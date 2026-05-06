Νετανιάχου για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο

Πλήρης συντονισμός των ενεργειών του Τελ Αβίβ με την Ουάσινγκτον στο θέμα του Ιράν, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Newsbomb

Νετανιάχου για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου στην πόλη Αράντ, στο νότιο Ισραήλ, η οποία δέχτηκε πυραυλική επίθεση από το Ιράν

Alex Kolomoisky/Pool Photo μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι το Τελ Αβίβ είναι έτοιμο για κάθε σενάριο σχετικά με το Ιράν και υπάρχει πλήρης συντονισμός με τις ΗΠΑ.
  • Κύριοι στόχοι του Ισραήλ παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατοτήτων εμπλουτισμού του.
  • Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, στοχεύοντας υψηλόβαθμο διοικητή της οργάνωσης.
  • Η επίθεση στη συνοικία Γομπεϊρί της Βηρυτού ήταν η πρώτη αεροπορική επιδρομή μετά την εκεχειρία της 17ης Απριλίου.
  • Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι επλήγη ο διοικητής της δύναμης Ραντουάν της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ με στόχο την εξουδετέρωσή του.
Snapshot powered by AI

Είμαστε έτοιμοι «για κάθε σενάριο», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά την έναρξη της συνεδρίασης του συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Η συνεδρίαση έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν απειλώντας ταυτόχρονα με νέους βομβαρδισμούς.

«Είμαστε σε διαρκή επαφή με τους φίλους μας στις ΗΠΑ. Μιλάω με τον πρόεδρο Τραμπ σχεδόν καθημερινά και θα μιλήσω ξανά μαζί του αργότερα», είπε ο Νετανιάχου. Υπογράμμισε πως υπάρχει «πλήρης συντονισμός» ενεργειών με την Ουάσινγκτον και ότι πρωταρχικοί στόχοι παραμένουν η απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και η διάλυση των δυνατότητων της Τεχεράνης να επαναλάβει τη διαδικασία εμπλουτισμού.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπουργικό συμβούλιο Ισραήλ

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Γραφείο Ισραηλινού πρωθυπουργού

Στόχος του χτυπήματος στη Βυρητό ήταν υψηλόβαθμος διοικητής της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ έπληξε σήμερα το βράδυ τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ANI, το οποίο λίγο νωρίτερα έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη στα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Πρόκειται για την πρώτη αεροπορική επιδρομή από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 17 Απριλίου, μετέδωσε το ANI, επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Η ισραηλινή αεροπορία στόχευσε τη συνοικία Γομπεϊρί», διευκρίνισε το ANI.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου δήλωσε ότι ο στρατός στόχευσε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ. «Ο στρατός μόλις πριν από λίγο έπληξε τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν στη Βηρυτό", της επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολάχ, "με στόχο να τον εξουδετερώσει», ανέφερε ο Νετανιάχου σε κοινή ανακοίνωση με τον υπουργό Άμυνας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αθώος ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη - Υπέρβαση άμυνας λόγω ταραχής

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παύλος Καλλιτσουνάκης αναλύει τα ηθικά κενά της σύγχρονης ιατρικής

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία καλεί τις ξένες χώρες να απομακρύνουν τους διπλωμάτες από το Κίεβο

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον χανταϊό: Στο Άμστερνταμ μεταφέρθηκε αεροπορικώς ασθενής από το κρουαζιερόπλοιο - Αναγκαστική προσγείωση για άλλο με δύο ασθενείς

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

22:23ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Επαναλειτουργία εφαρμογής καταχώρησης ποσοτήτων για Συνδεδεμένα Καθεστώτα Άμεσων Ενισχύσεων

22:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβρόγλου: Το κόμμα Τσίπρα δεν ανακοινώνεται γιατί «δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι»

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου: Ζευγάρι που μετρά 27 χρόνια κοινής ζωής απαντά

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου για Ιράν: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Από «ICE» σε «NICE» με σήμα τον αετό - Ναι στη μετονομασία από Τραμπ και το νέο λογότυπο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

21:29ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Αρκούδες επιτέθηκαν σε δύο τουρίστριες στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: To Game 3 της σειράς στo καυτό «Telekom Center Athens»

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία στο Ηράκλειο: Η στιγμή που 21χρονος καταρρέει μετά τους πυροβολισμούς

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 32χρονη μητέρα: Πέθανε από ανεύρυσμα πέντε μήνες μετά την γέννηση της κόρης της

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε σορός σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: 15χρονη έπεσε στη διώρυγα - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

22:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Οι προκλήσεις Γιαβορ και Μαρτίνεθ έφεραν αποβολές

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Ντυμένος γαμπρός στο φέρετρο ο 21χρονος - «Παιδί μου δεν σε γλύτωσα», φώναζε ο πατέρας

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Αγόρι σφηνωμένο 8 ώρες σε βράχο, με ένα φίδι να παραμονεύει

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τροχαίο που «όπλισε» το χέρι του 54χρονου, τα περιοριστικά μέτρα και οι απειλές

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πολύ πιθανή η συμφωνία με το Ιράν - Πολύ καλές συνομιλίες το τελευταίο 24ωρο

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Κρατάω το λόγο μου, ελπίζω όλοι να τον κρατήσουν»

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

21:29ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις «εξουδετέρωσαν» τάνκερ που επιχείρησε να σπάσει τον αποκλεισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ