Τουρκία: Δημιουργεί νέες ταξιαρχίες κομάντο απέναντι από τα ελληνικά σύνορα

Οι νέες αυτές ταξιαρχίες αποτελούν τον πυρήνα μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης που αποσκοπεί στη μετάβαση σε ένα «υβριδικό μοντέλο πολέμου»

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Χιλιάδες «κομμάντο» των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας αναμένεται το επόμενο διάστημα να φτάσουν στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης, απέναντι από τα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τουρκικού μέσου Haberturk, η Άγκυρα εγκαθιστά επίλεκτες μονάδες κομάντο σε στρατηγικά σημεία-κλειδιά, όπως η Αδριανούπολη, η Ραιδεστός και οι Σαράντα Εκκλησιές, διαμορφώνοντας μια ισχυρή διάταξη κρούσης σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνικά εδάφη.

Οι νέες αυτές ταξιαρχίες αποτελούν τον πυρήνα μιας ευρύτερης αναδιοργάνωσης που αποσκοπεί στη μετάβαση σε ένα «υβριδικό μοντέλο πολέμου». Πρόκειται για σπονδυλωτές, ταχέως αναπτύξιμες μονάδες, εξοπλισμένες με προηγμένα τεχνολογικά μέσα, drones, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αισθητήρες, ενσωματώνοντας την πολεμική εμπειρία που αποκόμισε η Τουρκία από τα μέτωπα της Συρίας, του Καραμπάχ και της Ουκρανίας.

Από την Συρία ως την Θράκη

Το τουρκικό Γενικό Επιτελείο δίνει πλέον έμφαση στην πολυδιάστατη δράση, εκπαιδεύοντας τους καταδρομείς όχι μόνο για ορεινές επιχειρήσεις, αλλά για μάχες σε αστικό περιβάλλον και σε δίκτυα σηράγγων, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν στη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, το 41ο Τάγμα Καταδρομέων στις Σαράντα Εκκλησιές αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο ως «εγγυητής» της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, με τις τουρκικές πηγές να τονίζουν κυνικά την ετοιμότητά του απέναντι σε «πιθανές απειλές από την ελληνική γραμμή».

Το δίκτυο των υφιστάμενων ταξιαρχιών καταδρομών της Τουρκίας αποτελεί τον πυρήνα της στρατιωτικής ισχύος της χώρας, με την 1η Ταξιαρχία Καταδρομών στο Ταλάς της Καισάρειας να παραμένει η πιο κρίσιμη μονάδα αεραποβάσεων. Η συγκεκριμένη δύναμη έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, λειτουργώντας ως στρατηγική εφεδρεία.

Στα δυτικά, η 8η Ταξιαρχία Καταδρομών στη Μανίσα επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ ο κύριος όγκος των δυνάμεων βρίσκεται στα νοτιοανατολικά.

Οι ταξιαρχίες στο Ακτσάι του Σιρνάκ, το Χακάρι, το Τούντζελι και το Σιίρτ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων σε ορεινά εδάφη και των διασυνοριακών επεμβάσεων σε Ιράκ και Συρία, παραμένοντας συνεχώς ενεργές σε περιοχές υψηλού κινδύνου όπως το Τζουντί και το Γκαμπάρ. Στη νότια γραμμή, οι ταξιαρχίες στο Σερινιόλ του Χατάι και την Οσμάνιγια είναι επιφορτισμένες με την ταχεία παρέμβαση στα συριακά σύνορα. Την ίδια ώρα, οι μονάδες στη Σακάρια και το Μπολού αναλαμβάνουν επιχειρήσεις αεραποβάσεων, υποστηρίζοντας παράλληλα αποστολές του ΝΑΤΟ και την εσωτερική ασφάλεια.

Στον Βορρά, η πρόσφατα ιδρυθείσα 17η Ταξιαρχία στην Τραπεζούντα και οι μονάδες στο Μπαϊμπούρτ αντιμετωπίζουν απειλές από τον Εύξεινο Πόντο και τον Καύκασο. Ιδιαίτερη σημασία έχει η 41η Ταξιαρχία στις σαράντα Εκκλησιές, η οποία επιτηρεί την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και παραμένει ενεργή απέναντι σε προκλήσεις από τη γραμμή Βουλγαρίας και Ελλάδας.

Εφεδρείες και στρατηγικό βάθος

Στην Κεντρική Ανατολία, περιοχές όπως το Ικόνιο και η Άγκυρα θα φιλοξενήσουν κινητές εφεδρικές δυνάμεις με δυνατότητα ταχείας αερομεταφοράς για τη διατήρηση των εσωτερικών ισορροπιών. Παράλληλα, η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας αποκτά στρατηγική βαρύτητα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανακοινώθηκε, θα δημιουργηθούν νέες μονάδες στον άξονα Σαμψούντας, Ορντού και Κερασούντας για τον έλεγχο των θαλάσσιων και χερσαίων απειλών στον Βορρά. Η νέα αυτή δομή βασίζεται σε τρεις άξονες: την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στα νοτιοανατολικά, την εκπαίδευση και εφεδρεία στην Κεντρική Ανατολία και την ισορροπία με το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη στη Δύση.

Η στρατιωτική αυτή κινητοποίηση, την οποία το Habertürk συνδέει ευθέως με το «ενδεχόμενο έντασης με την Ελλάδα», συνοδεύεται από μια ακραία αναθεωρητική ρητορική που εκπορεύεται από τα κέντρα λήψης αποφάσεων στην Άγκυρα.

Τουρκικοί λεονταρισμοί

Με άρθρο-μανιφέστο στη «Γενί Σαφάκ», ο Ιμπραήμ Καραγκιούλ δίνει το στίγμα των τουρκικών προθέσεων, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία οφείλει να διεκδικήσει τα «φυσικά της σύνορα», θέτοντας ευθέως ζήτημα κυριαρχίας για τα νησιά του Αιγαίου και τη Δυτική Θράκη. Ο Τούρκος αναλυτής εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά του Εμανουέλ Μακρόν, χαρακτηρίζοντας τις γαλλικές δεσμεύσεις για «πυρηνική ομπρέλα» στην Ελλάδα ως «κενά λόγια» ενός «δευτερεύοντος παίκτη» που ηττάται στην Αφρική. Παράλληλα, προτείνει την άμεση δημιουργία μιας «ισλαμικής πυρηνικής ασπίδας» με τη συμμετοχή της Τουρκίας, του Πακιστάν, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν και της Αιγύπτου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η «δυτική περικύκλωση». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι στρατιωτικές προετοιμασίες στη Θράκη αποτελούν απάντηση στη μετατροπή της Ελλάδας σε «κράτος-φρουρά» του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με την Άγκυρα να διαμηνύει ότι δεν θα παραμείνει στην άμυνα, αλλά θα επιδιώξει τον βίαιο επανασχεδιασμό του χάρτη στην περιοχή για να αποτρέψει τον εγκλωβισμό της στις ακτές της Ανατολίας.

