανέφερε ότι, η 45χρονη ανέπτυξε εθισμό στον τζόγο έπειτα από την πανδημία του Covid-19 και «εκμεταλλεύτηκε» το ατύχημα του γιου της, αλλά ότι ποτέ δεν είχε την πρόθεση να βλάψει τον ίδιο ή την οικογένειά της.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η γυναίκα είχε διαγνωστεί με οριακή διαταραχή προσωπικότητας στο παρελθόν.

«Δυστυχώς, ξόδευε περισσότερα από όσα της επέτρεπε το εισόδημά της και ζούσε πάνω από τις δυνατότητές της», εξήγησε ο δικηγόρος της, με την «ανόητη και λανθασμένη πεποίθηση ότι η οικογένειά της χρειαζόταν να ζει με ακριβές μάρκες».

Ο σύζυγος της 45χρονης είχε αρχικά κατηγορηθεί και ο ίδιος, αλλά η αστυνομία αργότερα απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του. Στην κατάθεσή του, ο ίδιος είπε ότι η σύζυγός του «κατέστρεψε τη ζωή του και των παιδιών του».

Η γυναίκα καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες φυλάκισης.