Reuters: Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για κλιμάκωση με το Ιράν

Στις 7 το απόγευμα συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Reuters: Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για κλιμάκωση με το Ιράν

Συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου του Ισραήλ.

Γραφείο Ισραηλινού πρωθυπουργού
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδριάζει για να εξετάσει την κλιμάκωση με το Ιράν.
  • Το Ισραήλ δεν γνώριζε για πιθανή συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν που θα τερμάτιζε τον πόλεμο και θα άνοιγε τα Στενά του Ορμούζ.
  • Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο Τραμπ και έχει δώσει εντολή στον στρατό να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο.
  • Ο Λευκός Οίκος αναμένει απάντηση από το Ιράν εντός 48 ωρών για μνημόνιο κατανόησης που θα τερματίζει τον πόλεμο και θα προωθεί διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις σχετικά με το αν το Ισραήλ αιφνιδιάστηκε από τις αμερικανοϊρανικές επαφές.
Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ δεν γνώριζε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν ενδεχομένως κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν που θα έθετε τέλος στον πόλεμο και θα άνοιγε τον δρόμο για την αποσυμφόρηση της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε στο Reuters ισραηλινή πηγή που είναι ενήμερη για το θέμα.

Αντίθετα, το Ισραήλ προετοιμαζόταν για κλιμάκωση των συγκρούσεων, τόνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ το απόγευμα συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στις 7 το απόγευμα, όπως ενημέρωσε το γραφείο ενός από τους υπουργούς στην ισραηλινή ιστοσελίδα The Times of Israel.

Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται κοντά στη σύναψη μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Trump Netanyahu

O Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

AP

Αντικρουόμενες «διαρροές» για το τι γνώριζε το Τελ Αβίβ

Ισραηλινός αξιωματούχος που μίλησε στην ισραηλινή ιστοσελίδα Times of Israel διέψευσε τις δηλώσεις άλλου αξιωματούχου, που ανέφερε ότι το Τελ Αβίβ αιφνιδιάστηκε από την αναφερόμενη πίεση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν πριν η Τεχεράνη συμφωνήσει να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Οι Αμερικανοί δεν μας εξέπληξαν. Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και συνομιλούν σχεδόν καθημερινά. Υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού του πρωθυπουργού και της ομάδας του προέδρου», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Επιπλέον τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές ότι «επιμένει στις κόκκινες γραμμές του, με πρώτη και κύρια την απομάκρυνση του πυρηνικού υλικού».

Ο Νετανιάχου, σύμφωνα με τον Ισραηλινό αξιωματούχο, «έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να είναι έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της επανάληψης των εχθροπραξιών, αν χρειαστεί».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ισραηλινής ιστοσελίδας, ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά στη σύναψη μνημονίου κατανόησης μίας σελίδας με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και τη χάραξη πλαισίου για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του καθεστώτος, και αναμένει απάντηση από την Τεχεράνη εντός των επόμενων 48 ωρών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

20:01LIFESTYLE

Μιχάλης Ρακιντζής για Eurovision: «Δεν ασχολούμαι με αυτό, πήγα μία βραδιά και έφυγα»

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης από Ιορδανία: Κοινή κατανόηση που έχουμε για τις προκλήσεις της περιοχής

20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: To Game 3 της σειράς στo καυτό «Telekom Center Athens»

19:43ME TO N & ME TO Σ

Κανένας θάνατος δεν έφερε τον άνθρωπο μας πίσω…

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση αποκαλύπτει το πιθανό κίνητρο του δράστη της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έφτασαν στα Κανάρια οι πρώτοι ασθενείς από το Πράσινο Ακρωτήρι

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο Μακεδονία: Ενιαίο μέτωπο για το θέμα Ryanair και Fraport

19:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αμπελόκηποι: Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 72χρονη για το άτυπο γηροκομείο

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για κλιμάκωση με το Ιράν – Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

19:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Muses Film Awards επιστρέφει στη Λιβαδειά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου

19:03ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο συχνές αλλεργίες από Μάιο μέχρι τέλος καλοκαιριού – Χάρτες γύρης ανά περιοχή

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινό το παρελθόν με τις«εξαφανίσεις» επιστημόνων - Από τη δεκαετία 1940 μυστηριώδεις αυτοκτονίες και αεροπορικά δυστυχήματα

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέχρι τις 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιμένει: Το ουράνιο του Ιράν θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ - Τι είπε για την επίσκεψη στην Κίνα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πώς ζουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου – Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του πλοίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα - Είχε πληρώσει €7.186 ευρώ για διακοπές στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα - Πήρε αποζημίωση

18:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Όλο το T-Center με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέχρι τις 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του θύματος

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ