Ιράν: Νέα συνομιλία Μακρόν με Πεζεσκιάν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε ξανά σήμερα με τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν, στον οποίο επισήμανε πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Je viens de m’entretenir avec le Président iranien Massoud Pezeshkian.



J’ai marqué ma vive préoccupation sur l'escalade en cours, et condamné les frappes injustifiées contre les infrastructures civiles émiriennes et plusieurs navires.



Toutes les parties doivent lever le blocus… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 6, 2026

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μακρόν ανέφερε ότι προέτρεψε τον πρόεδρο του Ιράν να δει τα σχέδια της Γαλλίας και της Βρετανίας για τη συγκρότηση μιας διεθνούς αποστολής η οποία θα θέσει τα θεμέλια για την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ.

«Κάλεσα τον Ιρανό πρόεδρο να αδράξει αυτήν την ευκαιρία και σκοπεύω να συζητήσω το θέμα με τον πρόεδρο» των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση Μακρόν

Μόλις συνομίλησα με τον Πρόεδρο του Ιράν, Μαχούντ Πεζεσκιαν.

Εξέφρασα την έντονη ανησυχία μου για την τρέχουσα κλιμάκωση και καταδίκασα τις αδικαιολόγητες επιθέσεις κατά των πολιτικών υποδομών των Εμιράτων και αρκετών πλοίων.

Όλες οι πλευρές πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό του Στενού, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς προϋποθέσεις. Πρέπει να επιστρέψουμε μόνιμα στο καθεστώς πλήρους ελευθερίας ναυσιπλοΐας που ίσχυε πριν από τη σύγκρουση.

Η πολυεθνική αποστολή που έχουν συστήσει η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των εφοπλιστών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Θα είναι από τη φύση της διακριτή από τις εμπόλεμες πλευρές. Η προεγκατάσταση του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο.

Τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν καθαρά την χρησιμότητα που θα είχε μια τέτοια αποστολή. Πρότεινα στον ιρανό Πρόεδρο να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και σκοπεύω να συνομιλήσω με τον Πρόεδρο Τραμπ για το θέμα αυτό.

Η επαναφορά της ηρεμίας στο Στενό θα βοηθήσει στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα, τα βαλλιστικά [όπλα] και την περιφερειακή κατάσταση. Οι Ευρωπαίοι, από τους οποίους εξαρτάται η άρση των κυρώσεων, θα αναλάβουν τον ρόλο τους.

