Νέα επίθεση Μπαχτσελί: Ναπολεόντειες φιλοδοξίες ο Μακρόν, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ελλάδας

Σκληρή επίθεση εξαπέλυσε ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί κατά Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της ομάδας του κόμματός του, ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος της Τουρκίας MHP, δήλωσε ότι οι επαφές που προσπαθούν να δημιουργήσουν η Γαλλία, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο παρακολουθούνται στενά, προσθέτοντας: «Η Κύπρος είναι το βάθος ασφαλείας της Τουρκίας».

Ο Μπαχτσελί τόνισε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί την εξάπλωση των πολέμων, την επιδείνωση των κρίσεων, τον εκτοπισμό των κοινοτήτων, την καταστροφή των πόλεων και τη μετατροπή της περιοχής σε μόνιμη περιοχή αστάθειας και δήλωσε τα εξής:

«Η Τουρκία διατηρεί ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους, αξιολογεί τις ευκαιρίες διαμεσολάβησης, υποστηρίζει πλατφόρμες όπου τα μέρη μπορούν να συνομιλήσουν και διαδραματίζει εποικοδομητικό ρόλο στη μείωση της έντασης. Ωστόσο, η υποστήριξη της ειρήνης δεν σημαίνει παθητικότητα και η απόδοση σημασίας στη διπλωματία δεν σημαίνει ότι γίνεται μέρος των ατζεντών άλλων. Η διαμεσολάβηση δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως ένταξη σε κανένα παγκόσμιο ή περιφερειακό έργο. Η Τουρκία διεξάγει τη δική της εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο των δικών της εθνικών συμφερόντων, των δικών της προτεραιοτήτων ασφαλείας και της δικής της στρατηγικής γραμμής. Δεν θα αποτελέσουμε περιφερειακή προέκταση οποιασδήποτε δύναμης και δεν θα επιτρέψουμε οι ανησυχίες ασφαλείας οποιασδήποτε χώρας να γίνουν θέση κατά της Τουρκίας. Δεν θα συναινέσουμε σε καμία συμμαχία ή διπλωματική πρωτοβουλία που υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα της Τουρκίας. Η Τουρκία κάθεται στο τραπέζι με τη δική της κρίση και δεν ασχολείται με την πολιτική εικόνας και δεν αγνοεί τη δική της ασφάλεια, το δικό της δίκαιο και τα δικά της συμφέροντα»

Ο Μπαχτσελί, επισημαίνοντας ότι η ειρηνευτική πολιτική δεν μπορεί να διεξάγεται μόνο με καλές προθέσεις, αλλά απαιτεί επίσης δύναμη, προετοιμασία, αποτροπή και ένα ισχυρό εσωτερικό μέτωπο, δήλωσε: «Όσοι δεν έχουν ισχύ επί τόπου έχουν αδύναμη φωνή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όσοι έχουν αδύναμη οικονομία έχουν περιορισμένο διπλωματικό περιθώριο ελιγμών. Όσοι έχουν εύθραυστο εσωτερικό μέτωπο έχουν μειωμένη ικανότητα ελιγμών στην εξωτερική πολιτική. Η γλώσσα της ειρήνης της Τουρκίας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε συνδυασμό με την ισχυρή κρατική της ικανότητα».

«Η Τουρκία δεν ήταν ποτέ μια χώρα που επιδιώκει την ένταση»

Ο Μπαχτσελί δήλωσε επίσης ότι η στάση της Τουρκίας υπέρ της ειρήνης δεν σημαίνει ότι θα παραμείνει σιωπηλή μπροστά σε εξελίξεις «τετελεσμένων» που είναι επιζήμιες για αυτήν στην Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο, προσθέτοντας: «Σύμφωνα με την εξωτερική μας πολιτική που διαμορφώνεται από το ιδανικό της «Ειρήνης στο εσωτερικό, ειρήνης στον κόσμο», η Τουρκία δεν ήταν ποτέ χώρα που επιδιώκει την ένταση. Ωστόσο, κάθε βήμα που αγνοεί τα δικαιώματά της, την περιοχή ασφαλείας της, τη θαλάσσια δικαιοδοσία της, το δικαίωμα ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων και την ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο θα αντιμετωπιστεί με μια αποφασιστική Τουρκία».

Τι είπε για Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ

Ο Μπαχτσελί σημείωσε ότι οι επαφές που επικεντρώνονται στην «ασφάλεια και την ενέργεια» και τις οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν η Γαλλία, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά και συνέχισε ως εξής:

«Κάθε κράτος ασκεί τη δική του εξωτερική πολιτική και σχηματίζει τις δικές του συμμαχίες. Ωστόσο, εάν αυτές οι συμμαχίες στοχεύουν στην περικύκλωση της Τουρκίας, στην άσκηση πίεσης στους Τουρκοκύπριους, στη διατάραξη της υπάρχουσας ισορροπίας στο Αιγαίο ή στη δημιουργία μιας de facto κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο παρά την Τουρκία, δεν μπορούμε να περιμένουμε να παραμείνουμε αδιάφοροι. Η προσέγγιση της Γαλλίας στην περιοχή, όπως εξετάζεται μέσα από ιστορικά συμπλέγματα, συνήθειες που κληρονομήθηκαν από την αποικιακή εποχή και αναχρονιστικές αντιλήψεις ισχύος, δεν θα φέρει σταθερότητα. Οι ναπολεόντειες φιλοδοξίες του κ. Μακρόν, οι οποίες υπερβαίνουν το πολιτικό του πεδίο δράσης, δεν θα ωφελήσουν τις μακραίωνες σχέσεις μεταξύ του τουρκικού και του γαλλικού έθνους, που είναι φίλοι και συχνά σύμμαχοι.

Εάν η Γαλλία γίνει όργανο στενών, αντιτουρκικών υπολογισμών στην Ανατολική Μεσόγειο, η περιφερειακή ειρήνη, η ευρωπαϊκή ασφάλεια και η φήμη της Γαλλίας θα πληγούν. Τονίζω έντονα ότι οι ενέργειες της Ελλάδας που καθοδηγούνται από μαξιμαλιστικές απαιτήσεις δεν δημιουργούν νομιμότητα. Η συνήθεια της ελληνοκυπριακής διοίκησης να μιλάει εκ μέρους ολόκληρου του νησιού δεν δημιουργεί νομιμότητα. Η προσπάθεια του Ισραήλ να μετατρέψει τις δικές του ανησυχίες για την ασφάλεια σε περιφερειακή εχθρότητα κατά της Τουρκίας δεν θα φέρει διαρκή ειρήνη. Όσοι προσπαθούν να καθοδηγήσουν την περιοχή σύμφωνα με στενούς υπολογισμούς ανοίγουν νέες πόρτες κινδύνου όχι μόνο για τους εαυτούς τους αλλά και για ολόκληρη την περιοχή».

Ο Μπαχτσελί δήλωσε ότι η Κύπρος δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ένα θέμα διαπραγμάτευσης ή ένα διπλωματικό αρχείο, προσθέτοντας: «Η Κύπρος είναι το βάθος ασφαλείας της Τουρκίας, η θαλάσσια δικαιοδοσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, το δικαίωμα ύπαρξης των Τουρκοκυπρίων και η στρατηγική μνήμη του τουρκικού έθνους. Οι συναλλαγές γης στην Κύπρο, η ξένη ιδιοκτησία, η συγκέντρωση ακινήτων σε στρατηγικές περιοχές και οι προσπάθειες δημιουργίας οικονομικής επιρροής δεν μπορούν να θεωρηθούν ως συνηθισμένες εμπορικές συναλλαγές. Η γη δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς ένας τίτλος ιδιοκτησίας. άλλοτε είναι ένα έγγραφο κυριαρχίας, άλλοτε εγγύηση ασφάλειας και άλλοτε το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών».

Απειλές για την Κύπρο

Καλώντας όλους τους Τούρκους, ιδιαίτερα τους ηγέτες στο ψευδοκράτος να ενεργήσουν με την επίγνωση και την υπευθυνότητα που απαιτεί η ιστορική μνήμη σε αυτό το θέμα, ο Μπαχτσελί συνέχισε ως εξής:

«Όσοι στο νησί εξακολουθούν να ασχολούνται με τον ρομαντισμό της ΕΕ θα πρέπει να στραφούν στις ανατολικές ακτές της Ανατολικής Μεσογείου και να διαβάσουν με προσοχή τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη και τον Λίβανο. Θα δουν τι κοστίζει σε έναν λαό η ανιθαγένεια, η αδυναμία και η έλλειψη εγγυήσεων. Η ασφάλεια, η γη, η κυριαρχία και το μέλλον των Τουρκοκυπρίων δεν μπορούν να εμπιστευτούν σε καμία ψευδαίσθηση, σε καμία εξωτερική υπόδειξη ή σε κανένα διπλωματικό οφθαλμαπάτη. Η Τουρκία θα προστατεύσει το δικαίωμα ύπαρξης της ΤΔΒΚ, δεν θα συνδέσει τα νόμιμα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο με την έγκριση άλλων και δεν θα επιτρέψει τη διάβρωση της ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο».

