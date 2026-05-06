Νετανιάχου για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Snapshot Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ είναι έτοιμο για κάθε σενάριο σχετικά με το Ιράν και υπάρχει πλήρης συντονισμός με τις ΗΠΑ.

Κύριοι στόχοι του Ισραήλ παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού του.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, στοχεύοντας υψηλόβαθμο διοικητή της οργάνωσης.

Η επίθεση στη συνοικία Γομπεϊρί της Βηρυτού ήταν η πρώτη αεροπορική επιδρομή μετά την εκεχειρία της 17ης Απριλίου.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επλήγη ο διοικητής της δύναμης Ραντουάν της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ με στόχο την εξουδετέρωσή του. Snapshot powered by AI

Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Η συνεδρίαση έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς.

«Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει «πλήρης συντονισμός» ενεργειών με την Ουάσινγκτον και ότι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατότητων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού.

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ. Γραφείο Ισραηλινού πρωθυπουργού

Στόχος του χτυπήματος στη Βυρητό ήταν υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου, μετέδωσε το ANI, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η ισραηλινή αεροπορία στόχευσε τη συνοικία Γομπεϊρί», διευκρίνισε το ANI.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ. «Ο στρατός μόλις πριν από λίγο έπληξε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό", της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, "με στόχο να τον εξουδετερώσει», ανέφερε ο Νετανιάχου σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας.

