Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το «La Bohème» του Σαρλ Αζναβούρ μαζί με τους ηγέτες της Αρμενίας

Μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του έδειξε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά την διάρκεια δεξίωσης στο Ερεβάν, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας το βράδυ της Δευτέρας, ο Γάλλος πρόεδρος τραγούδησε το «La Bohème» του Σαρλ Αζναβούρ, μαζί με τον πρόεδρο της Αρμενίας, Βαχάν Κχατσατούριαν, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Νικολ Πασινιάν, έπαιξε ντραμς.

Catch the performance of the year before the band breaks up



Macron sang La Bohème by Charles Aznavour at a reception in Yerevan during his visit.



Armenian President Vahagn Khachaturyan joined in, while Prime Minister Nikol Pashinyan sat on the drums.



Earlier, the leaders… pic.twitter.com/0NJRHGSxud — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Σύμφωνα με τον Telegraph, το τραγούδι που επέλεξε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.

Το «La Bohème», του Σαρλ Αζναβούρ είναι τραγούδι από το 1965 με τους στίχους να μιλούν για καλλιτέχνες που αναπολούν τις ημέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά την διάρκεια της μποέμικης περιόδου στο Παρίσι.