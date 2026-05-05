Μακρόν: «Αδικαιολόγητες και απαράδεκτες» οι ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ

Ο Γάλλος πρόεδρος ζητά άνοιγμα του Ορμούζ και συμφωνία με εγγυήσεις ασφάλειας για την περιοχή.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε τις ιρανικές επιθέσεις στα ΗΑΕ «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες».
  • Η Γαλλία δεσμεύεται να στηρίξει τα ΗΑΕ και την ευρύτερη περιοχή στην υπεράσπιση της εδαφικής τους ακεραιότητας.
  • Ζήτησε το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.
  • Υπογράμμισε την ανάγκη για μια ισχυρή συμφωνία που θα παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στην περιοχή.
  • Επισημαίνει τις απειλές από το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, τις βαλλιστικές δυνατότητες και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες και απαράδεκτες».

Σε ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει τους συμμάχους της «στα Εμιράτα και στην ευρύτερη περιοχή» για την υπεράσπιση της εδαφικής τους ακεραιότητας.

Παράλληλα, κάλεσε σε μια διαρκή λύση στην κρίση, θέτοντας ως βασικές προϋποθέσεις το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και την επίτευξη μιας ισχυρής συμφωνίας που θα παρέχει εγγυήσεις ασφάλειας στα κράτη της περιοχής.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε ειδικά στις απειλές που - όπως είπε - προέρχονται από το Ιράν, επισημαίνοντας τρεις βασικούς άξονες: το πυρηνικό πρόγραμμα, τις βαλλιστικές δυνατότητες και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες στην περιοχή.

