Ο Εμανουέλ Μακρόν τραγούδησε το «La Bohème» του Σαρλ Αζναβούρ μαζί με τους ηγέτες της Αρμενίας
Σύμφωνα με τον Telegraph, το τραγούδι που επέλεξε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους
Μια διαφορετική πτυχή του εαυτού του έδειξε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.
Κατά την διάρκεια δεξίωσης στο Ερεβάν, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας το βράδυ της Δευτέρας, ο Γάλλος πρόεδρος τραγούδησε το «La Bohème» του Σαρλ Αζναβούρ, μαζί με τον πρόεδρο της Αρμενίας, Βαχάν Κχατσατούριαν, ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας, Νικολ Πασινιάν, έπαιξε ντραμς.
Σύμφωνα με τον Telegraph, το τραγούδι που επέλεξε ο Εμανουέλ Μακρόν είναι μια κλασσική γαλλική μπαλάντα για τους φτωχούς νέους.
Το «La Bohème», του Σαρλ Αζναβούρ είναι τραγούδι από το 1965 με τους στίχους να μιλούν για καλλιτέχνες που αναπολούν τις ημέρες που ζούσαν στη φτώχεια κατά την διάρκεια της μποέμικης περιόδου στο Παρίσι.