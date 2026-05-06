Παράξενη υπόθεση στην Ισπανία: 71χρονη ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

Η Ισπανίδα ηθοποιός Άνα Ομπρεγκόν, ετών 71, πραγματοποίησε την τελευταία επιθυμία του εκλιπόντος γιου της, Άλες, 27 ετών: με τη χρήση κατεψυγμένου σπέρματός του και μέσω μιας παρένθετης μητέρας... απέκτησε το 2023 την κόρη του, Ana Sandra, στις ΗΠΑ.

Η Obregón είναι ιδιαίτερα γνωστή στην Ισπανία, με συμμετοχές σε πολλές επιτυχημένες τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές. Πρόσφατα βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η μικρή Άνα Σάντρα, γνωστή και ως Ανίτα, έκλεισε τα τρία της χρόνια. Η εγγονή της, που νομικά θεωρείται κόρη της, της θυμίζει έντονα τον γιο της που έχασε.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή συζήτηση, καθώς εγείρει σοβαρά ηθικά ζητήματα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει και τη βαθιά αγάπη μιας μητέρας και γιαγιάς. Ο γιος της Ομπρεγκόν πέθανε το 2020 από καρκίνο, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Πριν ξεκινήσει χημειοθεραπεία, οι γιατροί του είχαν προτείνει να καταψύξει σπέρμα, σε περίπτωση που στο μέλλον θα ήθελε να αποκτήσει παιδιά.

Λίγο πριν τον θάνατό του, φέρεται να εξέφρασε στη μητέρα του τη μεγάλη του επιθυμία να γίνει πατέρας. Η Ομπρεγκόν αποφάσισε να την εκπληρώσει. «Aless μου, ορκίστηκα να σε σώσω από τον καρκίνο και απέτυχα. Υποσχέθηκα να φέρω στον κόσμο την κόρη σου και τώρα την κρατώ στην αγκαλιά μου», έγραψε συγκινημένη στο Instagram.

Επειδή η παρένθετη μητρότητα είναι παράνομη στην Ισπανία, η ηθοποιός ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, γεννήθηκε το παιδί μέσω παρένθετης μητέρας. Η μικρή Ana Sandra είναι βιολογικά εγγονή της, αλλά νομικά καταγράφεται ως κόρη της. «Τώρα είμαι μητέρα-γιαγιά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ομπρεγκόν μοιράζεται συχνά στιγμές από τη ζωή της με τη μικρή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας στην Ισπανία (3 Μαΐου), δημοσίευσε δύο φωτογραφίες: μία με τον Άλες ως βρέφος και μία με την Άνα Σάντρα σήμερα. Το μήνυμά της ήταν αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους.

Έχει επίσης διατηρήσει ανέπαφο το παιδικό δωμάτιο του γιου της, ενώ εκεί βρίσκεται πλέον και η κούνια της μικρής. Όπως ανέφερε, σκοπεύει να της αποκαλύψει όλη την αλήθεια όταν μεγαλώσει.

Για την ίδια, η Ana Sandra αποτελεί παρηγοριά μέσα στο πένθος της: «Είναι ο άγγελος που φωτίζει το σκοτάδι μου κάθε δευτερόλεπτο», ανέφερε συγκινημένη.

Η ιστορία συνεχίζει να διχάζει την κοινή γνώμη διεθνώς: άλλοι τη βλέπουν ως πράξη αγάπης, ενώ άλλοι ως ένα παράδειγμα που ανοίγει δύσκολα ηθικά και νομικά ζητήματα.