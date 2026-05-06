Reuters: Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για κλιμάκωση με το Ιράν

Snapshot Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδριάζει για να εξετάσει την κλιμάκωση με το Ιράν.

Το Ισραήλ δεν γνώριζε για πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο Τραμπ και έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Λευκός Οίκος αναμένει απάντηση από το Ιράν εντός 48 ωρών για μνημόνιο κατανόησης που θα τερματίζει τον πόλεμο και θα προωθεί διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με το αν το Ισραήλ αιφνιδιάστηκε από τις αμερικανοϊρανικές επαφές. Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ δεν γνώριζε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν ενδεχομένως κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα έθετε τέλος στον πόλεμο και θα άνοιγε τον δρόμο για την αποσυμφόρηση της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε στο Reuters ισραηλινή πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα.

Αντίθετα, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για κλιμάκωση των συγκρούσεων, τόνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το απόγευμα συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στις 7 το απόγευμα, όπως ενημέρωσε το γραφείο ενός από τους υπουργούς στην ισραηλινή ιστοσελίδα The Times of Israel.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στη σύναψη μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

O Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου AP

Αντικρουόμενες «διαρροές» για το τι γνώριζε το Τελ Αβίβ

Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στην ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel διέψευσε τις δηλώσεις άλλου αξιωματούχου, που ανέφερε ότι το Τελ Αβίβ αιφνιδιάστηκε από την αναφερόμενη πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν η Τεχεράνη συμφωνήσει να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Οι Αμερικανοί δεν μας εξέπληξαν. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συνομιλούν σχεδόν καθημερινά. Υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού του πρωθυπουργού και της ομάδας του προέδρου», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Επιπλέον τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι «επιμένει στις κόκκινες γραμμές του, με πρώτη και κύρια την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού».

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, «έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης των εχθροπραξιών, αν χρειαστεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινής ιστοσελίδας, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά στη σύναψη μνημονίου κατανόησης μίας σελίδας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τη χάραξη πλαισίου για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του καθεστώτος, και αναμένει απάντηση από την Τεχεράνη εντός των επόμενων 48 ωρών.

Διαβάστε επίσης